Ordfører om Sp-nei til Melkøya: – Svært uklokt

Senterpartiets landsmøte sier nei til å elektrifisere Melkøya av frykt for høye strømpriser. – Populistisk, sier Hammerfest-ordfører Terje Wikstrøm.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte tidligere i år LNG-fabrikken i Hammerfest, hvor Equinor skal bruke 13 milliarder på å forlenge levetiden. Det kan kreve inntil 4,3 terawattimer strøm årlig, eller rundt tre prosent av Norges samlede kraftforbruk.

– Det å elektrifisere Melkøya i dagens situasjon i nord, det er ikke aktuelt, sier stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) til E24.

I helgen sa landsmøtet i regjeringspartiet Senterpartiet nei til at Equinor skal få bruke store mengder strøm fra kraftnettet til å erstatte gasskraft på LNG-anlegget LNG-anleggetLNG (liquefied natural gas) er naturgass som kjøles ned og komprimeres, slik at den kan sendes med skip til verdensmarkedet på Melkøya i Hammerfest.

Prosjektet til 13 milliarder kroner skal forlenge levetiden på Melkøya-anlegget og sikre langvarige leveranser av flytende naturgass (LNG) til verdensmarkedet.

Terje Wikstrøm (Ap) er ordfører i Hammerfest.

Hammerfest-ordfører Terje Wikstrøm (Ap) mener at Senterpartiets resolusjon skaper usikkerhet. Han frykter en styrt avvikling på Melkøya.

– Jeg mener forslaget er svært uklokt, sier Wikstrøm til E24.

– Et nei til dette prosjektet betyr i praksis en styrt avvikling av Melkøya, og at levetiden for anlegget forkortes, sier han.

– Veldig populistisk

Wikstrøm er frustrert over at Sp-landsmøtet har sagt nei til elektrifisering uten å oppgi noe alternativ. Andre partier har pekt på CO₂-rensing som et alternativ, selv om Equinor hevder at det er svært dyrt.

– Det er lett å si nei, men jeg vil utfordre Senterpartiet på hva som er deres løsning. Det er ikke sånn vi historisk har bygget opp våre næringer. Dette blir veldig populistisk, sier Wikstrøm.

– Jeg er opptatt av forutsigbarhet, det er svært viktig både for næringslivet og for regionen, sier han.

– Kan ikke akseptere

Senterpartiet frykter at elektrifiseringen på Melkøya legger så stort press på strømprisene at andre industriprosjekter i nord blir droppet, ifølge Myhrvold.

– Den konsekvensen kan ikke vi akseptere. Vi må intensivere debatten om hvordan vi skal nå klimamålene, og hvordan øke overskuddet av energi, sier han.

Wikstrøm frykter at Senterpartiets utspill også kan true kraftlinjen Skaidi-Hammerfest, som Equinor skal være med og betale for. Wikstrøm lurer på hva Senterpartiet vil gjøre for å sikre nok kraft og nett til Hammerfest-regionen.

– Dette kan skape usikkerhet om denne linjen. Uten linjen kan det mangle kraft til andre aktører i området, som Horisont Energis hydrogen- og ammoniakkprosjekt, sier han.

– Kan skape kraftmangel

Ordførerne i Nord-Norges seks største kommuner har tidligere gått ut og sagt at de frykter at elektrifiseringen av Melkøya skal gå på bekostning av næringsutvikling og arbeidsplasser i regionen.

Blant disse er Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal (Ap). Hun mener det må være mulig å nå nasjonale klimamål og sikre Melkøyas fremtid uten at det skal gå ut over andre aktører i regionen som trenger kraft.

Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal (Ap).

– Dette prosjektet kan skape kraftmangel i Nord-Norge og hindre industrimuligheter andre steder, som i Mo i Rana og Narvik, sier Opsal.

– Statnett har allerede sagt nei til 40 aktører som har bedt om økt kraftforbruk i regionen, og det er lite folkelig og politisk forståelse for at Melkøya skal komme i veien for det grønne skiftet i andre bransjer, sier hun.

– Bør Ap da gjøre som Sp og si nei til elektrifiseringen av Melkøya?

– Det er ikke så enkelt, for vi skal jo også nå klimamålene våre, og Norge har lovet å være en pålitelig leverandør av gass. Det gir i tillegg store nasjonale inntekter. Hvis man ikke får elektrifisert på Melkøya vil produksjonen reduseres betydelig fra rundt 2030, så her må man finne minnelige løsninger, sier Opsal.

– En nøtt

Én mulig løsning på det økende kraftbehovet i nord er å øke kraftproduksjonen i regionen, men det er stor motstand mot nye kraft- og nettutbygginger.

– Det der er en nøtt, sier Opsal.

Hun tror befolkningen har vanskelig for å forstå hvorfor forbruket skal økes dramatisk hvis det ikke er nok kraft til det.

– Det er knapt nok et menneske i Nord-Norge som skjønner hvorfor vi skal gjøre dette før vi har bygget ut nok kraft og nett til å kunne forsyne både oljebransjen og industrien. Dette skulle vært gjort for lenge siden, sier hun.

– Svært alvorlig

Elektrifiseringen ElektrifiseringenElektrifisering vil i dette tilfellet si å erstatte forurensende gasskraft med ren vann- og vindkraft fra kraftnettet av Melkøya skal kutte utslippene med 850.000 tonn CO₂-ekvivalenter årlig, eller nær to prosent av Norges samlede utslipp.

Norge ligger milevis bak egne klimamål. Planen er å kutte 55 prosent av utslippene innen 2030, men så langt ligger Norge bare an til å kutte 25 prosent.

Verden passerer trolig 1,5 graders oppvarming på 2030-tallet, ifølge en rapport fra FNs klimapanel mandag.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) frykter at Senterpartiets nei kan føre til at utslippene på Melkøya bare fortsetter som før.

– Derfor må regjeringen være med å pålegge Equinor å se grundig på karbonfangst og -lagring i stedet for elektrifisering, sier Haltbrekken til E24.

– Hvis Senterpartiet nå bare sier nei til elektrifisering og ikke har tenkt å gjøre noe med utslippene fra Melkøya, så er det svært alvorlig, legger han til.

SV er også bekymret for kraftlinjen Skaidi-Hammerfest, som ifølge NVE kan få konsekvenser for reindriften i området. Haltbrekken mener derfor at regjeringen må se på om linjen kan legges i kabel, selv om det kan koste mer.

– Ekstremt kortsiktig

– Det å si nei betyr i praksis at LNG-produksjonen på Melkøya vil reduseres tidligere enn det som ellers ville vært tilfelle. Det Senterpartiet gjør med å si nei uten alternativer, det vil være ekstremt kortsiktig, sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) til E24.

Han er åpen for CO₂-rensing, hvis dette er mulig innenfor den tidsrammen Equinor har satt. Men i utgangspunktet mener han at det bør produseres nok kraft til både Equinor og annen industri.

– Jeg vet ikke hvorfor man skal sette industrien på Melkøya opp mot annen industri. Begge deler er viktig. Det som skjer på Melkøya er veldig lønnsomt for samfunnet og bedriften, så slik sett er Snøhvit Future et veldig bra prosjekt. Vi må heller utvikle kraftproduksjonen i landsdelen, så vi har nok til alt, sier han.