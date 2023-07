Aker Horizons inngår tiårig kraftavtale med Statkraft

Statkraft skal selge kraft til Aker Horizons’ planlagte ammoniakkfabrikk i Narvik i ti år fra 2028. – Avgjørende for å skape forutsigbarhet, sier utviklingsdirektør Sverre Isak Bjørn i Aker Horizons.

Statkraft skal levere kraft til Aker Horizons i Narvik, hvis selskapet velger å gå videre med sin planlagte ammoniakkfabrikk. Bildet viser Nedre Røssåga kraftstasjon i Hemnes kommune i Nordland, som er eid av Statkraft.

– Å inngå en langsiktig kraftkontrakt med Statkraft har vært avgjørende for å skape forutsigbarhet og et solid kommersielt grunnlag for ammoniakk-prosjektet vårt i Narvik, sier Sverre Isak Bjørn, utviklingsdirektør i Aker Horizons, i en melding.

Avtalen avhenger av at Aker Horizons tar investeringsbeslutning for ammoniakkanlegget.

Aker Horizons oppgir at selskapet har inngått intensjonsavtaler med store europeiske energi-, industri- og kjemiselskaper for leveranse av over 1,5 ganger det planlagte volumet med ammoniakk som selskapet planlegger å produsere i Narvik.

Statkraft har inngått en rekke langsiktige avtaler om kraftsalg i det siste. I forrige måned inngikk selskapet en 15-årig avtale om kraftsalg til aluminiumsprodusenten Norsk Hydro i det midtnorske prisområdet NO3.

– Ved å legge denne PPA-en PPA-enlangsiktige kraftavtaler omtales gjerne som power purchasing agreement, eller PPA til vår portefølje bidrar vi nok en gang til grønn industriutvikling og avkarbonisering basert på våre fornybare energiressurser, sier konserndirektør for Marked Hallvard Granheim i Statkraft ifølge en melding.

Utviklingsdirektør Sverre Isak Bjørn i Aker Horizons.

Står i nett-kø

E24 har tidligere omtalt Aker Horizons’ ammoniakkprosjekt, hvor selskapet ønsker en kapasitet på inntil 600 megawatt.

Aker Horizons står imidlertid i kø for å få nettilgang, og det er usikkert om selskapet får tilgang til så mye strøm som det ønsker.

Konserndirektør for Marked Hallvard Granheim i Statkraft.

Statkraft og Aker Horizons opplyser ikke i sine meldinger om avtalen gjelder for hele det ønskede kraftbehovet på inntil 600 megawatt. De oppgir derimot at kraftavtalen skal løpe i 10 år fra 2028.

E24 har tidligere skrevet at Aker Horizons har fått reservert tilgang på 230 megawatt i Narvik gjennom sin partner Nordkraft Industrinett. En slik kapasitet tilsvarer rundt 2 terawattimer (TWh) kraft årlig.

Skulle selskapet få tilgang på 600 megawatt, vil dette kunne utgjøre et maksimalt forbruk på 5,3 TWh årlig. Det tilsvarer tre til fire prosent av Norges samlede kraftforbruk.

Noen av Statkrafts langsiktige kraftavtaler: I 2021 inngikk Statkraft avtale med industriselskapet Boliden i Odda om å levere 1,6 TWh årlig i 15 år

I 2022 inngikk Statkraft en prinsippavtale med batteriprodusenten Freyr om å levere inntil 0,2 TWh årlig fra 2024–2031

I 2022 inngikk Statkraft avtale med Vistin Pharma om å levere en ukjent mengde strøm frem til 2031

I 2022 forlenget Statkraft en avtale med smelteverket i Finnfjord, om leveranser av 0,65 TWh årlig fra 2031 til 2044

I 2022 inngikk Statkraft avtale med GE Healthcare om å levere om lag 0,1 TWh årlig til 2029 til et anlegg på Lindesnes

I 2022 utvidet Statkraft en kontrakt med Norske Skog Skogn som utløp 2026, og sikret nær hele forbruket ut 2028 og deler av forbruket ut 2030 (totalt 2,9 TWh)

I 2023 inngikk Statkraft avtaler med INEOS Inovyn i Bamble i Vestfold og Telemark, forlengelse av eksisterende avtale på 0,876 TWh per år som skulle utløpe i år og en avtale på 0,263 TWh per år fra 2026 knyttet til nye planer

I 2023 inngikk australske Fortesque Future Industries med Statkraft knyttet til produksjon av hydrogen og ammoniakk i Hemnes i Nordland. Anlegget er planlagt på 300 MW, eller inntil 2,6 TWh årlig

I 2023 inngikk Fortesque Future Industries også avtale med Statkraft om 300 MW kapasitet til hydrogenproduksjon i Svelgen i Vestland fylke, altså inntil 2,6 TWh i året – noe årstall ble ikke oppgitt

I 2023 inngikk Statkraft en 15-årig avtale med Norsk Hydro om 0,44 TWh strøm per år Vis mer

