Bruker strøm på TikTok: – Norsk energipolitikk på sitt aller mest absurde

– Sjokkerende sløsing med strøm, sier Industri Energi-leder Frode Alfheim om at norsk kraft skal brukes til å lagre data for kinesisk-eide TikTok. – Bommer totalt, svarer Abelia.

Slik illustrerer Green Mountain datasenteret i Hamar og Løten som skal lagre europeiske data for videodelingstjenesten TikTok.

– Å bruke enorme mengder norsk fornybar kraft på en håndfull arbeidsplasser til å pøse ut kinesisk-eide dansevideoer er galskap, sier Industri Energi-leder Frode Alfheim.

Den kinesiske videodelingstjenesten TikTok har stort behov for lagringskapasitet. Nå skal datasenterselskapet Green Mountain bygge ut Norges største datasenter for å huse noe av selskapets data.

Anlegget skal ligge i Heggvin Næringspark i kommunene Hamar og Løten, og utgjør investeringer på titalls milliarder.

Nyheten får Industri Energi til å rase. Fagforeningen gikk denne uken ut i E24 og advarte mot å bruke ren, norsk kraft på datasentre i stedet for industriarbeidsplasser.

Deler av industrien frykter kraftmangel og høye strømpriser fordi strømforbruket i Norge er ventet å øke mye mer enn produksjonen i årene fremover. Statnett har anslått at det kan bli kraftunderskudd i 2027.

– Kraften trenges til virksomheter som skaper varige verdier og mange arbeidsplasser, sier Alfheim.

Industri Energi-leder Frode Alfheim.

– Sjokkerende sløsing

Green Mountains nye datasenter skal legge beslag på inntil 150 megawatt kapasitet i kraftnettet. Det tilsvarer et maksimalt forbruk på om lag 1,3 terawattimer (TWh), eller like under én prosent av Norges totale strømforbruk.

Green Mountain sier at det reelle forbruket i denne typen datasenter normalt ligger på 50–70 prosent av makskapasiteten.

– Det er en sjokkerende sløsing med strøm som torpederer industrien, næringslivet og folk i hele landsdelen. Dette er norsk energipolitikk på sitt aller mest absurde, sier Alfheim.

Det sosiale mediet er kontroversielt fordi eierne er kinesiske. Alfheim omtaler TikTok som en kinesisk spion-app, og viser blant annet til at USA vurderer å forby appen, og at justisminister Emilie Enger Mehl slettet TikTok-appen fra sin jobbtelefon etter kritikk.

– Mens justisministeren må slette TikTok og USA vurderer å forby hele sulamitten, skal vi bruke arvesølvet vårt på å være kinesernes digitale arkiv, sier Alfheim.

Green Mountain avviser kritikken

Konsernsjef Svein Atle Hagaseth i Green Mountain avviser kritikken fra fagforeningen.

– Vi har signert en avtale med TikTok Norge. Ingen av TikTok-selskapene er registrert i Kina, og TikTok er et internasjonalt registrert selskap, sier Hagaseth til E24.

– Vi er selvfølgelig klar over kritikken som har kommet mot TikTok, og vi opplever at selskapet tar disse tingene på alvor. Etableringen av et datasenter i Norge er nettopp et svar på den kritikken, og for å sikre at europeiske data blir liggende i Europa, sier han.

TikTok skriver selv i en melding torsdag at det nye datasenteret i Norge og et datasenter nummer to i Dublin skal være med på å sikre at europeiske data lagres lokalt og ikke utenfor Europa.

Totalt er de samlede investeringene for det nye datasenteret ved Hamar og Løten anslått til 29 milliarder kroner, ifølge en studie selskapet har fått gjort. Green Mountain anslår at deres andel av investeringene blir på 11–15 milliarder kroner.

Green Mountain var tidligere eid av den norske Smedvig-familien, som i 2021 solgte selskapet til israelske Azrieli Group.

