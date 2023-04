Industritopper om norsk kraftsatsing: – Altfor puslete

Toppsjefene i Aker, Hydro og Yara mener vindkraft på land må på plass i rekordfart for å unngå et kraftunderskudd.

Fra venstre: Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker, konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Hydro og konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

De har sagt det før. De sier det igjen. Norge trenger mer kraft innen 2030, hvis vi vil fortsette å være en industrinasjon.

For å demonstrere viktigheten av temaet: Konsernsjefene i tre av Norges største bedrifter har greid å koordinere kalenderen sin og møtes i Hydros lokaler utenfor Oslo i en hel time. Det er omtrent like utfordrende som å bygge vindmølle uten å irritere en eneste nabo.

Men når energikommisjonen melder at kraftunderskuddet kan treffe allerede i 2026, er det alvor for konsernsjefene.

Nå er de lei av manglende planer og puslete investeringer fra politikerne.

Les også «Mer av alt – raskere» krever politisk handling

BER OM KRAFT: Konsernsjefene folder hendene for et temposkifte i utbygging av vind på land i Norge.

Jo da, det er nettopp utlyst konkurranse om prosjektområder for havvind i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Men ambisjonen er at 30.000 megawatt fra havvind skal være på plass først i 2040.

– Derfor er vi veldig opptatt av vind på land, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim.

Vil ha mer vind på land

Konsernsjefene ser flere problemer med dagens landvind-politikk. De mener at:

Den foreslåtte grunnrenteskatten på vind ikke er investeringsnøytral, og ikke gir incentiver til å bygge vindparker på land for å dekke industriens behov.

Politikerne gjør en for dårlig jobb med å synliggjøre viktigheten av vind på land for lokalsamfunn hvor det passer å bygge ut vindparker.

Det legges opp til at lokalsamfunnene får for lite igjen hvis de sier ja til vind på land.

Søknadsprosessene og utredningene før bygging tar for lang tid.

– Alle vil ha ren energi, men ingen vil ha det i sitt nabolag. Hvis vi fortsetter å forsøke å løse oppgaven kommune for kommune, prosjekt for prosjekt, vil vi aldri komme i mål. Vi trenger en helhetlig nasjonal plan for oppgradering og utbygging, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen.

– Har dere noen tro på at det går an å bygge ut nok kraft frem mot 2030, når prosessene rundt utbygging av vind på land normalt tar seks år?

– Det er helt vilt. Hvis man glemmer hele byråkratiet og alt rundt, hvor lang tid ville det tatt? Man må kunne gjøre det på mye kortere tid, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether.

– Grunnen til at det tar så lang tid, er vel krav om demokratiske prosesser – demokratiet er vanskelig å gjøre noe med i Norge?

– Ja, men da er du tilbake til en felles politisk plattform. Se hva man klarte på 70-tallet med oljenæringen.

– Oljeriggene er heldigvis til havs, og ikke i folks nabolag?

– Men du må skape disse bildene av hvor viktig dette er. Jeg er redd man får en selvoppfyllende effekt: Hvis du ikke får bygget ut kraften, går prisen opp og behovet blir mindre. Du får i og for seg nok kraft til de som står igjen, men du får også en nedbygging av industrien, en nedbygging av arbeidsplasser, sier Aasheim.

– Puslete

Konsernsjefene mener en helhetlig plan ikke bare bør inneholde strategi for å overbevise folket om at vind på land trengs – og at man kanskje må tape noe natur for å forhindre naturtapet som vil følge med klimaendringer.

Den må også inneholde sterkere satsing på fremtidens grønne energi. For eksempel til havvind.

– Det skulle bare mangle at staten er med på å finansiere denne utbyggingen. Det er kanskje det aller viktigste samfunns- og infrastrukturtiltaket, både for enkeltpersoner og bedrifter, sier Eriksen.

TURBIN: Så glade blir konsernsjefene dersom det kommer på plass langt flere kraftskapende turbiner i Norge de neste årene – men helst noen av litt mer moderne standard enn Hydros utstilte modell i bakgrunnen.

– Aker-bedrifter alene betalte om lag 90 milliarder norske kroner i skatt i 2022. Så diskuterer vi at det trengs 60 milliarder for å få fart på grønn industri frem til 2025. Det er altfor puslete i forhold til de inntektene energisektoren allerede bidrar med til statsbudsjettet, fortsetter Aker-sjefen.

Både Holsether og Aasheim følger opp med å påpeke at kostnadene ved å miste kontrollen over klimaendringene vil bli langt mer kostbart enn å investere store summer i omstilling nå.

– Det er ikke sånn at industrien ikke gjør investeringer. Men man må unngå å få «first mover disadvantage» – at enkeltbedrifter skal ta løftet på vegne av hele planeten og alle andre, sånn at det den som kommer som nummer to som får gleden av investeringen, sier Holsether.

Grønnflasjon

Norsk næringsliv venter nå på hva EUs svar på USAs grønne milliardpakke «Inflation Reduction Act» blir. Samtidig frykter norske myndigheter et grønt subsidiekappløp og hodeløse investeringer.

Les også – Det kan fort bli ny handelskonflikt over Atlanteren

I Norges Bank snakkes det om «grønnflasjon» – at ny, grønn og kostbar teknologi skal drive inflasjonen videre opp. Det synes ikke konsernsjefene er en grunn til å holde igjen investeringer.

– Vi må ta inspirasjon fra USA, og ikke henge oss opp i handelspolitikken. Det er et uheldig element, men det kan ikke være en unnskyldning for å ikke gjøre noe i vår del av verden, sier Holsether.

Les også Slik mener Yara at Norge kan ta industrikampen med USA

– Inflasjon er et hensyn her og nå, men det er snarere et argument for at man må tenke langsiktig. Så får vi håpe at en får kontroll på inflasjonen innen 2040, sier Eriksen til latter rundt bordet.

– Nå er en del av inflasjonen drevet av høyere energipriser – da kan man jo gjøre noe med det ved å bygge ut mer, sier Holsether.