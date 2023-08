Oljelobbyister i medvind

ARENDAL (E24) Oljebransjens klimadirektør er teknologioptimist og mener at medfart i oljeindustrien ikke hindrer fornybare investeringer. – Jeg mener at det går fint sammen.

Malene Emilie Rustad

Skjalg Bøhmer Vold (foto)

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Støvet fra kvelden før har så vidt lagt seg på utestedet Madam Reiersen før dagens første olje-arrangement går av stabelen, med det noe retoriske spørsmålet «Trenger Europa norsk olje»? i tittelen.

Svaret er et rungende ja fra klimadirektør Benedicte Solaas i Offshore Norge, oljebransjens største interesseorganisasjon.

– Åpenbart gjør de det. Olje og gass kommer til å være med oss lenge.

Solaas jobb er å bidra til at oljebransjen reduserer utslippene i produksjon, samtidig som det satses på nye næringer som havvind og karbonfangst og -lagring.

– Kan norsk olje bli grønn?

– Det er en ikke-fornybar ressurs ... begynner Solaas.

– Den kan ikke bli grønn. Den er jo svart, slår kommunikasjonssjef Maria Barstad Sanner fast.

MØTEPLASS: Arendalsuka, også kalt «demokratiets dansegulv», bringer alle mulige slags interesser til torgs.

Få motbakker

Det er onsdag på Arendalsuka. Den store festdagen. Og den hotteste festen arrangeres av Offshore Norge, tidligere kjent som Norsk olje og gass, Norges største lobbyapparat for mer oljeutvinning.

Og det går ikke nedover med oljen helt ennå: For en knapp måned siden fikk prosjekter med samlede investeringer for over 200 milliarder kroner grønt lys av Olje- og energidepartementet. Konsulent Jarand Rystad spår mulig produksjonsrekord på norsk sokkel i 2028.

Offshore Norge Tidligere kjent som Norsk olje og gass Norsk arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper på norsk sokkel Har rundt 50 ansatte fordelt på fire avdelinger Equinor, Aker BP, Subsea 7 og Okea er på listen over medlemmer For fire år siden endret de vedtektene slik at medlemmene, for eksempel selskaper med både interesser i olje og fornybart, kan være medlem av flere organisasjoner samtidig Vis mer

Tar man en titt på Arendals programoversikt, skulle man derimot tro at oljenæringen hadde en tung motbakke i vente. Mens arrangementer med ordene «klima», «miljø», «bærekraft» og «grønn» i seg, kan skilte med 250 arrangementer, teller arrangementene med «olje» i tittelen 12.

VIL FANGE KARBON: Benedicte Solaas leder debatten under organisasjonens eget arrangement om CCS.

Selv skilter Offshore Norge med flere arrangementer, både om karbonfangst og -lagring, havvind og blått hydrogen. Og olje, da.

– Olje er et produkt som kommer til å bli etterspurt i mange år fremover. Det er vår jobb å redusere utslippene så mye som overhodet mulig. Det betyr ikke at vi grønnvasker oss, insisterer Solaas.

Les også Equinor om Melkøya-kritikken: – Nødt til å balansere hensynene

Naturlig glidning

På kaia i Arendal sentrum går Offshore Norges klimadirektør forbi venner og kjente. Samtlige er politikere, næringslivsaktører og fagforeningsfolk.

– Hvordan er det å være klimadirektør i en oljelobbyorganisasjon?

– Det er utrolig spennende. Det er veldig mange som mener veldig mye om vår bransje og om klima. Det er aldri en kjedelig dag på jobb.

Offshore Norge har 50 ansatte, hvorav seks personer jobber med klima.

– Nesten uansett hva vi diskuterer, så er det nesten alltid et element av klima og miljø, forteller Solaas.

KJENTFOLK: Solaas og kommunikasjonssjefen i Offshore Norge kjøper hver sin is, og slåss om kapp med sola før smeltingen tiltar for alvor. Tidligere Frp-politiker, nå kommunikasjonssjef i Lyse-konsernet, Atle Simonsen har på sin side sikret seg tre øl på en uteservering med treg betjening.

På spørsmål om hvordan er det å jobbe med utslippskutt i oljebransjen og samtidig satse på nye næringer, svarer Solaas at det er mye som må på plass. Hun ramser opp alt fra lønnsomhet, kommersialisering, etterspørsel, virkemidler og det nye buzz-ordet risikoavlastning, altså subsidier.

– Er det ikke paradoksalt å jobbe frem havvind samtidig som man jobber frem olje og gass? Flere mener at det er kamp om arbeidskraft og investeringer?

– Ressursene tømmes og det kommer til å bli mindre oljeproduksjon, enten vi vil eller ikke. Vi må selvfølgelig lete og finne mer, men det er kun for å opprettholde produksjonen. Og så vet vi at vi trenger masse mer fornybar energi. Jeg mener at det går fint sammen, sier Solaas.

