Miljøbevegelsen reagerer på nye oljeprosjekter: – Et veddemål mot klimamål

Prosjekter med investeringer for over 200 milliarder kroner fikk onsdag grønt lys av regjeringen. Miljøbevegelsen kaller godkjenningen for «pervers» og «nitrist».

– Det er perverst å godkjenne nye oljeprosjekter med produksjon lenge etter 2050. Vi har hatt en vår med skogbranner i Canada, hetebølger som har tatt liv og ekstreme temperaturer i havet. Det forskere har advart om lenge skjer nå, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Regjeringen godkjente onsdag 19 olje- og gassprosjekter, deriblant Yggdrasil-utbyggingen i Nordsjøen og Verdande i Norskehavet.

Prosjektene består av nye utbygginger og videreutvikling av eksisterende felt.

Greenpeace-lederen beskriver stemningen ved Olje- og energidepartementet som en scene i TV-serien «Exit» med oljerepresentanter som jubler.

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, er sterkt imot ny oljeutvinning.

– Det er som vi er immune mot det som skjer rundt oss i verden og effekten det vil ha av å fortsette med storstilt oljeproduksjon, sier Pleym.

Henger etter klimamål

Sigrid Gjerløw Aasland, leder i miljøstiftelsen Zero, kaller godkjenningen «nitrist».

– Disse prosjektene stjeler ressurser og arbeidskraft fra det grønne skiftet. Og er enda et eksempel på at norsk oljepolitikk er et veddemål mot norske og europeiske klimamål, sier hun.

Norge er blant landene som henger etter egne mål. Norge ligger an til å kutte utslippene med 25 prosent innen 2030, mens målet er 55 prosent, ifølge regjeringens Klimastatus fra i høst.

Oljeproduksjon er Norges største utslippskilde, og står for rundt 25 prosent av Norges totale klimagassutslipp, ifølge Miljødirektoratet. Selv sier bransjen at utslippskuttene «blir krevende».

Oljeskattepakken bidro

Samtidig som det ble satt et krav om 50 prosent utslippskutt i oljebransjen innen 2030, målt mot 2005-nivå, vedtok Stortinget i 2020 en krisepakke med skattelettelser for olje- og gassbransjen.

Prosjekter som ble vedtatt før nyttår inngår i disse skattereglene, har samlede investeringer på rundt 440 milliarder kroner, opplyser Olje- og energidepartementet.

– Oljeskattepakken som utløste disse nye feltene, har gjort Norge mer oljeavhengig, som betyr mindre arbeidskraft og penger for det grønne skiftet, sier Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen reagerer på at oljeskattepakken fra 2020 fortsatt påvirker Norges olje- og klimapolitikk.

Olje- og energiminister Terje Aasland mener prosjektene vil kunne bidra til sysselsetting og verdiskapning for hele samfunnet.

– Vi videreutvikler petroleumsvirksomheten slik at det skapes arbeidsplasser og store inntekter til fellesskapet, sa han på pressekonferansen.