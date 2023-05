Advarer mot full stans i vestlige olje- og gassinvesteringer

Britiske Labour lover å stanse alle nye olje- og gassinvesteringer på britisk sektor hvis de får regjeringsmakt. Full stans vil bare føre til nye energikriser, advarer analyseselskapet Rystad Energy.

Det blir ingen nye oljeplattformer på britisk sektor av Nordsjøen dersom Labour igjen får regjeringsmakt i Storbritannia – og holder nye løfter. Plattformen på bildet tilhører BP og står bunnfast ca. 16 mil øst for Aberdeen.

Gi meg kortversjonen

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

I pinsen ble det kjent at det britiske arbeiderpartiet, Labour, vil si nei til alle nye investeringer i olje og gass i Nordsjøen.

Labour vil også gå inn for å stoppe finansieringen av slike nye investeringer. Partiet vil isteden satse massivt på mer fornybar energi, særlig vind.

Ifølge avisen The Guardian vil Labours leder Keir Starmer fremlegge den nye energipolitikken under et besøk i Skottland i juni.

– Må erkjenne behovet for fossilt

Det norskbaserte analyseselskapet Rystad Energy har laget en stor, global database over alle verdens olje- og gassfelter. De har også regnet på hvor fort produksjon fra disse vil falle dersom det ikke investeres mer i fossil energi.

Basert på det advarer Rystad Energy sterkt mot at Vesten kutter alle nye investeringer i olje og gass.

– Vi er nødt til å erkjenne behovet for noen investeringer også i fossilt. Det gjelder også i scenarioer der man lykkes med å begrense stigningen i temperatur til 1,5-1,6 grader.

Det sier viseadministrerende direktør Lars Eirik Nicolaisen i Rystad.

– Det er ganske farlig å designe tilbudet etter et ønske om å begrense oppvarmingen til kun 1,5 grader hvis ikke også etterspørselen går i den retningen. For da ender vi opp i situasjoner med galopperende priser, som vi så høsten 2021 og i 2022. Det som gjerne kalles energikriser.

Må ha minst 15 pst. fossilt

Rystad Energy anslår at selv i et scenario hvor man lykkes med å redusere oppvarmingen av kloden til 1,5–1,6 grader, må fossil energi stå for 15–30 prosent av investeringene (se figuren over her).

Nå i 2023 venter Det internasjonale energibyrået IEA at investeringene i fossil energi faller til ca. 40 prosent. IEA spår at av totalt 2800 milliarder dollar (rundt 30.000 milliarder kroner) investert i energi globalt i år, vil 1100 milliarder dollar investeres i fossil energi.

– Det første som fortsatt vil trenges, er produkter fremstilt av petrokjemisk industri. Det er alle de mange produktene som vi har rundt oss i hverdagen. For det andre har du de sektorene hvor det ennå er få alternativer til fossilt brennstoff, sier Nicolaisen.

Rystad Energy spår at dette ennå en stund vil gjelde fly og ulike former for langtransport, samt deler av industrien som sement og stål.

– Der vil det ennå vil ta lang tid å finne alternative energiformer, sier Rystads nestsjef.

Viseadministrerende direktør Lars Eirik Nicolaisen i Rystad Energy.

Frykter petrostat-makt

Labour vil, ifølge britiske medier, i tillegg til å stoppe tildeling av nye konsesjoner, også bidra til å strupe finansieringen av nye investeringer innen olje og gass.

Vestlig finansinstitusjoner som Danske Bank, HSBC og Crédit Agricole har alt selv sagt at de ikke lenger vil finansiere investeringer innen det fossile.

Også dette advarer Rystad mot.

– Det vil alltid være noe som gjør disse investeringene. Hvis vestlige kapitalmiljøer sier nei til å finansiere nødvendige investeringer, overfører vi bare mer makt til petrostatene. Det er Russland og olje- og gassrike land i Midtøsten, sier Nicolaisen.

Han legger til:

– Ironisk nok er det jo denne avhengigheten vi forsøker å bli kvitt, ved å gjennomføre det grønne skiftet.

Lynraskt produksjonsfall

Rystad har laget modeller for hvor fort produksjonen av olje og gass i verden vil falle dersom det ikke foretas noen nye investeringer.

Ifølge Rystad vil da produksjonen ganske fort falle under etterspørselen etter olje og gass. Dette gjelder uansett hvilke scenarioer som lages for temperaturendringer.

Nicolaisen viser til at når man produserer en råvare fra et reservoar under trykk, faller trykket og produksjonsraten for hver eneste time som går.

– Dette vet alle som jobber med olje og gass. Men det er ganske lett å glemme for de som lager politikk, og som legger sterke føringer for kapitalflyten til denne industrien, sier Nicolaisen.

Avviser egen agenda

Rystad Energy stiller godt forberedt på at deres advarsel vil bli møtt med påstander om at de kun snakker sine kunders sak. Når E24 spør om dette, viser de til bredden i kundemassen.

‑ Aktører i den tradisjonelle oljenæringen står fortsatt for en vesentlig del av omsetningen vår. Men en god del av det er tematikk som handler om fornybar energi. Vi jobber også mye med fornybarselskaper og også med organisasjoner med en uttalt miljøagenda, sier Nicolaisen.

– Alle bruker våre data, og vi har ikke noen egen agenda.

Gass som balansekraft

Rystad Energys advarsel samsvarer med de tidligere konklusjonene deres i en mye omdiskutert rapport fra 2021 om effekten av ensidige kutt i norsk oljeproduksjon.

Analytikerne i Rystad Energy har fortsatt å ha null tro på ensidig å strupe tilbudet av olje og gass. De mener isteden fortsatt at det er på etterspørselssiden at myndighetene verden over må sette inn støtet for å få til en trygg og stabil overgang til fornybar energi.

Det gjelder enten det snakk om pisk eller gulrot for å endre etterspørselen av energi fra fossil og over til fornybart. Blant piskene er skatter og avgifter på CO₂-utslipp eller på bensin og diesel. Gulrøttene er subsidier innen alt fra elbiler til utvikling av solcelleteknologi.

De tror også at særlig gass vil være nødvendig lenge som en såkalt balansekraft balansekraftBalansekraft, hurtig tilgjengelig effektkapasitet for å utjevne avvik som kan oppstå mellom kraftproduksjon og forbruk. Ved forbruksendringer må denne utjevningen skje nærmest momentant så det ikke oppstår uregelmessigheter i elnettet i form av spennings- eller frekvensavvik. Kilde: Store norske leksikon.. Det gjelder nær uansett hvor mye vind som bygges ut rundt Nordsjøen. For mens solenergi går i ganske faste sykluser (dag og natt), er vinden langt mer lunefull.

– Det kan gå 2–3 uker med lite vind. Da er det i dag utfordrende med batterier til å dekke kraftbehovet. Du kan heller ikke bruke atomkraft og justere på utnyttelsesgraden, og kull fungerer heller ikke like bra, sier gassanalytiker Sindre Knutsson.