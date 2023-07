Miljøpartiet jubler over stans i oljeprosjekt – men Equinor sier det er feil

Flere medier har meldt at det svært upopulære Rosebank-prosjektet til Equinor er utsatt på grunn av klimahensyn. Selv sier selskapet at det fortsetter som om prosjektet vil gjennomføres.

Klimabevgelsen i Storbritannia har kjempet lenge mot Equinor sitt foreslåtte Rosebank-felt.

Rosebank-feltet ligger 130 kilometer vest for Shetland-øyene. Ifølge Equinor er feltet ventet å kunne produsere opp mot 300 millioner fat med olje i sin levetid.

Prosjektet er samtidig svært upopulært i Storbritannia. 10. juni var det store protester over hele Skottland mot det foreslåtte feltet, omtalt av blant andre The Herald. Rosebank er ventet å sprenge det britiske karbonbudsjettet hvis det iverksettes, skriver The Guardian.

Det allerede omstridte Equinor-prosjektet har imidlertid ikke fått grønt lys av britiske myndigheter. The Herald meldte 11. juli at avgjørelsen er utsatt. Årsaken er klimahensyn.

Feltet er tre ganger så stort som det kontroversielle Cambo-feltet, med blant andre Shell på eiersiden, som i 2021 ble satt på pause etter massive protester, ifølge britiske og amerikanske medier.

– Stemmer ikke

Ola Morten Aanestad i Equinor sier til E24 at det ikke har kommet «noe nytt om fremdriften».

Han sier at Equinor fortsetter som om prosjektet vil gjennomføres, og sier at han informerte The Herald om at det ikke var noen nyheter enda.

– Historien medfører ikke riktighet, sier Aanestad.

Partileder i Miljøpartiet de Grønne, Arild Hermstad, kalte søndag nyheten fra The Herald «svært oppløftende» i en melding til pressen.

Arild Hermstad jubler over den varslede utsettelsen av Rosebank-prosjektet.

E24 har spurt Hermstad om hva han sier til Equinor sin beskjed om at det ikke er noen offisiell utsettelse.

– Vi forholder oss til rapportene i britisk media der flere forskjellige medier har rapportert at avgjørelsen sannsynligvis utsettes som følge av bekymringer knyttet til klimautslippene fra Rosebank-prosjektet, sier Hermstad.

– Hvis det er slik at Equinor kan garantere at de får grønt lys for prosjektet nå før 20. juli, så får det stå for deres regning. Men det er uansett et omstridt og lite bærekraftig prosjekt, fortsetter han.

Hermstad sier også at Equinor burde ta sitt klimaansvar på alvor «uavhengig av om de får grønt lys av britiske myndigheter eller ikke».

– Pengene de da sparer seg selv og britiske skattebetalere for kan heller investeres i fornybare næringer som bidrar til å løse klimakrisen, fremfor å forverre den.

Aktivister protesterer mot Rosebank utenfor Equinor-kontorer.

– Ingenting som tyder på at Equinor mener alvor

– Hva ser dere for dere at veien videre skal være for Equinor?

– Veien videre for Equinor må være å forplikte seg til en drift som er i tråd med Norges og andre lands klimamål, der selskapet omstiller seg og satser storstilt på fornybar energi, sier Hermstad.

Han påpeker at Equinor selv sier at de ønsker å gjøre dette, og viser til selskapets uttalelser om havvind, men at det i dag ikke er noe «som tyder på at selskapets ledelse faktisk mener alvor».

– Det blir ingen grønn omstilling når de store pengene går til mer olje og gass, sier Hermstad.

Rosebank-prosjektet kan levere 300 millioner fat med olje i sin levetid sier Equinor. Her representert ved en plattform på Grane feltet i Nordsjøen.

Regjeringen la i oktober frem en eierskapsmelding hvor de lovet «et grønnere og mer aktivt eierskap» i selskapene staten har en eierandel i.

Næringsminister Jan Christian Vestre sa da til Aftenposten at «vi skal ha et statlig eierskap som er verdensledende i klima, natur og bærekraft».

Arild Hermstad sier han «regner med» at statsråden har til hensikt å følge opp løftene.

Ledere må «selvsagt» få kritiske spørsmål

Greenpeace har fått over 116.000 signaturer på et opprop for å stoppe feltet.

E24 har spurt Arild Hermstad om MDG har pratet med klimabevgelsen i Storbritannia.

– Som parti har vi ikke vært i kontakt med klimabevegelsen i Storbritannia om denne saken, men vi vet at det er stor motstand både i klimabevegelsen og blant befolkningen, svarer han.

Han sier han «forstår at mange har behov for å vise sin motstand mot prosjekter som setter livsgrunnlaget til mennesker på spill».

Sjeføkonom i Equinor, Eirik Wærness, ble fulgt etter på vei til det britiske parlamentet av protestgruppen «Fossil Free London» som stilte ham en rekke kritiske spørsmål.

E24 spurte Hermstad om MDG stiller seg bak aktivisme mot Equinor og Equinor-ansatte.

– Selvsagt må ledere i Equinor få kritiske spørsmål om dette og andre prosjekter i møte med aktivister, så er det opp til dem selv om de føler seg trygge nok på sin egen sak til å svare på spørsmål, avslutter Hermstad.