Smell for Hywind Tampen: Prislappen har økt til 7,4 mrd.

Havvindprosjektet Hywind Tampen har møtt en rekke utfordringer og blir dyrere enn planlagt. Equinor anslår prislappen til 7,4 milliarder kroner.

De 11 flytende havvind-turbinene på Hywind Tampen i Nordsjøen skal levere strøm til feltene Gullfaks og Snorre. Prosjektet ligger an til å bli nesten 50 prosent dyrere enn opprinnelig ventet, og Equinor peker på en rekke forsinkelser etter coronakrisen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Hywind Tampen er Norges første flytende havvindpark, og skulle etter planen ha kostet like over fem milliarder kroner.

De siste årene har imidlertid kostnadene økt, både for dette og mange andre havvindprosjekter.

Lenge var kostnadene i bransjen fallende, men pandemien har bidratt til trøbbel i leverandørkjedene, forsinkelser og høye priser på stål og andre innsatsfaktorer.

– Totalt sett har prosjektet kostet cirka 7,4 milliarder kroner. Det er en del høyere enn estimatet vi hadde i fjor vår, som er det siste som er kommunisert, sier Olav-Bernt Haga til E24.

Han er Equinors prosjektdirektør for Hywind Tampen-prosjektet.

Haga peker blant annet på forsinkelser som gjorde at selskapet måtte installere fire av de 11 turbinene i år, mens den opprinnelige planen var å installere alle i løpet av fjoråret.

– Kostnadsøkningen skyldes forsinkede leveranser og kvalitetsutfordringer som har drevet oss inn i en lengre offshorekampanje. Markedet i 2022 og 2023 for SOV-er (driftsskip) har også vært et helt annet enn vi la til grunn i 2019, sier han.

Den norske kronen har også vært uvanlig svak i tiden etter coronakrisen.

– Valuta er et vesentlig element, rundt 10–20 prosent av denne økningen skyldes valutaeffekter, sier Haga.

Olav-Bernt Haga (t.v.) er prosjektdirektør for Hywind Tampen i Equinor. Her sammen med Erik Stormyr i Aker Solutions under et besøk på sistnevntes anlegg på Dommersnes i Vindafjord, hvor det ble gjort arbeid med betongelementene til prosjektet.

– Ett år lenger enn vi planla

I fjor ble det kjent at Hywind Tampen ville koste mer enn planlagt. Ifølge statsbudsjettet for 2023 hadde kostnaden steget til 6,64 milliarder kroner, fra et anslag på 5,2 milliarder kroner i den opprinnelige utbyggingsplanen.

Grunnen var kvalitetsavvik i en stålplate, forsinket leveranse av en strømkabel, markedseffekter og økte kostnader knyttet til modifikasjoner på Gullfaks og Snorre, som tar mot strømmen fra havvind-kraftverket. Det var også et valutatap på 270 millioner kroner grunnet svakere kronekurs.

Forsinkelsene er en viktig grunn til at kostnadene nå har økt ytterligere, ifølge Haga.

– Vi har brukt ett år lenger enn det vi planla. Grunnen er forsinkelser på leveransene inn til prosjektet på grunn av covid og kvalitetsproblemer som gjorde at tårnene og kabelen ble forsinket, sier han.

– Dette gjorde at vi i fjor måtte ta en timeout og si at vi ikke fikk installert alle turbinene, men måtte ta de fire siste i år. Mye av arbeidet vi har gjort i år er følgefeil av utfordringene i fjor.

Hywind Tampen-prosjektet i Nordsjøen består av 11 flytende turbiner. Understellene er laget i betong etter samme konsept som Troll-plattformen, og har vært omtalt som «11 små troll».

Les også Fikk milliardkontrakt på «11 små Troll»: – Starten på et nytt kapittel

Mener prosjektet er lønnsomt

I 2019 beregnet Multiconsult nåverdien av Hywind Tampen-prosjektet til mellom minus 2,3 milliarder og pluss én milliard kroner, noe som betyr at lønnsomheten var noe usikker.

Tross økte kostnader er ikke Hywind Tampen ulønnsomt, mener Equinor. En årsak til dette er høye gasspriser. Ved å ta i bruk vindkraft kan selskapet brenne mindre gass i gasskraftverkene på plattformene, og da kan de selge mer gass. Ved å brenne mindre gass slipper de også ut færre tonn CO₂, og da blir det mindre CO₂-avgift å betale.

