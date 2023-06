Åpner for gruvedrift på havbunnen: – Kan styrke interessen for å beskytte Norge

Regjeringen ønsker å åpne et område på havbunnen for kommersielle gruveaktører. Det kan både styrke og svekke Norges geopolitiske posisjon, mener forskere E24 har snakket med.

Regjeringen vil lete etter mineraler i Grønlandshavet og Barentshavet. Her legger Havforskningsinstituttet ut på tokt i Barentshavet ved Svalbard.

Til tross for kraftig kritikk fra en rekke land og havforskere, ønsker regjeringen nå å åpne opp et stort område i Grønlandshavet og Barentshavet for gruvedrift.

Ida Soltvedt Hvinden ved Fridtjof Nansens Institutt har forsket på geopolitiske utfordringer ved gruvedrift på havbunnen. Hun mener det er to drivere som har ført til at regjeringen nå åpner opp for mineralvirksomhet på havbunnen:

Det er stor etterspørsel etter mineraler globalt på grunn av befolkningsvekst, velstandsøkning og omstilling til et lavutslippssamfunn.

Man ønsker å sikre forutsigbar tilgang til mineraler i en geopolitisk kontekst. I dag har Kina nærmest monopol på en rekke kritiske metaller.

Ida Soltvedt Hvinden ved Fridtjof Nansens Institutt har forsket på geopolitiske utfordringer ved gruvedrift på havbunnen.

Stor uenighet

Ressursene på sokkelen er omtalt som en ny, potensiell gullgruve for Norge. Samtidig er det stor uenighet internasjonalt om hvilke konsekvenser dette kan få.

Både EU-kommisjonen og EU-parlamentet har oppfordret medlemsland til å avstå fra gruvedrift på egne kontinentalsokler. En rekke store internasjonale selskaper som Google, BMW Group og Samsung har bedt om et midlertidig forbud. I tillegg har Den europeiske investeringsbanken (EIB) ekskludert gruvedrift på havbunnen fra sin portefølje på grunn av klima- og miljøhensyn.

– Det er tydelige standpunkt. Samtidig er dette dynamisk, og standpunkt kan endre seg i takt med økt etterspørsel, utvikling av mer skånsom teknologi og mer kunnskap og data om økosystemene på havbunnen, sier Hvinden.

Geopolitisk risiko

Forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) mener regjeringens åpning kan føre til et hav av utfordringer.

Rundt en tredjedel av området regjeringen vil åpne opp (se kartet under) overlapper med kontinentalsokkelen og fiskerivernsonen rundt Svalbard.

Kartet viser områdene regjeringen nå ønsker å åpne for gruvedrift.

– Dette er et komplisert sak. Det kan oppstå en del problemstillinger. Spesielt innen den juridiske dimensjonen om hvem som kan foreta seg hva og hvor. Hvis man beveger seg til andre deler som Norge ikke eier, men som er en del av Norges økonomiske sone, kan det bli tautrekking, for eksempel rundt Svalbard, sier han.

Godzimirski trekker frem at det fortsatt er strid rundt tolkningen av hva Svalbardtraktaten SvalbardtraktatenEtter første verdenskrig ble Norge tildelt suverenitet gjennom Svalbardtraktaten, som ble signert i 1920. Over 40 stater har i dag signert, inkludert Russland og Kina. egentlig sier. NUPI-forskeren mener at en mineralnæring til havs både kan styrke og svekke Norges posisjon.

Jakub M. Godzimirski har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år, med særlig vekt på energiressursers rolle i russisk strategi.

– Dersom Norge finner mineraler som andre kommer til å trenge, kan det styrke interessen for å være med på å beskytte Norge. Vi er et lite land og har en nabo som har brukt mye militærmakt, sier Godzimirski.

– Det er akkurat som i dag – alle er klar over at norsk olje og gass er viktig for EU for å stå imot russisk press, og det er mer velvilje mot Norge når man forhandler på andre ting, fortsetter han.

Flere utfordringer

På den andre siden kan verdifulle mineraler by på problemer dersom en nabo har samme type ressurser som ikke kan plasseres på det europeiske markedet.

For eksempel på grunn av vestlige sanksjoner. Da kan noen foreta seg noe for å skade både norske interesser og interesser til disse som trenger det Norge har å tilby, påpeker Godzirmirski.

– Det er mulige vurderinger man må ta hensyn til her, sier han.

Grønn utfelling av kobbermineral på en mørkere sulfidprøve samlet inn av Oljedirektoratet (OD) ved Mohnsryggen i 2020.

– Hvis det viser seg å være svært verdifulle forekomster, kan det i verste fall bidra til å sette Norges tolkning av Svalbardtraktaten i spill?

– Norges tolkning utfordres av andre land som Norge ellers har gode relasjoner med, sier Godzirmirski.

Han trekker frem et nylig eksempel hvor latviske krabbefiskere krever fem milliarder i erstatning fra Norge etter å ha blitt stanset utenfor Svalbard av norske myndigheter.

– Man kan tenke seg at noe lignende vil skje, sier han.

Storpolitikk

E24 har spurt en rekke forskere om hvorfor Norge åpner for utvinning på havbunnen til tross for massiv kritikk. Seniorforsker Lars Gjesvik ved NUPI mener det delvis kan handle om bekymringer rundt økonomisk avhengighet og en mer anspent situasjon i internasjonal politikk.

Lars Gjesvik er seniorforsker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, og medleder for NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet.

– Det man før så på som normal handel blir sett mer og mer på som sårbarheter og et politisk problem. Pandemien viste også at det kan skje uforutsette ting. Det handler om å sikre seg mot sjokk og avhengighet.

For mineraler har dette særlig vært knyttet opp mot grønn teknologiutvikling. Gjesvik påpeker at energi alltid har vært maktpolitisk, og at når verden nå skal over fra fossilt til fornybart har man begynt å se på hvor det kan oppstå flaskehalser, og ikke minst hvem som kontrollerer de flaskehalsene.

– Europa er ikke blant de fremste produsentene. Man er avhengig av andre land, og det foregår et skifte nå i hele Europa hvor man ønsker å begrense egen sårbarhet for de mest kritiske råvarene og tjenestene, og bli mer motstandsdyktig og selvstendig, sier Gjelsvik.

Han mener at regjeringens åpning ikke bare handler om mineraler.

– For regionen og norske nordområder så har det skjedd mye de siste årene, ikke minst at vi har fått et nytt land (og kanskje enda et til) inn i Nato. Nordområdene har fått en større betydning i geopolitikken på grunn av Russland. Hvis det blir utvinning av kritiske verdifulle mineraler så kan det gjøre norske havområder enda mer ettertraktede.