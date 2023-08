Ny karbonfangst-vurdering av Melkøya: Mulig realistisk i 2031

Et flertall på Stortinget ba regjeringen gjennomføre en egen karbonfangst-vurdering av Melkøya. Oljedirektoratets vurdering viser at det kan være realistisk på 7–8 år.

SKAL ELEKTRIFISERES: Regjeringen har gitt Equinor grønt lys til å bruke strøm fra land.

Flere politikere har etterlyst regjeringens egen vurdering av CO₂-fangst ved Equinors gasskraftverk på Melkøya.

Dette etter at regjeringen godkjente Equinors foretrukne planer om å elektrifisere anlegget med strøm fra land. Godkjennelsen har fått kritikk fra politikere, fiskere, kraftfolk og samer.

Vurderingen, som politikerne etterspurte, gikk til Oljedirektoratet.

I vurderingen, som E24 har fått innsyn i, har direktoratet gått gjennom Equinors egne beskrivelser av de to alternativene: Elektrifisering og karbonfangst- og lagring (CCS).

Oljedirektoratet konkluderer med at det er lite realistisk å realisere fangst og lagring av CO₂ ved anlegget innen 2029, men muligens i 2031/32.

Mener CCS kan redusere gassproduksjon

I vurderingen undersøkte Oljedirektoratet spesielt to ting:

1) Om fangst og lagring av CO₂ ved Hammerfest LNG kan realiseres innen 2029 og der igjennom være et alternativ til drift med kraft fra nettet

2) om fangst og lagring av CO₂ ved Hammerfest LNG kan gjennomføres uten at fremtidig gassproduksjon blir redusert

Oljedirektoratet vurderer at en tidsplan for planlegging og gjennomføring av et CCS-anlegg på 7–8 år er realistisk, og at dersom det tas en beslutning om å gå videre med CCS, kan oppstart av anlegget skje i 2031/32.

Om punkt to skriver direktoratet at gjennomføring av CCS på Melkøya vil gi en noe redusert fremtidig gassproduksjon.

Vurderingen er datert 12. mai 2023. Dette ti dager etter at Olje- og energidepartementet ba om en tilleggsvurdering fra direktoratet.

Equinors CCS-vurdering møtte kritikk

Equinor har tidligere sagt at det blir for dyrt med CCS. Disse vurderingene har fått kritikk fra både politikere og forskere, blant annet for å være utdaterte.

I april ba derfor et stortingsflertall regjeringen om å gjøre egne vurderinger av fangst og lagring av CO₂ (CCS) på gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.

Målet var å sjekke om dette kunne være et alternativ til å bruke store mengder strøm fra nettet, som også kan brukes til andre formål.

Ifølge Oljedirektoratet er Equinors egne vurderinger av karbonfangst- og lagring fortsatt relevante.