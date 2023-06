Styrer unna havvind-forlik: – Blir ikke noe mindre skeptiske

Høyre, Venstre, Frp og Rødt er ikke med på forliket om havvind sør i Nordsjøen, som krever store subsidier. – Interessant å se om 23 milliarder kroner er nok, sier Nikolai Astrup (H).

Fredag morgen legger regjeringspartiene frem en enighet med SV, MDG og KrF om opplegget for havvind i området Sørlige Nordsjø 2, hvor det skal bygges ut et prosjekt på 1.500 megawatt.

Dette er del av den første ordinære runden for havvind på norsk sokkel. Fra tidligere har Equinor bygget ut prosjektet Hywind Tampen, men det er bare koblet til petroleumsfeltene Gullfaks og Snorre og ikke til land.

Havvind er ulønnsomt i Norge, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund. Med mindre strømprisene blir liggende på svært høye nivåer de neste tiårene, vil anlegget i i Sørlige Nordsjø 2 kreve mange milliarder kroner i statsstøtte.

Regjeringen legger opp til å garantere en viss strømpris til utbyggerne, og nivået blir avgjort i en auksjon. I en irsk auksjon nylig krevde vinnerne i snitt en garantipris på om lag én krone kilowattimen for strømmen.

Den norske regjeringen leverte opprinnelig et forslag om maksgrense på subsidiene på 15 milliarder, men har økt dette til 23 milliarder etter innspill fra faglige rådgivere i Vista Analyse og Guidehouse.

– Blir for dyrt

De tidligere regjeringskameratene Høyre, Venstre og Frp står alle utenfor forliket om havvinden sør i Nordsjøen. Det gjør også Rødt. De mener det koster for mye.

– Vi mener det blir for dyrt for skattebetalerne og gir for lite kraft. Vi vil ha en større utbygging, uten å legge inntil 23 milliarder kroner i subsidier på bordet, sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H).

– Hva er du bekymret for blir utgangen av dette?

– Det er ikke så uventet at de blir enige. Men det at man bruker så mange milliarder på dette prosjektet, som skulle være det billigste, kan gjøre at handlingsrommet til å støtte flytende havvindprosjekter blir mindre. Det er viktig at dette bunnfaste prosjektet realiseres med lavest mulig støtte, sier han.

– Så blir det interessant å se om 23 milliarder kroner er nok. Det kan være at taket må settes enda høyere. Senterpartiets ideologiske motstand mot hybridkabler hybridkablersjøkabler til et havvindanlegg som både kobles til Norge og til et annet land. Dette gir muligheter til å selge kraft flere steder, men kan også øke muligheten til å sende kraft fra fastlandet i Norge til andre land koster skattebetalerne dyrt, sier Astrup.

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H).

– Blir ikke noe mindre skeptiske

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) syns det er uheldig at regjeringen får støtte til planene i Sørlige Nordsjø 2, selv om taket på støtten er økt.

– Vi var skeptiske til de 15 første milliardene, og blir ikke noe mindre skeptiske til de åtte neste. Det er en økning på over 50 prosent, sier Halleland til E24.

– Sørlige Nordsjø 2 ble opprinnelig plukket ut for å selge kraft til et betalingsvillig Europa. Når man endrer planene underveis og heller vil ha kabler til Norge så er ikke dette prosjektet verdt å satse på. Det gir oss ikke kraft raskt, det gir oss ikke teknologigevinst, bare store kostnader. Dette kan være ødeleggende for hele næringen på sikt, sier han.

Høyre og Venstre ønsker å koble havvinden i Sørlige Nordsjø 2 til Europa i håp om å få bedre økonomi i prosjektet. Både Rødt og Frp er uenige i det.

– Vi mener det bare ville presse opp strømprisene i Norge og være uheldig både på kort og lang sikt, sier Halleland.

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp).

– Må sikre oss annen kraftproduksjon

Halleland er bekymret for at Norge skal bli importavhengig fordi kraftbehovet er økende, mens det bygges ut lite ny produksjon.

– Vi har for mange partier som sier at havvind er løsningen. Vi vet vi går mot et kraftunderskudd i 2026, og havvind kommer tidligst inn i markedet i 2030. Jeg håper vi nå kan få en diskusjon om hva vi skal gjøre med kraftproduksjonen i Norge frem til det kommer havvind på plass. Vi må sikre oss annen kraftproduksjon for å unngå å bli helt importavhengig om få år, sier han.

– Vi må legge press på vannkraftselskapene for å hente ut mer vannkraft, og ser et potensial på kanskje 10–15 TWh. Og så må vi være mer kritiske til bruken av kraft. Vi må ikke bruke mer kraft på å elektrifisere sokkelen, og vi må legge press på oljeselskapene slik at dekker mer av sitt eget kraftbehov, og erstatter kraften fra land med for eksempel havvind, sier Halleland.

– Bekymret

Rødt har lenge vært mot havvind, og er derfor ikke med på forliket om Sørlige Nordsjø 2.

– Det er jo ingen hemmelighet at Rødt er mot havvind. Så det ville ikke være naturlig å være med, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R).

– Hva er du bekymret for?

– Jeg er bekymret for at dette blir veldig dyrt, og at vi kunne brukt pengene på klokere og mer effektive klima- og miljøtiltak. Og så er jeg bekymret for at vi bygger ut havvind i et tempo som ikke tar inn over seg konsekvensene for natur og miljø.

– Aasland mener at Norge trenger mer kraft raskt for å nå klima- og industrimål?

– Jeg mener det er bedre å ta ned noe av kraftbehovet gjennom energisparing. Jeg mener også det er mulig å skaffe mer kraft fra andre kilder enn havvind, som oppgradering av vannkraft og solenergi. Vi ønsker også mer bruk av biogass og bergvarme, sier Marhaug.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R).

