DNO melder om mulig rekordfunn i Nordsjøen: – Største på 10 år

Olje -og gasselskapet DNO melder om rekordfunn av gass i Troll-Gjøa-området i Nordsjøen.

Illustrasjonsbilde. Sleipner A-platformen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres.

Funnet er knyttet til carmen-prospektet. DNO har en eierandel på 30 prosent. Wellesley Petroleum eier 50 prosent, og Equinor og Aker BP eier 10 prosent hver.

DNO skriver i en børsmelding at innledende undersøkelser viser et funn av totalt 120 til 230 millioner fat oljeekvivalenter. Dersom funnet viser seg å være 175 millioner oljeekvivalenter vil det være det største funnet på norsk sokkel siden 2013.

– Dette er et stort funn

DNO-aksjen spretter opp rundt 12 prosent på Oslo Børs mandag ettermiddag.

– Funnet bør være verdt mellom 1,5 kroner og 2 kroner per aksje, sier analytiker i SpareBank 1 Markets, Teodor Sveen-Nilsen til E24.

Analytikeren sier videre at det alltid er usikkerhet rundt størrelsen på funn, men at de nok har «en viss peiling» når de går ut med tall.

– Det er et stort funn på norsk sokkel, sier han.

Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i Sparebank 1 Markets

Carmen er DNOs sjette oppdagelse i Troll-Gjøa-området siden 2021 og ligger nær eksisterende infrastruktur. De andre oppdagelsene er Røver Nord, Kveikje, Ofelia, Røver Sør og Heisenberg.

– Norge er gaven som fortsetter å gi, sier DNOs styreleder Bijan Mossavar-Rahmani.

Dette kan være et av de større funnene i de senere årene, men det er mindre enn for eksempel Johan Castberg i Barentshavet, som er anslått å inneholde 450-650 millioner fat oljeekvivalenter. Et dominerende funn etter årtusenskiftet er Johan Sverdrup i Nordsjøen, som er anslått å inneholde rundt 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.

– Carmen beviser at det fortsatt er viktige oppdagelser å gjøre, og Norges eldste oljeselskap, DNO, vil være en del av dette neste kapittelet i landets olje- og gasshistorie, legger han til.