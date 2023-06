Vindkraftmotstanden faller

Etter tre år med mye motstand, har støtten til vindkraftutbygging gått opp i alle velgergrupper med unntak av Rødt og Venstre. Det viser en ny undersøkelse fra Cicero.

MINDRE MOTSTAND: Det har vært kraftig motstand mot vindkraft de siste årene. Her fra anlegget på Frøya.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Fra 2018 og frem til 2021 vokste motstanden mot vindturbiner seg stor, og støtten til å bygge ut vindkraft på land gikk ned

I 2022 gikk motstanden ned og støtten opp, og 2023 viser samme trend

Dette er noen av funnene fra Ciceros klimaundersøkelse, som gjennomføres årlig. Datainnsamlingen er foretatt i perioden mars til april.

– Tendensen er at motstanden går ned i alle velgergrupper unntatt Rødt sine, sier forsker Marianne Aasen ved Cicero Senter for klimaforskning.

Cicero-forskere har fulgt vindkraftdebatten tett. Forskerne ser en særlig endring blant dem som oppgir at de ville stemt på Arbeiderpartiet eller Høyre: De er mer positive til vindkraftutbygging.

Støtten øker

Som tabellen over viser, er motstanden mot vindkraft fortsatt stor.

Fra lite motstand i 2017–2018, vokste motstanden de tre neste årene. Særlig tre partier skiller seg ut som vindkraftmotstandere i 2021: Rødt, Frp og Senterpartiet.

Mens motstanden vokste generelt i befolkningen, og til dels i alle velgergrupper fra 2018, har den nå falt hos alle partier med unntak av Rødt og Venstre. Fortsatt er Venstre et av partiene med minst motstand.

– I tallene for 2023 ser det ut til at støtten generelt fortsetter noe opp, sier Aasen.

FØLGER DEBATTEN: Marianne Aasen har bakgrunn i institusjonell økonomi, og har særlig erfaring med tverrfaglig forskning på omstilling til et lavutslippssamfunn.

Over 2000 mennesker har deltatt i studien. Andelen som er usikre eller ambivalente har holdt seg stabil på rundt en fjerdedel av respondentene.

Flere tall fra undersøkelsen 2018–2022 I 2018 støttet et betydelig flertall på 65 prosent økt utbygging av vindkraft på land. Men frem til 2021 ble støtten barbert til 33 prosent. Jevnt over ser forskerne at unge er mer positive til utbygging av vindkraft på land, enn de eldre. I 2022 har støtten økt til 39 prosent, mens de som er imot vindkraft teller 35 prosent. Støtten til havvind er høyere enn støtten til vindkraft på land, og ligger på 61 prosent i 2022. Men også vindturbiner til havs har møtt motstand, og støtten har gått ned noe over tid. I 2018 støttet 72 prosent havvind. Alle tallene fra 2023 er ikke klare ennå, men vil bli presentert under Arendalsuka i august, opplyser Aasen. Kilde: Ciceros klimaundersøkelse Vis mer

Flere grunner til mindre motstand

Førsteamanuensis Mikaela Vasstrøm ved Universitetet i Agder har forsket på motstand mot vindkraft i en årrekke. Hun mener den økte støtten er tredelt:

Større forståelse for at det er et økt kraftbehov i Norge, særlig knyttet til industri og arbeidsplasser.

Etter en periode med høye strømpriser, ser flere på vindkraft som en måte å dempe prisveksten på.

Solidaritet med Europa etter krigen i Ukraina og påfølgende energikrise.

– Det har kommet en helt ny forståelse om hva vindkraft kan bidra til, sier Vasstrøm.

FORSKER PÅ MOTSTAND: Mikaela Vasstrøm er førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitet i Agder og seniorforsker Agderforskning.

Hun har fulgt vindkraftdebatten historisk fra 1998, og har gjennomført intervjuer med motstandere, ordførere og næringsliv i ulike kommuner fra 2018 og frem til i dag.

– Vindkraftdebatten handler ikke lenger bare om klima og økonomi, men om energisikkerhet, industri og solidaritet. Det er noe helt annet, sier hun.

Professor Asgeir Tomasgaard ved NTNU mener den økte støtten kan skyldes to ting.

– Jeg tror det er økt forståelse for at vi styrer mot et kraftunderskudd samt at vekst i vår velferd avhenger av tilgang på nok ren energi, sier han.

Blir ikke nødvendigvis mer vindkraft

Vasstrøm tror ikke nødvendigvis at den økte støtten vil bety mer vindkraft på norsk jord.

– Folk kan være enige i at vindkraft er en god idé, men hvor den skal ligge og hvem som skal eie den, er ikke løst.

Selv opplever Vasstrøm at kommunene hun har intervjuet er mer positive i dag, og at de har gått fra å si klart nei, til å kunne vurdere vindkraftutbygging.

– Kommunene som var mot vindkraft sier at nå, hvor endringer i skattereglementet kan gi økt skatt til kommunene og bedre grep om prosessene, så er de mer interessert.

– Det nye regelverket oppleves som mer rettferdig. Det tror jeg vil endre noe, men det kan fortsatt skapes store konflikter lokalt, sier Vasstrøm.