– Ja, det er fortsatt et lønnsomt prosjekt gitt forventet CO₂- og gasspris. Gassprisene er på et helt annet nivå enn de var i 2019, og samme gjelder avgiftene på CO₂-utslipp. Jeg tror heller ikke denne siste økningen i kostnader endrer dette, sier Haga.

Les også Equinors gigantprosjekt i havvind har nådd en milepæl

– Viktig springbrett

Tross kostnadshoppet på Hywind Tampen mener Equinor å ha nådd målene med prosjektet:

videreutvikle Hywind-konseptet for flytende havvind

kutte utslippene av CO₂ og nitrogenoksider fra feltene Gullfaks og Snorre ved å erstatte gasskraft med kraft fra Hywind Tampen

demonstrere at vindkraft og gasskraft på plattformene kan samvirke og at det fungerer

– Vi mener at Hywind Tampen vil være et viktig springbrett for videre utbygginger. Uten dette prosjektet ville vi vært vesentlig dårligere stilt for det som skal skje i Utsira Nord-området og andre steder, sier Haga.

Les også Her slepes betongsøylene på 3200 tonn til siste stopp før Hywind Tampen

Mener kostnadene er redusert

Equinors første flytende vindprosjekt var Hywind Skottland, som kostet om lag to milliarder kroner og var på 30 megawatt. I utgangspunktet ser det dermed ut til at Hywind Tampen er dyrere per megawatt enn sin forgjenger, men ifølge Equinor er kostnadene kraftig redusert.

– Vi snakker fortsatt om en reduksjon av kostnadene per megawatt på omtrent 35 prosent, sier Haga.

Equinor har sammenlignet prisen på selve vindkraftverkene, ettersom de to prosjektene er ganske ulike. Hywind Skottland er koblet til kraftnettet mens Hywind Tampen er koblet til to plattformer som også måtte modifiseres. Equinor har også inflasjonsjustert Hywind Skottland-investeringen.

Equinors opprinnelige mål var å redusere kostnadene med 40 prosent på Hywind Tampen sammenlignet med Hywind Skottland.

– Selv med de snubletrådene vi har opplevd og det å gjennomføre prosjektet i en pandemi har vi hatt vesentlige kostnadsreduksjoner, og er et skritt på vei mot å gjøre flytende havvind konkurransedyktig. Vi er der ikke i dag, men har funnet områder hvor vi må bli bedre, sier Haga.

Les også Oppgraderer kapasiteten med 7,5 prosent: Equinor øker på Hywind Tampen

– Veldig godt fornøyd

Hywind Tampen er satt opp slik at fem turbiner skal levere strøm til Gullfaks, og seks turbiner skal levere til Snorre.

En av utfordringene med vindkraft er at den varierer mye i produksjon. Ifølge Haga går det fint å samkjøre bruken av gasskraft og vindkraft.

– Det er Gullfaks som har lengst erfaring med denne samkjøringen, og tilbakemeldingen deres er at de er veldig godt fornøyd med systemene. Det er veldig hyggelig å se driven etter å ta dette i bruk, sier han.

– De ansatte på plattformene får basert på værdata inn prognoser over forventet produksjon fra vindparken og tilpasser gasskraften til dette. De kjører i dag med en viss sikkerhet og en viss reserve, men denne kan bli mindre ettersom erfaring gjør at en stoler mer på systemet og prognosene, sier Haga.

Les også Britisk havvindrekord for Equinor

Betydelig statsstøtte

Staten har stilt opp med betydelige midler for å få realisert Hywind Tampen. Equinor og partnerne på Gullfaks og Snorre fikk 2,3 milliarder kroner i støtte fra Enova, og i tillegg 566 millioner fra NOx-fondet, som finansieres av avgifter.

I tillegg kan utbyggerne trekke fra 78 prosent av egne kostnader i prosjektet, siden det skal forsyne olje- og gassplattformer og er omfattet av petroleumsskattesystemet.

De 11 turbinene på Hywind Tampen hadde opprinnelig en kapasitet på åtte megawatt hver, men dette er blitt oppgradert til 8,6 megawatt. Det betyr at kraftverket vil kunne produsere noe mer strøm enn opprinnelig planlagt.

Equinor er operatør for Hywind Tampen. Selskapets partnere er Petoro, OMV, Vår Energi, Wintershall Dea og INPEX Idemitsu.