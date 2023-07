Frykter at grønne investeringer fortrenges: – Vi sliter

Det investeres mye i olje og gass og store offentlige prosjekter, mens mange grønne prosjekter står på vent. – Vi sliter, sier Nordea-analytiker Thina Saltvedt.

Det snakkes mye om det grønne skiftet, men mange grønne prosjekter er fortsatt bare på planstadiet. Her besøker statsminister Jonas Gahr Støre et av prosjektene som er satt i gang. Havvindprosjektet Hywind Tampen koster rundt fem milliarder kroner, og utbygger Equinor får mye av regningen dekket av Enova, NOx-fondet og skattefradrag.

Norge har satt seg ambisiøse klima- og industrimål, men mange har begynt å tvile på at de nås.

Mens det skal investeres hundrevis av milliarder i olje- og gassprosjekter og store offentlige innkjøp og byggeprosjekter, er mange grønne prosjekter utsatt eller fortsatt på planstadiet (se tabeller lenger nede i saken).

– Vi sliter, sier Thina Saltvedt til E24.

Sjefanalytiker for bærekraftig finans Thina Saltvedt i Nordea Markets.

Sjefanalytikeren for bærekraftig finans i Nordea Markets frykter at kapital og kompetanse bindes opp i olje og gass, og at grønne satsinger fortrenges. Ifølge Saltvedt investerer Norge fortsatt lite i det grønne.

– Ut fra de tallene jeg har sett er det svært lite, kanskje bortsett fra elbilsatsingen, sier hun.

– Hva brukes de store pengene på i Norge?

– Vi bruker dem jo på olje og gass, drevet av oljeskattepakken og høye olje- og gasspriser. For store grønne prosjekter er det en bekymring med tilgang på arealer, strøm og arbeidskraft, sier Saltvedt.

I denne saken lister E24 opp en rekke større satsinger innen olje og gass, offentlige prosjekter og grønne prosjekter. Målet er å gi en viss pekepinn på hvilke store prosjekter som er i ferd med å bli realisert.

Listene er ikke uttømmende, og må tolkes med forsiktighet.

Om tallene: I denne saken lister E24 opp et utvalg planlagte og besluttede investeringer i norsk økonomi. Tallene fra olje- og gassbransjen er hentet fra en Menon-rapport fra mars i år. Listene over investeringer i det grønne skiftet og større offentlige prosjekter er basert på ulike offentlige kilder, som selskapene selv, statsbudsjetter og medieomtale. E24 tar forbehold om feil eller endringer i planene siden sist prosjektene var omtalt. Dette er ment som en illustrasjon på hvilke investeringer som gjennomføres i norsk økonomi, ikke som en dom over tilstanden i det grønne skiftet. Mange grønne prosjekter er ennå ikke besluttet, og listen over slike prosjekter har ikke med kostnadsanslag for disse. Listen inkluderer enkelte indirekte investeringer, som statlige elbilfordeler og Enova-støtte. Skillet mellom ulike investeringer er flytende. Med litt godvilje kan for eksempel noen investeringer i olje og gass eller det offentlige delvis telles som «grønne», som elektrifisering av olje- og gassanlegg, Bybanen i Bergen og Fornebubanen. På den andre siden kan også noen grønne investeringer potensielt vise seg å være mindre bærekraftige enn det de har gitt seg ut for å være. Vis mer

– Utfordringen er å få rammebetingelser

Både politikere, næringslivsfolk og klimaaktivister har etterlyst statlige grep for å utløse klimatiltak og grønn industri i Norge. Flere selskaper peker på rause støtteordninger i USA og Europa.

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi (tidl. Agder Energi) ser store muligheter i sin region, Sørlandet.

– Utfordringen er å få rammebetingelser som gjør at de utløses, sier han.

Kraftselskapet pauset i fjor planer om milliardinvesteringer i vannkraft etter usikkerhet om skattetrykket. Å Energi er også medeier i den planlagte batterifabrikken Morrow, som ønsker statsstøtte.

