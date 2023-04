Størst i Europa: Oljefondet har fortsatt enorme summer i kull

Oljefondet er Europas største institusjonelle kullinvestor, ifølge ny rapport. Dette til tross for ekskludering av 72 kullselskaper de siste årene.

Oljefond-sjef Nicolai Tangen har tidligere uttalt at fondet skal være ledende på håndtering av klima.

– Til tross for ambisjoner om å være ledende i verden på klima og slutte å investere i kull, finansierer Oljefondet nye klimaødeleggende kullprosjekter verden over, sier Dina Rui, rådgiver i ActionAid Danmark.

For to uker siden sa Oljefond-direktør Carine Smith Ihenacho til E24 at fondet har mindre klimagassutslipp fordi «vi har solgt oss ut av kull».

Nå viser en ny rapport fra miljøorganisasjonene ActionAid Danmark, Greenpeace, Urgewald, Framtiden i våre hender og Oil Change International at:

Oljefondet har investeringer for 89 milliarder kroner i kull. Investeringene er fordelt på 71 selskaper, hvor flere av selskapene er i Japan og USA.

40,6 milliarder (46 prosent) av de 89 milliardene er plassert i selskaper som har planer om å utvide kullvirksomheten sin. Disse ekspansjonsplanene vil føre til årlige klimagassutslipp på minst 127 millioner tonn CO₂, ifølge organisasjonene. Dette er mer enn 2,5 ganger Norges årlige utslipp.

Nesten en fjerdedel av investeringene er i japanske kullselskaper. Japan er det eneste G7-landet som ikke har erklært en sluttdato for kullindustri.

Bryter med Parisavtalen

Oljefondet bidrar til 2,4 grader global oppvarming, sier fondets egen rapport på ansvarlig investering. Dette bryter med Parisavtalen om å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Spesielt reagerer miljøorganisasjonene på at nesten halvparten av kullselskapene Oljefondet har eierandeler i, har planer om å øke kullinvesteringene.

Dina Rui, rådgiver i ActionAid Danmark.

– Skal verden unngå de verste konsekvensene av klimakrisen, og begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, så må vi handle nå. Da henger det ikke på greip at Oljefondet fortsetter å være en storinvestor i kull, den største klimatrusselen, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

De får støtte av Det internasjonale energibyrået (IEA) som har advart om at det ikke er plass til flere nye kullprosjekter i energimiksen.

Frode Pleym, leder for Greenpeace Norge. Her med appell utenfor regjeringskvartalet.

Følger reglene

E24 har fremlagt rapporten og kritikken fra miljøorganisasjonene til Oljefondet. Carine Smith Ihenacho sier at fondet følger de etiske retningslinjene som fastsettes av Finansdepartementet, som igjen er forankret i Stortinget.

Oljefondet har så langt ekskludert 72 selskaper som er involvert i kull.

Direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho i Oljefondet.

– Retningslinjene har fastsatt terskler for utelukkelse av kullselskaper som vi følger, sier Oljefond-direktøren.

Hun påpeker at utelukkelseskriteriene har både absolutte og relative terskler for kullproduksjon og kullbasert virksomhet.

Oljefondets nåværende kullkriterier Relative terskler for eksklusjon eller observasjon av selskaper som får 30 prosent eller mer av inntektene sine fra termisk kull, eller baserer 30 prosent eller mer av virksomheten sin på termisk kull.

Absolutte terskler for eksklusjon eller observasjon av selskaper som utvinner mer enn 20 millioner tonn termisk kull per år, eller har en kraftkapasitet på mer enn 10 GW fra termisk kull.

Miljøorganisasjonene krever at disse kriteriene strammes inn. De vil at de relative tersklene settes ned fra 30 til 10 prosent, og at de absolutte settes ned til 10 millioner tonn kull årlig og 5 GW kraftkapasitet fra kull. De krever også at Oljefondet ekskluderer kullselskaper med ekspansjonsplaner. Kilde: Lovdata Vis mer

– Vi har videre gjort flere risikobaserte nedsalg av selskap under disse tersklene.

Ihenacho opplyser om at fondet følger nøye med på tilgjengelig informasjon om selskapers produksjon eller bruk av termisk kull, inkludert deres framoverskuende planer for å fase ut slik virksomhet.

– Som investor er vår tilnærming til selskapene aktivt eierskap. Selskaper med mindre eierandeler i kull er ofte energiselskaper som også har en andel fornybar energi. Vi løser ingen problemer med å utelukkende selge oss ut. Vår ambisjon er å være en pådriver i klimaomstillingen og da må vi påvirke selskapene vi eier i deres omstilling fra fossil til fornybar energi, sier hun.

Oljefondet har investeringer i totalt 71 selskaper som driver med kull. Dette illustrasjonsbildet er fra Georgia Power Co.'s Plant Bowen i USA.

Bør ha nulltoleranse

Anja Bakken Riise fra miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender mener ledende investorer som tar klima på alvor bør ha nulltoleranse for kull.

– Milliardene Oljefondet fortsatt har i kull betyr at vi satser på at vi ikke når klimamålene. Ellers vil det ikke være lønnsomt. Oljefondet må gå til selskapene som fortsatt driver med kull og kreve at de snur, sier hun.

Oljefondets markedsverdi ligger i skrivende stund på 14.548 milliarder kroner.

Anja Bakken Riise fra miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender.

Miljøorganisasjonene mener Stortinget bør pålegge Oljefondet å selge seg ut av kull.

