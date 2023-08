Ny konsernsjef i Vår Energi

Nick Walker blir ny konsernsjef i Vår Energi. Hans forgjenger Torger Rød fortsetter i selskapet som driftsdirektør.

Saken oppdateres.

Det kommer frem i en melding fra selskapet.

Nick Walker har vært konsernsjef i Lundin Energy, hvor olje- og gassdelen av selskapet i fjor ble kjøpt av Aker BP. Walker har tidligere jobbet for BP, Talisman Energy og Africa Oil.

Vår Energi peker på at selskapets oppkjøp av Neptune Energy for om lag 24 milliarder kroner gjør selskapet til et av de større selskapene i Norge. Styret i Vår Energi har bestemt seg for å gjøre endringer i ledelsen og få inn flere ressurser.

Torger Rød forlater ikke Vår Energi etter sjefsbyttet, men går over i stillingen som driftsdirektør (chief operating officer, COO).

– Torger Rød har ledet selskapet gjennom en periode med endring og har oppnådd sterke driftsmessige og finansielle resultater, inkludert en meget vellykket børsnotering, det nevnte oppkjøpet av Neptune, styrking av organisasjonen, og har også levert på strategiske ambisjoner, sier styreleder Thorild Widwey i Vår Energi ifølge meldingen.

– Han vil nå ta i bruk sin dype kompetanse om drift og forståelse av organisasjonen i rollen som COO for å fortsette å drive frem forbedringer, integrasjon og endring av selskapet, sier Widwey.