– Investeringsbeslutningene vil komme hvis det er konkurransedyktige rammevilkår. Men vi risikerer at de ikke kommer. Når du har fått IRA IRAUSAs støttepakke Inflation Reduction Act inneholder kraftige stimulanser til aktører som bygger ut grønn industri som hydrogen, batterier og kraftproduksjon i USA og EU legger om så kraftig de gjør, så er det klart industrien flytter hvis de ikke ser lønnsomhet i å bygge ut i Norge, sier Syvertsen.

Noen prosjekter lar seg imidlertid ikke gjennomføre selv med støtte. Biodrivstoff-prosjektet Biozon i Åmli hadde Shell i ryggen og løfter om 1,3 milliarder kroner i støtte fra Norge og EU, men ble nylig stanset grunnet økonomisk risiko.

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi (tidligere Agder Energi).

– Ikke i en studiesirkel lenger

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid la nylig frem en felles hydrogenstrategi. De etterlyser statsstøtte for å komme i gang, men tallfester ikke hvor mye som trengs.

– Det grønne skiftet kommer til å koste, sier Følsvik.

Hun frykter at investeringene heller kommer i Europa og USA.

– Hvis vi skal kunne ta ledende posisjoner på det som skal være morgendagens arbeidsplasser, må det skje raskt. Derfor er vi utålmodige, og det er denne hydrogenstrategien et godt eksempel på, sier LO-lederen.

Det trengs også mer kraft og nett, mener LO og NHO. Pareto Securities anslo nylig at Energikommisjonens forslag om økt kraftproduksjon kan kreve investeringer på om lag 420 milliarder kroner frem til 2030.

– Har næringslivet og politikerne vært ærlige om hva det grønne skiftet vil koste?

– Det har vi ikke vært tydelige nok på, hverken vi eller politikerne, sier NHO-leder Almlid.

– Klimakuttet i fjor var nesten ingenting. Dette krever lederskap. Det krever løsninger. Vi er ikke i en studiesirkel lenger, sier han.

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (t.v.) mottar forslaget til hydrogenstrategi fra NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Oljeboom etter coronasmell

Det går svært godt svært godtStaten venter olje- og gassinntekter på hele 1.015 milliarder kroner i år og 1.285 milliarder i fjor – flere ganger mer enn i et vanlig år. Disse tallene er fra revidert nasjonalbudsjett for 2023 i olje- og gassbransjen, og investeringene holder seg høye.

Hele 31 olje- og gassprosjekter er omfattet av Stortingets corona-krisepakke fra 2020. Menon anslår de samlede investeringene til 431 milliarder kroner 431 milliarder kronertallet i selve Menon-rapporten er noe høyere, fordi det teller med et prosjekt som Aker BP siden har droppet, Troldhaugen. E24 har derfor trukket fra denne investeringen i totalsummen, og sier at dette legger grunnlag for om lag 158.000 årsverk i perioden 2020-2029.

– Dette har vært en veldig bra ordning, og den ble ikke overdrevet brukt, sier Anders Wittemann i Wittemann E&P Consulting, som laget rapporten sammen med Menon.

– Det var frykt for hysteriske tilstander, men det var en del prosjekter som ikke ble dyttet gjennom. Industrien har vært disiplinert, sier han.

Norges solide offentlige finanser gir også grunnlag for satsing på ny infrastruktur.

Det gjøres investeringer på mange titalls milliarder i ulike prestisjebygg, sykehus, vei og jernbane og forsvarsmateriell.

– Kan ikke drysse ut uendelig med penger

E24 spør olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) hva han tenker om kravene om statlige milliarder for å få utløst flere grønne prosjekter.

– Det er et dilemma. Vi kan ikke drysse ut uendelig med penger. Og vi må satse på de områdene som er viktigst for Norge å lykkes med, sier Aasland.

Han mener å ha fått opp tempoet på byråkratiet, men skulle gjerne gjort ting enda raskere. Aasland venter store investeringer i havvind om «veldig få år».

– Men hydrogen og batterier?

