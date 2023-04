Bellona mener Equinor har utelatt kostnader fra Melkøya-søknaden

I et varselbrev til olje- og energiminister Terje Aasland, ber Bellona departementet sikre oppdaterte kostnadsanslag for Melkøya-prosjektet, som også inkluderer nytt nødstrømsanlegg. Men Equinor sier nødstrømsanlegget skal bygges uavhengig av elektrifiseringsplanene.

SKAL KUTTE UTSLIPP: Equinor ønsker å elektrifisere gassanlegget på Melkøya i Hammerfest med kraft fra land.

«Informasjon Bellona har mottatt viser at system for nødstrøm, Snøhvit emergency power system, som skal bygges parallelt med Snøhvit Future, ikke er inkludert i budsjettet på 13,2 milliarder kroner,» skriver miljøstiftelsen i et brev sendt til Olje- og energidepartementet (OED) ved statsråd Terje Aasland i slutten av mars.

Brevet har tittelen «Varselbrev angående elektrifiseringen av Melkøya» og inneholder flere forhold knyttet til Equinors søknad (PUD) om endringer for gassanlegget på Melkøya i Hammerfest.

Ett av forholdene er det Bellona mener er utelatte kostnader i Equinor-planene.

Bellona mener kostnadene forbundet med byggingen av nytt nødstrømsanlegg gjør at totalkostnaden for Melkøya vil overstige 15 milliarder kroner – grensen for at petroleumsplaner krever stortingsbehandling.

Så lenge investeringene holdes under grensen, kan regjeringen velge å si ja eller nei til planene uten å høre Stortingets mening.

Uenige om sammenheng

– Vi mener behovet for nødstrømsanlegget er utløst som følge av elektrifiseringen, sier teamleder for CCS Eivind Berstad i Bellona til E24.

– Skjulte kostnader er uheldig når det er et prosjekt som får så store følger for Finnmark. Da bør ikke Equinor kunne trikse seg unna stortingsbehandling. Vi oppfordrer Olje- og energidepartementet til å etterlyse mer informasjon fra Equinor, sier han.

KRITISK TIL EQUINOR-SØKNAD: Teamleder CCS Eivind Berstad i Bellona.

Men Equinor sier at det ikke er sammenheng mellom behovet for nytt nødstrømsanlegg og elektrifiseringsplanene:

– Vi har i henhold til regelverket levert en PUD for Snøhvit Future som er både landkompresjon for å forlenge drift og elektrifisering for å produsere med lave utslipp. Samtidig er det flere mindre prosjekter som er pågående eller skal settes i gang på Melkøya i årene fremover uten direkte koblinger til Snøhvit Future-prosjektet, sier pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor til E24.

– Bygging og installering av nytt nødstrømsanlegg på Melkøya er en driftsmodifikasjon som skal robustgjøre anlegget for langvarig drift. Det er ikke elektrifisering som utløser planer for nytt nødstrømsanlegg, sier han.

I varselbrevet til OED retter Bellona også kritikk mot Equinors utredning av en CCS-løsning på Melkøya.

– Bellona har mottatt informasjon om at Equinors søknad om elektrifisering av Melkøya ikke oppfyller lovens krav om utredning av konsekvenser og alternativer som karbonfangst- og lagring. Dette anser vi som relevant informasjon å varsle Olje- og energidepartementet om, sier Berstad.

Han sier Bellona forventer at OED nå etterspør videre informasjon om nødstrømsanlegget og oppdaterte kostnadsanslag.

Dette er Snøhvit Future-prosjektet: Equinor har søkt om å få gjennomføre planene gjennom en endret utbyggingsplan (PUD) for Snøhvit-feltet og en endret plan for anlegg og drift (PAD) på Hammerfest LNG på Melkøya.

Investeringen er anslått til 13,2 milliarder.

Består av to utbygginger: Snøhvit Landkompresjon og Snøhvit Elektrifisering

Omfatter utbygging av kompressor, transformatorstasjon og elektrodampkjeler på Hammerfestanlegget. I tillegg kommer nettilkoblingen med en trafostasjon på Hyggevatn og utbyggingen av nettlinjen fra Skaidi til Hammerfest

Landkompresjon skal opprettholde trykket for LNG-anlegget når trykket i reservoarene blir lavt, og redusere risikoen for væskeansamling i røret fra Snøhvit til land

Prosjektet skal kutte CO₂-utslippene med 850.000 tonn i året

Kompresjon og elektrifisering skal startes i 2028 Vis mer

Koordinering vurdert som fornuftig

I midten av februar meldte oljeserviceselskapet Aibel at det er tildelt en kontrakt for arbeid på Melkøya, som en forlengelse av en kontrakt Aibel ble tildelt i 2020.

FORSVARER SØKNAD: Pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor.

I kontrakten inngår arbeidet med å koordinere nytt nødstrømsanlegg med utbyggingen og elektrifiseringen av gassanlegget, forklarer Ledel Johannessen.

Det er likevel ingen kobling mellom arbeidsoppgavene som følge av kontrakten og Snøhvit future-prosjektet, sier han.

– Å koordinere nødstrømsanlegget med Snøhvit Future ble vurdert som fornuftig og Aibel fikk dette arbeidsomfanget som en del av kontrakten som ble tildelt knyttet til Snøhvit Future. Utover denne har Aibel allerede rammeavtalen for drift- og vedlikehold på Melkøya, sier Ledel Johannessen.

Statssekretær Amund Vik (Ap) i OED støtter Equinor i at nødstrømsanlegget ikke er en del av selskapets utbyggingsplaner for Melkøya.

– På et industrianlegg som har vært i drift i mange år og har lang gjenværende levetid gjennomføres det kontinuerlig vedlikehold og modifikasjoner for å ruste anlegget for fremtiden. Denne type tiltak trenger ikke godkjenning fra departementet. Det nye nødstrømsanlegget er et tiltak som er nødvendig uavhengig av gjennomføringen av Snøhvit Future-prosjektet, sier Vik i en kommentar til E24.