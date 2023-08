Strømsmellen i sør vedvarer: – En uting

I to somre på rad har strømmen vært desidert dyrest lengst sør i landet. – Burde vært mest mulig like strømpriser, sier vestlandsordfører.

Prisforskjeller på strøm skaper irritasjon i prisområdet NO2, som omfatter Agder, Rogaland, deler av Vestland (gamle Hordaland) og deler av Vestfold og Telemark.

Der har folk og bedrifter i det siste betalt mellom 90 og 100 øre kilowattimen for strømmen, mens resten av landet betaler mellom 20 og 30 øre kilowattimen.

Andreas Vollsund (H) er ordfører i Time kommune.

Andreas Vollsund (H) er ordfører i Time kommune på Jæren, i området med de høyeste prisene. Han etterlyser et sterkere kraftnett for å jevne ut prisene.

– Det er ingen tvil om at vi skulle oppgradert nettkapasiteten mellom de ulike prisområdene. Det burde vært mest mulig like strømpriser mellom områdene. Vi på Vestlandet har veldig vanskelig for å forstå at vi som produserer mest strøm, også skal betale mest for strømmen, sier Vollsund.

Han etterlyser nye kraftlinjer for å utjevne prisforskjellene mellom ulike områder. Men det tar for tiden 7–14 år å få bygget en ny kraftlinje.

– Det tar for lang tid å saksbehandle nye kraftlinjer. Når man oppgraderer en linje rett ved en eksisterende trasé, burde man kunne ha hurtigbehandlet saken og bygget den nye linjen, og deretter revet den gamle, sier Time-ordføreren.

Prissmitte og svakt nett

Hvis det ikke var noen begrensninger i kraftnettet, ville prisene vært like over hele Norge. Men det er ikke tilfelle. Det rammer Sørlandet og deler av Vestlandet (prisområde NO2).

– Det er veldig klart hvorfor NO2 har forskjellige priser fra andre landsdeler. Det er 5.000 megawatt kabler sørover fra dette området, og det er alle utenlandskabler som går ut av Norge, sier analytiker Olav Johan Botnen i Volt Power Analytics til E24.

Analytiker Olav Johan Botnen i Volt Power Analytics.

Samtidig er mange av magasinene på Østlandet (NO1) og på Nordvestlandet (NO5) fylt opp etter Hans-flommen.

– Der må man produsere mye kraft for å frigjøre plass til eventuelle store mengder høstregn til magasinene. Det senker prisene, i motsetning til på Sør- og Sørvestlandet (NO2) som har flere store langtidsmagasiner som kan ta unna mye mer vann, sier Botnen.

Skjedde også i 2022

I fjor opplevde folk i det sørlige Norge tidenes prissjokk på strøm, etter en tid med skyhøye gasspriser i Europa. Men også da hadde det sørligste prisområdet enda høyere priser enn resten av Sør-Norge.

Dette prisspriket holdt seg gjennom hele juni, juli og august 2022. På toppen betalte folk i det sørligste området nesten to kroner mer per kilowattime i døgnpris enn folk ellers i Sør-Norge.

Prisspriket internt i Sør-Norge i fjor sommer dempet seg i september. Det kan også skje i år.

– Prisene vil nok jevne seg ut når forbruket øker frem mot vinteren, sier Botnen.

– En uting

Det norske kraftsystemet har hatt uvanlig store prisforskjeller siden Russland begynte å begrense gasseksporten til Europa sommeren 2021. Da hadde hele Sør-Norge høye priser, mens Nord-Norge hadde lave priser.

Kort tid etter at disse prisforskjellene oppsto, advarte bransjeorganisasjonen Distriktsenergi om at de kunne skade tilliten til kraftsystemet. De har også bedt regjeringen sette ned et utvalg for å se hva som kan gjøres. Prisforskjellene skaper også store geografiske forskjeller for kraftselskapenes inntekter.

Daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi.

– De store prisforskjellene mellom områdene i Norge er en uting. Det skaper mistillit til hele kraftsystemet vårt. Det er vanskelig å forstå dette uten at man er godt inne i materien og kan bransjen, sier daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi til E24.