Så mye strøm krever datasenteret: Hagaseth sier at nettselskapet Elvia har lovet Green Mountain tilgang på den strømmen som trengs til datasenteret i næringsparken i Hamar og Løten. – Vi har gjort en modenhetsevaluering gjennom Elvia. Strømmen kommer litt i etapper, men vi har fått tilsagn om 150 megawatt tilkobling. Det må oppgraderes en trafostasjon på Vang. En av grunnene til at vi valgte Innlandet er at det er kraftoverskudd der i dag, og ingen store industrielle etableringer, sier Green Mountain-sjef Hagaseth. – Det blir inntil 1,3 TWh kraftforbruk, det er nesten én prosent av Norges forbruk? – Det reelle forbruket vil være mindre. En moden kunde kjører på mellom 50 til 70 prosent av kapasiteten i snitt, sier Hagaseth. Det tilsvarer i så fall 0,65 til 0,9 terawattimer strøm årlig, altså om lag en halv prosent av Norges totale strømforbruk. Vis mer

Konsernsjef Svein Atle Hagaseth i Green Mountain.

– Ganske betydelig

Hagaseth avviser påstanden om at datasentre gir få jobber sammenlignet med annen virksomhet.

– Når det gjelder arbeidsplasser, så vil dette prosjektet gi om lag 350 permanente arbeidsplasser i driftsfasen, og 8.300 årsverk i anleggsfasen. Det er ganske betydelig, sier konsernsjefen.

Han peker på at Kommunaldepartementet tidligere har fått gjort konsekvensanalyser og som viser at for hver megawatt et datasenter bruker er det cirka 17 direkte og indirekte sysselsatte.

Hagaseth mener at datasenter er god bruk av ren, norsk strøm.

– Jeg er nok sikkert litt subjektiv, men datasenter er en viktig del av det grønne skiftet. Klimakrisen er global, ikke norsk. Skal man bruke minst mulig energi på datasenter og kritiske systemer, finnes det ikke et mer perfekt sted enn Norge. Det er vått og kaldt, med fri kjøling 360 av 365 dager i året. Vi kan levere de grønneste datasentrene i verden, sier han.

– Bommer totalt

Administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide i Abelia er kritisk til utspillet fra Industri Energi.

– Jeg syns det er overraskende at LO vil påta seg å bestemme hvilke data som har relevans. Datasentre er nødvendig infrastruktur for å utvikle norsk industri og norsk næringsliv, sier Søreide til E24.

– Norsk Industri og Alfheim bommer totalt her, når han kaster hele datasenterbransjen under bussen. Det blir ikke noe grønt industriløft uten digitalisering og datasentre, sier han.

– Industri Energi omtaler TikTok som en «kinesisk spion-app»?

– Det vil være lett å finne den type eksempler og trekke dem ut som syndebukker. Men datasentre er viktige, og man trenger datakraft til det grønne skiftet, sier Søreide.

– Stiller man ting opp mot hverandre, så er det klart at det ikke er nok kraft til gjøre alt. Men da vil vi mene at det er mer klimavennlig og gir større verdiskaping for Norge at datasentrene ligger her, sier han.

Administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide i Abelia.

– Ikke fornuftig

Abelia-sjefen påpeker at det også er stort kraftforbruk i industrien og oljesektoren. Blant annet har Equinor søkt om 410 megawatt eller inntil 3,6 TWh kraft til elektrifiseringen av LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest. Mange andre aktører får nei på sine søknader om å koble seg til nettet fordi det ikke er kapasitet, ifølge EnergiWatch og NRK.

– Man kan godt argumentere for at Melkøya tømmer Finnmark for strøm. Hydro har også et enormt forbruk, hvor datasentrene blir ganske små i forhold, sier Søreide.

– Denne type blame game tror jeg ikke er fornuftig. Skal man ha en prioriteringsregel, må man nesten prioritere hva som gjør mest for det grønne skiftet. Og der tror jeg datasentre har stor betydning, sier han.

– Kan datasentre konkurrere også når det gjelder arbeidsplasser per megawatt strøm?

– Dette er en muliggjørende teknologi, som legger til rette også for andre arbeidsplasser. Vi er absolutt beredt til å ta en debatt om hvilke virksomheter som utgjør den beste bruken av norsk kraft, sier Søreide.

