Store tanker og lite rør skal gi suksess for norsk CO₂-lagring

ØYGARDEN (E24): Selskapet Northern Lights sier seg i rute til å lagre millioner av tonn CO₂ under Nordsjøen fra 2024 av. Men for at prestisjeprosjektet skal bli en suksess, trengs kunder og mangedoblet lagerkapasitet.

I øykommunen rett vest for Bergen er store kraner i ferd med å heise på plass tolv stykker 32 meter høye lagringstanker.