Etterlyser CO₂-fangst-vurdering av Melkøya

Rødt, MDG og Frp går ut mot regjeringen for å ha godkjent elektrifisering av Melkøya. De savner en vurdering av fangst og lagring av CO₂ – noe et flertall på stortinget har bedt om.

BER OM SVAR: Sentrale politikere fra Frp, MDG og Rødt mener regjeringen ikke har vurdert CCS som et alternativ på Melkøya tilstrekkelig.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

I april ba et stortingsflertall regjeringen om å gjøre egne vurderinger av fangst og lagring av CO₂ (CCS) på gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.

Målet var å sjekke om dette kunne være et alternativ til å bruke store mengder strøm fra nettet, som også kan brukes til andre formål.

Tirsdag ble det kjent at regjeringen godkjenner Equinors planer om å elektrifisere gassanlegget.

Nå lurer flere politikere på hvor regjeringens vurdering av CCS ble av.

Dette er Melkøya-striden Bakgrunnen: Equinors anlegg på Melkøya skal kutte sine klimagassutslipp. Det store spørsmålet er hvordan dette skal skje. Før jul annonserte Equinor at de vil elektrifisere Melkøya med kraft fra land, et prosjekt til 13 milliarder kroner. Derfor er det viktig: Melkøya er et av Norges største punktutslipp. Å kutte utslippene herfra er derfor avgjørende for å nå klimamålene. Samtidig vil gassanlegget bruke like mye strøm som hele Finnmark til sammen. Vis mer

Mener Aasland trosser Stortinget

– Det er helt uholdbart at regjeringen legger fram denne udemokratiske planen nå, stikk i strid med Stortingets bestilling, sier Sofie Marhaug, stortingsrepresentant og medlem i energi- og miljøkomiteen fra Rødt.

Hun mener olje- og energiminister Terje Aasland trosser Stortinget.

– Stortingsflertallet ga Aasland klar beskjed om å se på karbonfangst og -lagring som alternativ på Melkøya. Det må Aasland følge opp, slår hun fast.

Aasland avviser Marhaugs kritikk. Han sier at regjeringen har gjennomført en vurdering av CCS og at et er en «helt uaktuell løsning for regjeringen».

Les også Forskere tviler på Melkøya-regnestykke: – Virker veldig høyt

Mener det er for dyrt

Equinor har tidligere sagt at det blir for dyrt med CCS. Disse vurderingene har fått kritikk fra både politikere og forskere, blant annet for å være utdaterte.

I et brev fra regjeringen til Equinor, sendt tirsdag 8. august, skriver regjeringen at Oljedirektoratet (OD) har gjennomført en tilleggsvurdering av karbonfangst og lagring.

Ifølge Oljedirektoratet er Equinors egne vurderinger av karbonfangst- og lagring fortsatt relevante, og at det derfor er for dyrt med CCS.

SKAL ELEKTRIFISERES: Regjeringen har gitt Equinor grønt lys til å bruke strøm fra land.

I tillegg mener direktoratet at det ikke er realistisk å gjennomføre CO₂-håndtering innen 2029.

Sofie Marhaug mener det er feil at regjeringen selv trekker konklusjonen av ODs vurdering, og kaller prosessen «uparlamentarisk».

– Vi etterlyser en seriøs og oppdatert analyse av CCS som Stortinget selv kan stilling til, sier hun.

KREVER SVAR: Stortingspolitiker Terje Halleland fra Frp.

Krever tydelig svar

Stortingspolitiker Terje Halleland fra Frp og Lan Marie Berg fra MDG etterlyser også en helhetlig vurdering.

– Regjeringen må komme med et tydelig svar på hvorfor CCS er uaktuelt, sier Halleland (Frp).

Han mener, i likhet med Alta-ordfører Monica Nielsen, at det er urealistisk å bygge ut så mye kraft som Melkøya-prosjektet trenger innen 2030.

– Det er ingen som våger å investere i vindkraft på land i Nord-Norge etter det som har skjedd med Fosen. Og havvind er langt unna, sier Halleland.

SKEPTISK TIL LAND-STRØM: Lan Marie Berg, her på MDGs landsmøte på Fornebu i Oslo.

Flere er bekymret for at Equinors reservasjon av kraft til Melkøya vil hindre næringsutvikling i nord. Ifølge bransjeorganisasjonen Fornybar Norge har over 20 industriprosjekter fått nei til strøm i Troms og Finnmark.

MDGs Lan Marie Berg mener det er uhørt at Equinor får gå først i strøm-køen, og at utbygging av vindkraft skal kutte oljebransjens klimagassutslipp. MDG mener oljeselskapene bør betale for utslippsreduksjonene sine selv ved å investere i CCS eller havvind.

– Det er bare rett og rimelig at oljebransjen, som har tjent vanvittige summer på å forurense, betaler for å utvikle denne teknologien, sier hun.

Les også Kritisk til elektrifisering av Melkøya: – Sukrer en bitter pille

Skiller på «vurdering» og «utredning»

Terje Aasland er blitt forelagt uttalelsene fra Sofie Marhaug, hvor hun kaller regjeringens avgjørelse for uparlamentarisk og udemokratisk.

– Jeg merker meg at Marhaug ikke liker konklusjonen siden det bryter med hennes politiske overbevisning, sier han.

– Stortingsflertallet har, som Marhaug ikke helt korrekt gjengir, bedt regjeringen gjøre en vurdering av om karbonfangst og -lagring kan være et alternativ til drift med kraft fra nettet på Melkøya som kan realiseres innen 2029 og gjennomføres uten at fremtidig gassproduksjon blir redusert. Den vurderingen har vi selvfølgelig gjort, og svaret er enkelt: Det kan det ikke, sier han.

Videre påpeker han at CCS er en midlertidig løsning og ikke skaffer Finnmark mer kraft eller mer nett, noe han hevder regjeringens plan vil gjøre.

HAMMERFEST: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) under tirsdagens pressekonferanse i Hammerfest.

– Er det riktig å bruke så mye penger på et prosjekt som ikke har lenger tidshorisont enn det Melkøya har?

– Vi er opptatt av å legge til rette for utvikling av hele regionen, og det gjør denne planen.

– Har dere utredet CO₂-rensing slik Stortinget ønsket?

– Vi fikk ikke beskjed om å utrede dette. Vi fikk beskjed om å vurdere om det kunne være et alternativ til elektrifisering som kan realiseres innen 2029 og gjennomføres uten at fremtidig gassproduksjon blir redusert, og det har vi gjort, slår han fast.

Lover omkamp

Stortinget har fortsatt sommerferie, men Sofie Marhaug fra Rødt lover at det blir omkamp om CCS så fort Stortinget åpner i oktober.

– Vi skal ha den saken på bordet. Leverer ikke regjeringen det, bryter den med stortingsflertallet, sier hun.