OLJE-KVINNER: Klimasjef møter hovedsjef Hildegunn T. Blindheim i Offshore – heller ikke hun kjenner seg igjen i kritikken om at oljebransjen stjeler ressurser og arbeidere fra havvind og andre fornybare industrier.

Offshore Norge + Zero = Sant

På studentskuta Christian Radich møtes olje- og fornybarinteresser på et arrangement om karbonfangst og -lagring (CCS). Sola skinner på skuta og EU-tilhengere som ønsker CCS-politikken til unionen inn i Norge. Miljøstiftelsen Zero er blant dem.

– Vi har hatt et godt samarbeid om CCS med Zero lenge, sier Solaas.

Offshore Norges klimadirektør leder den politiske debatten med blant annet Ola Elvestuen (V) og Mani Hussaini (AP). «Utvikle, ikke avvikle»-slagordet står sterkt.

Hussaini forteller at europeiske land snuser på Norge som lagringsplass for sin karbon.

– Bra, sier Solaas og nikker.

Hun benytter anledningen til å samtidig be om bedre rammebetingelser og risikoavlastning for CCS – ordninger oljebransjen stadig etterspør.

BARE SMIL: Det er god stemning etter debatten om CCS. Alle vil ha karbonfangst og -lagring, særlig Venstre-politiker Ola Elvestuen.

Les også Resultathopp for Aker BP etter produksjonsrekord

Må moderere ut klimafornektere

Det har blitt kveld og det er duket for den store hagefesten i regi av Offshore Norge. Inn porten ved et rødt sørlandshus på Hisøy, en kort fergetur over sundet fra Arendal sentrum, venter burgere og åpen bar.

Kommunikasjonsrådgiver Elizabeth Åsjord Sire i Offshore Norge forteller om utfordringene med å moderere organisasjonens innlegg på Facebook.

– Det er så mange klimafornektere!

Solaas nikker oppgitt.

– Men når vi mimrer tilbake til gamle oljedager, så blir folk glade, sier Sire.

Benedicte Solaas ønsker velkommen til oljefest. I forgrunnen står Høyre-politiker Mathilde Tybring-Gjedde.

Gladmeldingene renner kun inn når Offshore Norge publiserer noe om olje, forteller kommunikasjonsfolkene. Dersom det handler om fornybart eller klima, blir det bråk. E-poster om at klimaendringene er svindel, renner inn.

– Det kommer reelle bekymringer òg, for eksempel om fugl og fisk når det gjelder havvind, skyter kommunikasjonssjef Sanner inn.

Første oljefest

Ti over syv renner det inn med politikere, oljefolk og journalister. Korte kjoler er byttet ut med lange, og blå skjorter med hvite i lin. Noen har fortsatt sekk på ryggen, mens andre kommer nærmest tomhendt med kun vandrepilsen i hånden.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) ankommer tidlig, og Mathilde Tybring Gjedde (H) og Une Bastholm (MDG) like etter. Sistnevnte er på oljefesten for første gang.

– De har jo byttet navn, så nå tør jeg å komme, sier Bastholm.

Hun sier hun har tatt på seg en rød kjole som et slags signal for anledningen.

PASSER PÅ: Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) på oljefest.

Tybring Gjedde mener oljefesten er et relevant sted å være.

– Jeg jobber jo med olje- og energifeltet, sier hun.

– Men vi drar jo gjerne på slike fester med et kritisk blikk, legger hun til.

Klimaministeren sier at han synes det er fint å dra innom festen for å sjekke at Offshore Norge faktisk følger klimaomstillingen.

Tek-optimist

På spørsmål om hva som er forventningene til kvelden, svarer Solaas at hun ønsker seg en hyggelig fest og å skape et møterom.

– Hvor viktig er denne festen?

– Det er vanskelig å si hvor viktig den er, men åpenbart er det jo det. Vi samler jo både journalister, politikere og samarbeidspartnere som vi snakker med gjennom året til en uformell setting. Man løser mange verdensproblemer på fest.

AKSEPTERT: MDG-politiker Une Bastholm var ikke på oljelobbyens gjesteliste, men hun fikk lov til å komme inn likevel. Gjestelisten jobbes med hvert år, opplyser Solaas.

– Er dere like hotte om ti år?

– Hvem vet.

– Er det vanskelig å holde på deres formål i denne verden med flere og flere klimaforpliktelser?

– Hvis vi ikke hadde jobbet med klima, så hadde det vært mye verre. Vi må heller vise frem de gode løsningene vi har. Vi kommer ikke unna olje og gass.

– Er du bekymret for klimaendringene?

– Ja, det er jeg. Samtidig velger jeg å være teknologioptimist.

– Når tror du at vi vil slutte med olje?

– Det er helt umulig å si, sier Solaas.

– Etter 2050?

– Etter 2050, sier hun.