– Vi må ta ting i riktig rekkefølge. Det aller viktigste nå er å sikre mer fornybar energi som grunnlag for de grønne investeringene, sier Aasland.

Han nevner Yaras Hegra-prosjekt i Porsgrunn og batterisatsinger som noe det Norge kan ha kapasitet til å gjennomføre.

– Vi kan ikke innfri alle ønsker til enhver tid. Vi må prioritere, sier han.

Norges grønne milliarder: Staten og næringslivet har allerede brukt mange milliarder på grønne satsinger, men må trolig satse mer hvis Norge skal nå sine ambisiøse klimamål. Dette er noen av Norges grønne satsinger hittil: CO₂-rensingsprosjektet Langskip er så langt anslått til å skulle koste 27,6 milliarder, og av dette skulle staten dekke 17,9 milliarder. I det siste har fangstprosjektene på Klemetsrud og i Brevik slitt med kostnadsøkninger og utsettelser

Norge har gitt store fordeler til elbiler. Disse ble i høst beregnet ( s. 338 ) til rundt 50 milliarder kroner samlet for 2022 og 2023. For 2021 er fordelene anslått til 18,7 milliarder

Statlige Enova betalte ut rundt 13 milliarder kroner i støtte til klima- og energitiltak i perioden 2020-2022. Enova selv regner med at støtten i disse årene har bidratt til å utløse om lag 29 milliarder i investeringer i markedet

En stor grønn investering under utbygging er Hywind Tampen. Prosjektet koster rundt fem milliarder kroner, ifølge Equinor . Det har fått 2,3 milliarder i Enova-støtte og 566 millioner fra Næringslivets NOx-fond

Ifølge regjeringen vil det grønne skiftet kreve økt kraftproduksjon og nye kraftlinjer. De siste tre årene har kraft- og nettbransjen samlet investert om lag 88 milliarder kroner, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Toppen i 2018 var på nesten 40 milliarder. I fjor ble det investert 23 milliarder

Det offentlige kan også bidra til det grønne skiftet gjennom sine innkjøp på rundt 600 milliarder kroner årlig. I fjor satte regjeringen krav om at miljø skal vektes med 30 prosent i slike innkjøp Vis mer

Mange små investeringer

Samtidig skjer deler av det grønne skiftet litt under radaren. Selskaper elektrifiserer bilparken og bestiller elektriske ferger og skip, folk installerer varmepumper og solcelleanlegg, og industrien effektiviseres.

Enova opplever stor pågang for å få statsstøtte.

– Det har vært rekordhøyt aktivitetsnivå i starten av 2023, sier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad.

Han sier at det skjer større satsinger, som Hydros fremskynding av Halzero-prosjektet for nullutslipp i aluminium og Eramets satsing på effektivisering, CO2-fangst og biokull. Samtidig gjøres det også mange mindre investeringer.

– Hvis du ser på enkeltprosjekter som søker om støtte så er vi på godt over 1.000 prosjekter. Hvis du tar med elektriske varebiler er det 4-5.000 enkeltstående initiativer som tas for å være med på det grønne skiftet, sier Nakstad.

Enova-sjef Nils Kristian Nakstad.

– Fossilt fortrenger fornybart

Une Bastholm (MDG) mener det ikke er rom for full fart i olje og gass samtidig som nye, grønne næringer skal vokse frem.

– Nei, fossilt fortrenger fornybart, sier hun.

– Vi vet at en av årsakene til at Norge henger etter i omstillinga er at vi mangler folk og kompetanse, fordi den sitter fast i olja, sier Bastholm.

MDG mener staten må gå inn på eiersiden i grønne prosjekter, slik at fellesskapet får noe igjen når prosjekter går i pluss.

– Noen få prosjekter vil kanskje aldri gå i pluss, men da var det et forsøk som var verdt det fordi vi trenger å redde kloden, mens noen prosjekter vil det gå veldig bra med, sier hun.

– Er politikerne ærlige nok om kostnadene?

– Det er i hvert fall underkommunisert.

Stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG).

