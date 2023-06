Oljebransjen om 2030-klimamål: – Krevende

Økte kostnader og kraftutfordringer gjør at olje- og gassbransjen henger etter egne klimamål. – Myndighetene må være villige til å sette inn et taktskifte med tanke på utbygging av ny kraft, virkemidler og saksbehandling, sier Offshore Norge-sjefen.

– Det er fortsatt mulig å nå 50 prosent utslippsreduksjoner for olje- og gassnæringen, men det blir krevende, sier Offshore Norge-sjef Hildegunn T. Blindheim.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Utfordringene omtales i en fersk rapport fra Offshore Norge og de andre partnerne i Konkraft KonkraftKonKraft er et samarbeid mellom bransjeorganisasjonene Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og hovedorganisasjonen LO, inkludert LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.-samarbeidet.

Stortinget vedtok i 2020 en krisepakke med skattelettelser for olje- og gassbransjen. Samtidig ble det satt et krav om 50 prosent utslippskutt i bransjen innen 2030, målt mot 2005-nivå.

Det er mulig å nå målet om 50 prosent kutt, men det vil bli krevende, fastslår Konkraft-partnerne.

Årsaken er økte kostnader, press i leverandørkjedene og en mer krevende situasjon når det gjelder tilgang på kraft og nettutbygginger. Det trengs mye kraft for å erstatte gasskraft på olje- og gassinstallasjoner.

– Det er fortsatt mulig å nå 50 prosent utslippsreduksjoner for olje- og gassnæringen, men det blir krevende. Vi kommer ikke utenom at deler av sokkelen må elektrifiseres med kraft fra land, og myndighetene må være villige til å sette inn et taktskifte med tanke på utbygging av ny kraft, virkemidler og saksbehandling, sier Offshore Norge-sjef Hildegunn T. Blindheim.

Ligger an til 29 prosent kutt

Ifølge rapporten ligger olje- og gassbransjen an til å kutte utslippene sine med 29 prosent innen 2030 hvis bare besluttede tiltak blir realisert. Blant disse er en rekke prosjekter med kraft fra land til olje- og gassinstallasjoner.

Regner man også med modne tiltak som ennå ikke er besluttet kan kuttene bli på 35 prosent innen 2030. Målet om 50 prosent kutt krever at flere tiltak modnes frem, påpeker Konkraft-partnerne i rapporten.

Flere rapporter har i det siste pekt på at elektrifisering av oljebransjen, industrien og transportsektoren vil kreve svært mye kraft i tiårene fremover. Samtidig bygges det ut lite ny kraft, og det kan skape utfordringer med å få gjennomført tiltakene.

– Uten videre elektrifisering med kraft fra land, vil det ikke være mulig å nå Stortingets ambisjon om 50 prosent utslippskutt innen 2030, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO ifølge en pressemelding.

Trenger mye kraft

Ifølge KonKraft kan kraftforbruket i oljesektoren komme opp i rundt 20 terawattimer (TWh) i 2030, om lag en dobling fra dagens forbruk. Etter hvert er kraftforbruket ventet å avta, i takt med at gamle felt fases ut.

Det bygges for tiden ut flere elektrifiseringsprosjekter, inkludert Troll B og C og Oseberg. Bransjen ønsker også å elektrifisere flere prosjekter på felt som Tampen, Halten, Grane og Ringhorne. Dette vil kunne øke kraftbehovet mye, ifølge rapporten.

Det haster også å komme i gang, for tiltakene som kutter utslipp tar lang tid, påpeker Konkraft-partnerne.

«Ledetider for store utslippsreduserende tiltak, fra identifisering og oppstart til ferdigstillelse, er nærmere seks år», skriver de.

Flere aktører har lagt frem planer om å bygge ut havvind for å dekke noe av eget kraftbehov, med prosjekter som Trollvind og Goliatvind i Barentshavet. Men Equinor utsatte nylig Trollvind på ubestemt tid, blant annet grunnet økte kostnader.

«Det er lite trolig at prosjekter med kraft fra havvind vil være tilgjengelig i tilstrekkelig skala for å realisere bransjens klimamål i 2030», heter det i rapporten.

Slik ser Konkraft-partnerne for seg kraftforbruket på norsk sokkel hvis målet om 50 prosent utslippskutt innen 2030 skal nås.

Er omstridt

Elektrifiseringen av sokkelen har vært planlagt i mange år, og har hatt støtte i Stortinget. I det siste har det vært økende skepsis mot slike prosjekter. Det er mange andre aktører som også trenger strøm til klimatiltak og ny industri, og det er frykt for at strømprisene kan bli høye hvis kraftforbruket øker uten at kraftproduksjonen øker.

«Det er imidlertid en utfordring at det er skapt økende usikkerhet for kraft fra land-prosjekter som følge av en mer krevende kraftsituasjon som har ført til økende motstand i befolkningen og i politiske miljøer. For selskap som gjennomfører store og langsiktige investeringer er stabile og forutsigbare rammebetingelser avgjørende», skriver Konkraft-partnerne.

LO, NHO og resten av Konkraft-samarbeidet hevder i rapporten at elektrifisering gir klimakutt globalt, og viser til beregninger fra Thema Consulting. De peker også på at elektrifisering er sentralt for at Norge skal nå sine kuttmål.

«Dersom lønnsomme elektrifiseringsprosjekter ikke gjennomføres, vil det gjøre klimapolitikken dyrere og målene vanskeligere å nå», skriver de.