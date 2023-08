Krever vindkraft-grep: – En skjebneuke for fornybar- og klimamålene

Høyre ber regjeringen ta skattegrep for å unngå at kraftmangel kortslutter klimamålene.– Blir ikke bygget noe vindkraft med det opplegget regjeringen har lagt frem, sier Nikolai Astrup (H).

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H).

Torsdag møttes regjeringen til budsjettkonferanse for å bli enige om hovedtrekkene i neste års statsbudsjett.

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) håper regjeringen benytter anledningen til å ta grep for å sikre mer vindkraft. Han ber regjeringen droppe eller endre forslaget om grunnrenteskatt på vindkraft, som i mai ble utsatt til neste år.

– Denne uken er en skjebneuke for fornybar- og klimamålene for Norge, sier Astrup til E24.

Tidligere var det enighet på Stortinget om å bygge ut mer vindkraft, men de siste årene har splittelsen økt. De store partiene Ap og Høyre vil fortsatt bygge ut mer vindkraft av hensyn til det grønne skiftet og klimamålene, men flere opposisjonspartier er bekymret for naturen og reindriften og ønsker å begrense vindkraften.

– Vi håper de dropper grunnrenteskatten på landvind eller legger frem en skatt som er reelt sett nøytral, sier Astrup.

– Det blir ikke bygget noe vindkraft med det opplegget regjeringen har lagt frem, og ingenting skjer før regjeringen avklarer hvordan rammevilkårene blir, sier Astrup.

Under en debatt under årets Arendalsuka var Ap-leder Jonas Gahr Støre den eneste av partilederne på Stortinget som rakk opp hånden og mente at Norge var i rute til å nå klimamålene for 2030.

– Utfordringen hans er at det ikke er nok kraft til å gjennomføre målene. Mangel på kraft kortslutter både regjeringens klimamål og industriens omstillingsevne. Da må noe gjøres, sier Astrup.

Etterlyser bredt forlik

Aktører som Miljødirektoratet, Energikommisjonen og NHO sier alle at det trengs mer kraft til klimatiltak og ny industri, men mange steder er særlig vindkraft svært omstridt. Energikommisjonen etterlyste et mål om 40 terawattimer økt kraftproduksjon innen 2030.

Det kan ifølge Pareto kreve investeringer på 420 milliarder kroner i kraft og nett. Skal Norge være i nærheten av å nå klimamålet, er landet avhengig av tillit blant investorene for å være attraktivt for nye kraftinvesteringer, mener Astrup.

– Regjeringen må legge frem et forslag som kan legge grunnlag for et bredt forlik om kraftskatter i Stortinget, sier han.

– Det siste året har rammevilkårene for utbygging av ny kraftproduksjon blitt betydelig verre, samtidig som behovet for kraft bare vokser. Mål og virkemidler må henge sammen. Vi har mye større utfordringer enn det regjeringen synes å tro, sier Astrup.

– Må være forbi

Regjeringens støtteparti SV er imidlertid svært skeptisk til vindkraft, med unntak av turbiner i allerede berørte områder, som eksisterende industrianlegg.

– Tiden for de store vindkraftutbyggingene på land må være forbi. Det å sette i gang massiv utbygging av vindkraft på land som det både Ap og Høyre tar til orde for er helt feil. Vi må se på andre energikilder, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til E24.

– Miljødirektoratet sier at det krever 34 TWh mer strøm for å nå klimamålene i 2030?

– Vi vet fra Energikommisjonen at det er mulig å frigjøre 20 TWh gjennom energieffektivisering. Vi har fått gjennomslag for 8 TWh ny solkraft innen 2030. I tillegg kan man oppgradere vannkraften for 5-6-7 TWh. Og så kan man også få noen terawattimer fra småskala vindkraft i allerede industrialiserte områder, sier Haltbrekken.

Dermed antyder han muligheter for kanskje 15-20 TWh ny kraft. Energikommisjonen foreslo imidlertid et mål om hele 40 TWh økt kraftproduksjon innen 2030, i tillegg til 20 TWh energieffektivisering.

SV er ikke alene om å tvile på målene. Også medlemmene i Energikommisjonen var delt i dette spørsmålet, og målet ble omtalt som «ambisiøst» av NVE-sjef Kjetil Lund. Da Miljødirektoratet nylig anslo et behov for 34 TWh mer kraft innen 2030 ble det kalt «urealistisk» av Naturvernforbundet.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

– Mange gode innspill

Vindbransjen var sterkt kritisk til regjeringens forslag om grunnrenteskatt i fjor. De mente at den ville ramme investeringer i nye prosjekter, og at eksisterende vindkraftanlegg risikerte å gå konkurs. Tidligere i år utsatte regjeringen skatten til 2024.

Statssekretær Andras Bjelland-Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet.

– Hva vi gjør med landbasert vind har vi sagt at vi skal komme tilbake til senere. Vi har fått mange gode innspill. Det var bakgrunnen for at vi har tatt ting tilbake og gått en runde til, sier statssekretær Andreas Bjelland-Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet til E24.

– Vil det bli endringer?

– Det må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, sier han.

– Kommer dette i statsbudsjettet, eller kan det bli utsatt mer?

– Det får du vente og se til statsbudsjettet kommer, sier han.

Han sier at regjeringen ønsker å legge til rette for økt kraftproduksjon.

– Vi vet at høyprisbidraget som ble innført fordi man var i en ekstraordinær situasjon i fjor har vridende effekter. Derfor har vi sagt at vi skal fjerne den innen utgangen av 2024. Så jobber vi hele veien med å sørge for at øvrige skatter og avgifter er godt tilpasset med tanke på at de skal legge til rette for lønnsomme investeringer, sier han.

Kraftselskap håper på endring

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Tord Lien i kraftselskapet Aneo er enig med Astrup i at det er en skjebneuke for Norges klimamål og energiomstillingen.

– På budsjettkonferansen denne uken har regjeringen muligheten til å redusere noe av skadevirkningene av det opprinnelige forslaget, sier Lien, som tidligere har vært olje- og energiminister for Frp.

Han er bekymret for innretningen på skatten, og mener den må endres hvis regjeringen ønsker å få bygget ut mer vindkraft.

– Hva om bransjen overdriver, og det likevel blir nye investeringer selv om grunnrenteskatten innføres?

– Kanskje det blir noen investeringer uansett, men det blir ikke mange. Jeg tror at regjeringen forstår våre innspill og vil komme med et bedre opplegg. Foruten noe solkraft er det først og fremst vindkraft som kan gi substansielle bidrag til å sikre nok kraft innen 2030 til å være i nærheten av å nå klimamålene, sier Lien.

Han er også kritisk til regjeringens faglige grunnlag. Han mener vindkraften oppnår lavere strømpriser enn det regjeringen legger til grunn. Mye av vindkraften bygget ut nord for Dovre, hvor kraftprisene er lavere enn i sørlige Norge. Mye vindkraft selges også på langsiktige kontrakter til lavere priser enn markedspris.

Lien mener også at regjeringen legger til grunn at kostnadene for ny vindkraft faller videre, mens de har vært økende den siste tiden.

– Her har regjeringen glatt oversett en rekke faktorer, sier Lien.

Tidligere olje- og energiminister Tord Lien er nå direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Aneo, et kraftselskap eid av Hitecvision, TrønderEnergi og TrønderEnergis eiere.

