USAs viseutenriksminister: – Vi har ikke startet et nullsumspill

Jose W. Fernandez besøkte Norge for å diskutere Bidens grønne skattepakke og fremtidig mineralsamarbeid.

Jose W. Fernandez, USAs undersekretær for økonomisk vekst, energi og miljø ved utenriksdepartementet, besøkte Norge forrige uke.

Det er musestille i 2. etasje på ærverdige Bristol Hotell fredag ettermiddag. E24 skal snart møte Jose W. Fernandez, USAs «Under Secretary for Economic Growth, Energy, and the Enviroment» i US State Departement, USAs utenriksdepartementet.

Fernandez er i et annet rom, han forbereder seg. Da må det være stille.

Åpent kontorlandskap-vante nordmenn undrer seg over graden av konsentrasjon.

– Amerikanere har jo en helt annen... hierarkisk respekt, hvisker fotografen, mens hun prøver å helle kaffe i Bristols grønne kopper uten å klirre med den tilhørende skålen.

Fernandez har rukket å møte både næringsminister, klimaminister, utenriksminister, NHO, Oljefondet og noen norske bedrifter på snarvisitten. Temaene er sikkerhet, energitilgang, mineralstrategi – og så klart, presidentens giga-skattepakke Inflation Reduction Act (IRA).

Han møter E24s utsendte med et sedvanlig «How are you», samt en hyllest av landets elektriske fartøy – både på land og vann.

– Fergene er elektriske! Fremtiden er her, det minner Norge meg på. Dette har vært en fin mulighet til å besøke en venn, snakke om verdiene våre, og se hvordan fremtiden ser ut, sier Fernandez.

Jose W. Fernandez gleder seg over elektriske biler og båter i Norge.

– Har ikke startet et nullsumspill

IRA har skapt bølger i Norge. Enorme subsidier til grønn industri produsert i USA, kan trekke investeringer og norske bedrifter ut av Norge. Norske politikere frykter et subsidierace, når EU må svare med egne, store subsidiepakker.

Kontroversene har ikke Fernandez hørt så mye om i dag, forteller han.

– Uten unntak har norske selskaper vært veldig positive til mulighetene de får gjennom IRA. Vi har ikke startet et nullsumspill, det er ikke et spill hvor noen vinner og noen taper. IRA vil utvide tilgangen til grønn energi, mineraler og kjøretøy, og det vil få ned prisene, sier han.

USAs viseutenriksminister forteller at han har fått mest positive tilbakemeldinger på Bidens skattepakke Inflation Reduction Act fra

Viseutenriksministeren anerkjenner likevel at de også har diskutert kontroverser. Både Norge og EU snakker fortsatt med USA om løsninger, så den amerikanske skattepakken ikke fører til et «kappløp mot bunnen» på subsidier til grønn industri.

– Det er ting vi prøver å gjøre for å sikre at samarbeidet vårt holder seg så godt som det er nå. All lovgiving har noen problematiske områder, men man inngår kompromisser. Vi har hele tiden sagt at vi vil snakke med våre beste partnere og allierte, som inkluderer Norge, for å se hvordan vi kan minimere bekymringene som kommer frem.

Diskuterer mineralavtale

Strategi for mineralverdikjede har også vært tema for Fernandez på snarvisitten til Oslo. Han nevner mineralavtalen USA nylig signerte med Japan i vår, som et steg i å gjøre landene mindre avhengige av Kina, som i dag dominerer markedet for kritiske mineraler til grønn teknologi som batterier.

Avtalen gir enkelte lettelser fra IRA, som i utgangspunktet gir skatteletter for produkter som er laget med materialer fra USA eller land de har frihandelsavtale med. Mineralavtalen med Japan innebærer blant annet at USA ikke vil legge eksporttoll på litium, kobolt, mangan, nikkel og grafitt.

– Vi diskuterer en lignende avtale med EU, så får vi se hvor vi går derfra, sier Fernandez.

Jose W. Fernandez håper på å kunne offentliggjøre nyheter om mineralprosjekter i «Mineral Security Partnership» snart.

Han nevner også «Mineral Security Partnership», som Norge sammen med 11 andre land og EU er med i. Partnerskapet skal sikre stabil tilgang på kritiske mineraler.

– Der ser vi på 15 prosjekter rundt om i verden, og vi håper vi kan offentliggjøre noen av dem snart. Noen av dem involverer norske selskaper. Hvis vi lykkes, vil vi virkelig å bevege oss mot målene vi har med tanke på mineralene vi trenger for å oppnå den energifremtiden vi ønsker.