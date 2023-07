Gjør sine hoser grønne for å få grønt lys til havvind

Nær 20 grupperinger kjemper om å få bygge ut Norges to første vindparker til havs. Den franske energigiganten EDFs strategi er å alliere seg med lokale norske selskaper.

Knut Vassbotn (t.v.) i Haugesund-baserte Deep Wind Offshore har fått med seg med den franske energigiganten og direktør Frédéric Belloy i kampen om norsk havvind.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Det er mye skarring av R-er i luften, både franske og rogalandske, når energikjempen EDF og Haugesund-baserte Deep Wind Offshore (DWO) inviterer norske leverandører til treff i Oslo.

De to selskapene har sammen har kastet seg inn i konkurransen om å få bygge ut Norges to første havvindparker. Strategien til EDF og DWO er å maksimere den lokale tilstedeværelsen.

De har nå gitt den norske leverandøren Moreld oppdraget med å bygge flyteelementene dersom de vinner frem i konkurransen om området som er døpt Utsira Nord. Det er en tildeling de håper skal gi dem en fordel i konkurransen.

Konkurrerer med norske statsselskaper

Nær 20 ulike grupperinger med solide innslag av både norske og internasjonale industrigiganter har meldt sin interesse for norsk havvind.

Både i kampen om å bygge ut flytende havvind på Utsira Nord og bunnfaste møller på Sørlige Nordsjø II må de levere inn sine første søknader innen 1. september.

I forkant av søknadsfristen gjelder det å presentere seg mest mulig fordelaktig med hensyn til de ulike kriteriene (se faktaboks) som vil avgjøre hvem som går videre i konkurransene.

– Hvordan ser dere på deres reelle sjanser til å konkurrere ut nasjonale, norske storheter som Equinor, Statkraft og Aker?

– Vi konkurrerer for å vinne. Ellers ville vi ikke deltatt. Og jeg synes vi har et veldig godt case. Vårt DNA er å samarbeide og investere sammen med en høy andel lokalt innhold, svarer Frédéric Belloy. Han er direktør for internasjonale operasjoner i EDF Renewables.

Den franske statsgiganten EDF er i Norge mest kjent for sine mange kjernekraftreaktorer. Men datterselskapet EDF Renewables har siden 2009 bygget seg opp til nå å ha mer enn 30 gigawatt (GW) havvind under utvikling eller i drift. Det er tre fjerdedeler av Norges samlede ambisjon for havvind innen 2040.

30 GW tilsvarer mer enn dobbelt så mye strøm som alle Norges 2,5 millioner husholdninger bruker tilsammen på ett år.

Konkurransene om norsk havvind Utsira Nord: Rundt 15 grupperinger kjemper om få tildelt arealer.

De fleste av dem deltar også i konkurransen om Sørlige Nordsjø II.

Tre grupperinger plukkes ut i desember. Disse tre vil de neste par årene konkurrere om statsstøtte, der to av dem til slutt får støtte.

I høstens skjønnhetskonkurranse gis det poeng innenfor fem ulike kategorier. Poengene de får vektes, der:

Kostnadsnivå 2030 vil ha vekt 30 prosent.

Gjennomføringsevne vil ha vekt 30 prosent.

Innovasjon og teknologiutvikling vil ha vekt 20 prosent.

Bærekraft vil ha vekt 10 prosent.

Positive lokale ringvirkninger vil ha vekt 10 prosent. Sørlige Nordsjø II: Det vil i høst gjennomføres en såkalt prekvalifisering. Mellom seks og åtte grupperinger får deretter delta i en prisauksjon i desember.

Kriteriene for å bli blant dem som prekvalifiseres, er følgende:

Gjennomføringsevne teller 60 prosent.

Bærekraft teller 20 prosent.

Positive lokale ringvirkninger teller 20 prosent. Vis mer

Kostnadsnivå vil avgjøre

Positive lokale ringvirkninger vil likevel kun ha vekt 10 prosent i konkurransen om få areal på Utsira Nord og 20 prosent for å kvalifisere til å delta i auksjonen om Sørlige Nordsjø II.

Adm. direktør Knut Vassbotn i Deep Wind Offshore sier at han er fullt klar over at det må mye mer til:

– Vi må score blant de beste på alle kriterier. Med EDF har vi dokumentert gjennomføringsevne, og vi har erfaring og kunnskap om prosjektutvikling. Så må vi i tillegg treffe på kostnadsnivået i 2030.

Kostnadene ved å bygge ut flytende havvind ligger godt over kostnadene for bygge ut bunnfaste vindmølleparker. Sistnevnte vil trolig koste et sted mellom 80 og 130 øre pr. kilowattime (kWh) over parkens levetid for Sørlige Nordsjø II.

Stortinget har lovet opptil 23 milliarder kroner i støtte til den som vinner kampen om Sørlige Nordsjø II.

Å anslå hva kostnadene for å bygge ut flytende havvind vil bli i årene opp til 2030 er pr. nå mer eller mindre umulig. Men statsstøtten kan i verste fall bli på titalls milliarder der også.

EDF Renewables direktør Frédéric Belloy har allerede fått laget en pin som viser de flytende vindmøllene de håper å vinne konkurransen om Utsira Nord med.

Flytende havvind er primærfokus

For Utsira Nord vil kostnadsnivå i 2030 og gjennomføringsevne telle klart mest i konkurransen om få tildelt areal.

Selv om EDF og DWO gruppering skal delta i begge konkurransene i høst, legger ikke de to skjul hva som er i fokus. Det er flytende havvind som har i særklasse det største potensialet utenfor kysten av Norge.

– Vårt primære fokus er definitivt på flytende havvind når det gjelder Norge, sier Belloy.

– Utsira Nord er en «must win». Og så får vi skje hva som skjer på Sørlige Nordsjø II, sier Vassbotn.

Ser ut mot Utsira Nord

Hans selskap eies av Rogaland-rederiet Knutsen OAS, det lokale nettselskapet Haugaland Kraft og den lokale kraftprodusenten Sunnhordland Kraftlag (SKL). Vassbotn kan på godværsdag i 2030 kanskje se vindmøllene på Utsira Nord fra kontoret sitt.

Om han da også er operatør for den vindmølleparken, gjenstår å se.

– Hvor realistisk er det at dere slår de norske statskontrollerte selskapene?

– Vi er eid av kommunene. Og for meg skal det ikke være noen forskjell mellom stat og kommune. Vi er også en av de ledende og sannsynligvis raskest voksende norske utviklerne av havvind, svarer Vassbotn.

Før 2023 er omme, vil vi vite om hans gruppering blir en av de tre som får konkurrere om areal på Utsira Nord. Eller om de er blant de seks til åtte som får by i desember måneds prisauksjon om Sørlige Nordsjø II.