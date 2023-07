Morrow lover høy lønnsomhet, men ønsker likevel kapital fra staten

Morrow-sjef Lars Chr. Bacher jubler over gode resultater fra batteriprodusentens pilotfabrikk i Asia. Men han sier at de likevel er helt avhengig av statlige lån i starten.

Lars Christian Bacher lover titalls milliarder kroner i årlige, fremtidige eksportinntekter fra Morrows planlagte gigantfabrikk i Arendal. Men uten statlig starthjelp mener han private batteriinvestorer fort vil velge andre land å investere i.

De to norskbaserte batteriselskapene Freyr og Morrow er motpoler.

Freyr har skaffet milliarder i finansiering i USA og har inngått avtaler med kunder på fremtidig produksjon. Men det var likevel først nå i juni at Freyr produserte sin aller første battericelle, som er den minste enheten i et batteri.

Morrow har på sin side laget mange hundre battericeller på sin pilotfabrikk i Sør-Korea. Morrows sjef Lars Christian Bacher kan juble over at kvaliteten på cellene overgår deres forventninger.

Men likevel henger Morrow langt bak Freyr på verdsettelse, finansiering og kontrakter med kunder.

Håper på kundegjennombrudd

– Dere virker å ha god progresjon på det industrielle, men hvor er kundene?

– Vi viser at vi har veldig god fremrykning på det industrielle. Og det er viktig. For til slutt er man avhengig av å produsere og levere batterier til den kvaliteten som kunden vil ha. Derfor er de nye resultatene fra produksjonslinjen i Sør-Korea veldig viktig for oss, sier Bacher.

Han viser til at Morrow etter fire måneder med prøveproduksjon, av det som kalles NMC-batterier, har klart å oppnå at 86 prosent av batteriene er feilfrie. Ifølge Bacher tar det normalt en produsent opp mot to år å nå slike andeler feilfrie batterier.

Bacher skal nå bruke testresultatene for alt de er verdt.

– Nå er vi i veldig tett dialog med flere mulige kunder. Jeg har et håp om at de samtalene vil resultere i bindende salgskontrakter.

Morrow Batteries Norsk batteriprodusent etablert i 2020.

Har som mål årlig å produsere batterier med lagringskapasitet på 43 gigawattimer fra 2028.

Har valgt produksjonssted i Arendal. En liten fabrikk er bygget, tre kjempestore er planlagt.

Største eiere er energiselskapet Å Energi, Bjørn Rune Gjelstens selskap Noah og pensjonskassen for danske sykepleiere.

Har til nå mottatt 230 millioner kroner i statlige tilskudd fra Innovasjon Norge. I tillegg har statlige Nysnø investert 75 millioner kroner i Morrow, mens statlige Siva har investert 129 millioner kroner i et selskap som eier Morrows første og minste fabrikk.

For å kunne bygge tre svære fabrikker til, håper Morrow imidlertid på flere milliarder kroner i statlige risikolån. Vis mer

Vi trenger statlig kapital i starten for å forløse store mengder privat kapital

– Trenger statlig kapital i starten

Selv om Morrow-sjefen sier seg kjempefornøyd med hva de nå får til teknologisk, så er han like interessert som før i det han kaller statlig risikoavlastning.

Et naturlig spørsmål å stille er likevel hvorfor de trenger en dytt fra staten i starten? Når selskapet tilsynelatende nå gjør det så bra industrielt.

– Burde ikke private investorer da klare dette helt uten staten?

– Vi snakker om store beløp, og den private kapitalen har veldig mange alternativer. Noen land tyr til kraftfulle virkemidler. Da ser den private kapitalen ikke bare etter om et prosjekt er ønsket fra myndighetenes side. De ser også etter om staten støtter prosjektet gjennom risikoavlastning.

– Det er blitt en bransjenorm? Er det hva du sier?

– Ja, det er slik som verden er nå. Det er utfordringen som norske batterisatsinger står overfor. Vi trenger statlig kapital i starten for å forløse store mengder privat kapital, svarer Bacher.

Fornøyd med næringsministeren

Mens sjefen for Freyr nylig etterlyste klarhet fra næringsminister Jan Christian Vestrer, er Bacher godt fornøyd med tiltakene som regjeringen varslet i forrige uke.

– Det var flere positive nyheter. Det ene er tildeling av tilskudd for innovasjon. Det andre, som er enda viktigere, er at staten kan gi lån til selskaper i en tidlig fase. Tidlig fase betyr før man har fått prosjektfinansiering, sier Bacher.

– Vi har en veldig god industriell fremdrift. Da er det viktig at de statlige virkemidlene kommer i tide. Og at de er kraftfulle nok.

Bacher vil ikke konkretisere hva det betyr.

Men med investeringsplanene som Morrow har i Arendal, trenger han trolig mange milliarder kroner i statlige risikolån.

Morrow-sjef Lars Christian Bacher har etter tiår i oljekjempen Equinor gått over til det grønne.

Ligger langt bak Freyr-verdi

Morrow hentet i fjor inn nær 1 milliard kroner i ny egenkapital. Da ble Morrow priset til 2,7 milliarder kroner. I år har de hentet inn 567 millioner kroner til i et aksjonærlån.

Dette er likevel veldig langt bak Freyr.

Sistnevnte har lykkes med å hente inn over 10 milliarder kroner i 2021 og 2022 via Freyrs børsnotering i New York. Etter en solid kursoppgang den siste uken, prises Freyr nå til 14,5 milliarder kroner.

Investorene tror at Freyr vil lykkes med å få store skattekreditter ved produsere i USA.

– Hvorfor har ikke Morrow lykkes bedre på det finansielle hittil?

– Morrow ble etablert rett inn i pandemien. Da var det ikke like lett å reise rundt og reise kapital. Vi ble også etablert etter at den grønne bølgen på børsene la seg. Så det å gå på børs er krevende i den fasen vi er i nå, svarer Bacher, som tok over sjefsstolen i Morrow 1. desember i fjor.

Hardere kamp for tilværelsen

Bacher viser til at livet er blitt tøffere som europeisk batteriprodusent på flere måter.

– De fleste bilfabrikanter har enten valgt partnere, sånn som Volkswagen har gjort med den svenske batteriprodusenten Northvolt. Eller så har det kommet så mange alternativer at de ikke behøver å velge på forhånd lenger, sier Bacher, og konkluderer:

– Derfor er vi i en helt annen situasjon med tanke på å reise både kapital og etablere kundeavtaler enn tilfellet var for kun kort tid siden. Da er det desto mer gledelig at den industrielle fremdriften vår er der.

Jobber med ny teknologi

Morrow vil i starten produsere batterier av typene NMC og LFP, som er standard i bransjen nå. Men hvis Morrow får en god andel av Vestres innovasjonsmilliard, er det en ny teknologi, såkalte LNMO-batterier, de satser på.

– LNMO vil jo kunne gi oss helt andre priser samtidig som vi vil ha lavere driftskostnader. Vi vil kunne få en helt annen forsyningskjede med tanke på hvor du får råvarer fra. Investeringskostnadene blir også lavere, sier Bacher.

– Men som investor måtte jeg i dag føle meg trygg på at selskapet lever godt også uten å lykkes med den teknologien?

– Vi vil være et veldig lønnsomt selskap også med produksjon av batterier med dagens LFP- og NMC-teknologi. Det vil stå på sine egne ben. LNMO representerer mer en enorm oppside der ute i tid om en to-tre år, er løftet fra Morrow-sjefen.

Men før det eventuelt kan skje, må altså Bacher først skaffe en god del milliarder kroner både i statlig og privat finansiering.