– Jeg begynner å lure på om Statnett kanskje i større grad enn i dag burde hatt som oppdrag å redusere prisforskjellene i Norge. Statnett får store inntekter inntekterdisse inntektene omtales som flaskehalsinntekter, og brukes til å dekke kostnader for nettutbygginger og redusere nettleien for norske nettkunder fordi overføringen mellom landsdelene er for dårlig, og da bør disse pengene brukes på å redusere forskjellene ved å gjøre noe med overføringsforbindelsene, sier han.

Også han forklarer de store prisforskjellene i sør med at det har regnet svært mye på Østlandet og ikke tilsvarende på Sør- og Vestlandet. All nedbøren er det Østlandet som får nytte av prismessig, fordi det ikke er tilstrekkelig med overføringsforbindelser til Sørlandet, påpeker han.

– Alt kan forklares, men hvis dette markedet skal fungere, må det tas grep. Hvis vi ikke øker overføringskapasiteten, så kommer dette til å vedvare i lang, lang tid, sier han.

Kortsiktige tiltak

Det viktigste tiltaket for å utjevne strømprisene er bedre nett og økt kraftproduksjon, påpeker analytiker Olav Johan Botnen. Men det tar tid å bygge nok nett til å få like priser over hele landet.

– Det er dit man skal, men det tar kanskje 10–15 år, hvis man i det hele tatt kommer dit. Det tar tid og veldig store investeringer å bygge nett, og noen utbygginger er også vanskelig å få konsesjon til å gjennomføre, sier han.

Flere virkemidler kan hjelpe noe på kort sikt, tror analytikeren.

Neste år skal det tas i bruk såkalt flytbasert markedskobling. Det er en metode som gjør at selskapene som driver nettet kan utnytte det bedre ved å se hele systemet i sammenheng.

– Av og til ser du da mulighet for å øke kapasiteten mellom ulike områder ved å se lengre enn til bare nærmeste naboområde. Det kan jevne ut prisene litt, sier Botnen.

En annen mulighet er redusere sikkerhetsmarginene i nettet litt, noe som vil øke risikoen i driften av nettet. I dag er ikke kraftnettet fullt utnyttet, men har mye reservekapasitet i tilfelle det oppstår feil i noen linjer.

– Det hjelper litt, men det vil være bare en liten del av løsningen. Da må man inngå avtaler som gir mulighet til å tvangsutkoble noen forbrukere raskt hvis det skjer feil i nettet, sier Botnen.

Langsiktige tiltak

Botnen lister også opp tiltak som kan jevne ut prisene på noe lengre sikt.

– Kraftoverskuddet i nord kan føre til at strømforbrukere etablerer seg der, så forbruket utjevnes over tid. Da vil prisforskjellene utjevnes, sier han.

– Men det aller viktigste tiltaket er å jevne ut prisene ved å bygge mer nett, og bygge ut mer kraft i de regionene hvor prisene er høyest, sier han.

Han trekker frem flere nettprosjekter som er på gang:

Statnett bygger en ny og større kraftlinje over Sognefjorden mellom Aurland og Sogndal som skal stå klar i 2025 og styrke kapasiteten mellom Midt-Norge og Vestlandet.

Det svenske nettet skal forsterkes mellom nord og sør innen 2028

Nettet over Dovrefjell til Sunndalsøra skal styrkes innen 2030

– Med disse virkemidlene løser du mange av utfordringene i nettet mellom nord og sør. Det er også planlagt en del nettforsterkninger fra NO2 (Sørlandet og Sørvestlandet) mot NO1 (Østlandet) og NO5 (Nordvestlandet) over de kommende årene, sier Botnen.

Han trekkes også frem et politisk virkemiddel som kan brukes, nemlig å innføre ulike støtteordninger for ulike områder.

– Det er for eksempel momsfritak for strømforbruk i de nordligste delene av Nord-Norge. Men jeg tror det sitter urealistisk langt inne å vedta noe sånt politisk. Og situasjonen i sør kommer nok til å forandre seg før man rekker å vedta noe, sier Botnen.