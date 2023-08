Kritisk til elektrifisering av Melkøya: – Sukrer en bitter pille

Regjeringen godkjenner Equinors elektrifisering av gassanlegget på Melkøya. Det møter lokal motstand.

Per Erik Ramstad har jobbet i Alta kraftlag i fire tiår og advart om strømkrisen i to.

– De sukrer en bitter pille for oss i nord. Noen av tiltakene er konkrete, og andre er bare tro, håp og kjærlighet, sier Per Erik Ramstad.

Han er konsernsjef i Alta kraftlag, og har advart mot strømkrise i Nord-Norge i over 20 år.

Tirsdag godkjente regjeringen Equinors omstridte planer om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.

Melkøya-anlegget kan få strøm fra og med 1. januar 2030.

Samtidig loves et kraftløft for Finnmark, hvor utbygging av vindkraft står sentralt.

Ramstad mener Melkøya ikke bør elektrifiseres før det er bygges nok ny kraft og mer nettkapasitet i Finnmark. Og det mener han blir svært utfordrende.

Kraften er nå låst

I «Kraft- og industriløft for Finnmark» står det at regjeringen mener det er realistisk å øke kraftproduksjonen i Finnmark minst like mye som den planlagte forbruksøkningen ved Melkøya innen 2030.

– Ønsker de at vi skal tro på det, må de frigjøre den kraften de nå har reservert til Equinor, sier Ramstad.

Equinor har reservert 400 megawatt for å sikre seg nok kraft og kapasitet til elektrifiseringen.

Det betyr at denne kraften er låst i seks år fremover.

Sp-politikere vil melde seg ut

Både ordfører Monica Nielsen (Ap) og varaordfører Jan Martin Rishaug (Ap) i Alta, er enige med Ramstad. De mener at kraften som er reservert til prosjektet, må frigjøres.

– Å tro vi skal bygge ny kraftproduksjon tilsvarende Melkøya innen 2030, er som å tro på julenissen, sier han til E24.

Varaordfører i Alta, Jan Martin Rishaug (Ap), i lilla skjorte sammen med ordfører Monica Nielsen (Ap) til høyre.

– Jeg støtter satsingen på kraft og nett, men dersom regjeringen skal ha troverdighet må dagens reserverte kraft til Melkøya frigjøres til hele fylket. Så mye kraft kan ikke være reservert frem til 2030 samtidig som vi har bedrifter som søker om kraft nå og får nei, sier Nielsen.

Ifølge bransjeorganisasjonen Fornybar Norge har over 20 prosjekter i Troms og Finnmark allerede fått nei fra Statnett.

Rishaug forteller at han har fått flere meldinger av medlemmer som er klare til å melde seg ut av Senterpartiet. Selv sier varaordføreren at hans eget medlemskap henger i en tynn tråd.

– Bra og offensivt

Ordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm (Ap), er derimot svært fornøyd med regjeringens beslutning.

– Jeg synes dette er veldig bra. Vi har stått i diskusjoner om at strøm går på bekostning av folk og prosjekter, men det som ble lagt frem i dag er utrolig offensivt, spesielt når det gjelder vindkraft.

Terje Wikstrøm, ordføreren i Hammerfest, på besøk på Melkøya-anlegget.

Regjeringen trekker frem at det er søkt eller meldt om nye vindkraftprosjekter på land som kan gi mer kraft enn det elektrifiseringen av Melkøya krever.

– Men det kan bli vanskelig å bygge vindkraft?

– Det er mye i vårt samfunn som er vanskelig. Vi må sette lit til de prosessene som er knyttet til konsesjoner, sier Wikstrøm.

Mener motstand gir økte strømpriser

Hammerfest-ordføreren har en klar oppfordring til folk i Finnmark:

– Vi må se mulighetene. Vi trenger mer strøm og nett i Finnmark. Det er en oppgave som er pålagt oss alle. Det er mange kommuner i Finnmark som er positive til vindkraft. De stemmene må også høres, og ikke bare motstanden som kommer, sier han.

– Motstand gir økte strømpriser, konstaterer Wikstrøm.

– Hvordan vil reindriftseiere kompenseres?

– Det er en oppgave for sentrale myndigheter. Men skal du finne løsninger her som ivaretar reindrift så må noe sånt som kompensasjon på bordet, sier han.