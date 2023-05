Equinors resultat dempet seg i første kvartal

Equinor leverer fortsatt sterke tall i første kvartal, men svakere enn i samme periode i fjor.

Equinor-sjef Anders Opedal.

Saken oppdateres.

Selskapet leverer et justert resultat før skatt på 12 milliarder dollar i første kvartal, ned fra 18 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

Det kommer frem i en fersk kvartalsrapport.

Det var på forhånd ventet et justert resultat før skatt på 11,2 milliarder dollar i kvartalet, ifølge et gjennomsnitt av estimater som Equinor selv har samlet inn.

I det justerte resultatet før skatt luker Equinor ut engangseffekter og støy, og selskapet mener dette tallet gir et bedre bilde av den underliggende utviklingen i selskapet enn andre nøkkeltall.

Equinors justerte resultat toppet seg i tredje kvartal i fjor, da det ble på hele 24,3 milliarder dollar (nær 250 milliarder kroner med datidens dollarkurs).

Samme utbytte som sist

Selskapet foreslår et samlet utbytte på 0,9 dollar per aksje i første kvartal, hvorav 0,3 dollar per aksje er ordinært utbytte og resten ekstraordinært. Dette tilsvarer utbyttet for fjerde kvartal.

I forbindelse med fjerde kvartal økte Equinor sitt tilbakekjøpsprogram for aksjer for 2023 til inntil 6 milliarder dollar.

Samlet sett venter selskapet å betale ut 17 milliarder dollar til eierne i år.

– Equinor leverte god inntjening og kontantstrøm på tvers av selskapet og er en sikker og stabil leverandør av energi til Europa, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor ifølge en melding.

Selskapet produserte 2,13 millioner fat oljeekvivalenter per dag i kvartalet, opp fra 2,11 milioner fat per dag for ett år siden. Blant annet bidro fase to av Johan Sverdrup-feltet, Snøhvit og Peregrino i Brasil. Dette ble noe motvirket av driftsutfordringer på Johan Sverdrup i starten av kvartalet.

