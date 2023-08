SV vil støvsuge CO₂ fra luften

Teknologi for å fange CO₂ direkte fra luften er umoden og koster mye, men SV er positive til å støtte den. – Dette må utredes, sier Lars Haltbrekken (SV).

Dette er et anlegg som sveitsiske Climeworks har bygget ut på Island for å suge CO2 ut av luften. På bildet er også grunnleggerne av selskapet, Christoph Gebald og Jan Wurzbacher.

Denne måneden kunngjorde Biden-regjeringen i USA at den støtter direkte fangst av CO₂ fra luften med inntil 1,2 milliarder dollar (12,8 milliarder kroner):

et prosjekt i Louisiana drevet av Battelle, Climeworks og Heirloom

et prosjekt i Texas drevet av oljeselskapet Occidentals datterselskap 1PointFive, Carbon Engineering og Worley

Hvert av USA-anleggene skal kunne fjerne én million tonn CO₂ fra atmosfæren årlig. Det er mer enn Equinors klimakutt ved elektrifiseringen av ett av Norges største utslippspunkter, LNG-anlegget i Hammerfest.

SV mener også Norge bør satse på industriell karbonfjerning (direct air carbon capture and storage, DACSS). Enkelt sagt handler dette om å støvsuge CO₂ fra luften og lagre den i reservoarer under bakken.

– Situasjonen er svært alvorlig. Vi har en sommer bak oss med skogbranner, tørke og hetebølger i Europa og uværet «Hans» her hjemme. Vi ser at klimakrisen ikke lenger er noe som tilhører fremtiden og kommende generasjoner, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til E24.

– Da haster det både med store utslippskutt, men vi må også begynne å sørge for å få i gang prosjekter som henter CO₂ ut av atmosfæren, sier han.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

Ble enige om utredning

I dag finnes det ingen støtteordning som premierer det å fjerne CO₂ direkte fra luften.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble SV og regjeringspartiene enige om å få gjennomført en ekstern utredning. Den skulle se på se påDette er teksten i enigheten: «Stortinget ber regjeringen gjennomføre en ekstern utredning av virkemidler for samfunnsøkonomisk riktig prising av negative utslipp, slik som negativ CO2-avgift eller omvendte auksjoner, og vurdere muligheten til at støtte til CO2-fjerning (negative utslipp) kan kombineres med salg av klimakreditter.» hvordan man kan sette en pris på såkalte negative utslipp, altså det å fjerne klimagasser fra atmosfæren.

Det kan for eksempel gjøres med statsstøtte i form av en omvendt CO₂-avgift. Utredningen skal også vurdere om aktører i tillegg skal få selge klimakreditter i et frivillig marked.

– Denne utredningen må også se på direkte fangst av CO₂ fra luft, og hvordan man kan få lønnsomhet i sånne prosjekter, sier Haltbrekken.

– Oljeselskapet Occidental har fått penger til å fange CO₂ fra luften. Toppsjefen der har tidligere sagt at denne teknologien kan gi bransjen muligheter for å fortsette å utvinne olje i 60, 70, 80 år?

– Det er jo et vanvittig argument. Det vil bare gjøre alt dyrere hvis du først skal pumpe atmosfæren full av CO₂ og deretter betale for å ta den ut igjen. Det er jo sinnssykt. Dette er overhodet ikke noen «license to operate» for oljeselskapene, sier Haltbrekken.

Miljødirektoratet foreslo støtteordning: Miljødirektoratets rapport fra juni sa at det kan være mulig å fange én million tonn CO₂ i 2030 med DACCS-teknologi, men den er fremdeles dyr og usikker. «Storskala DACCS-prosjekter vil ha karakter av å være teknologiutviklingsprosjekter, og det er høy usikkerhet i både potensial, kostnader og tidslinje», skrev direktoratet i rapporten fra juni. «Flere aktører vi har vært i kontakt med mener likevel at det er realistisk å bygge minst ett slikt anlegg, og det er høy aktivitet for å modne slike teknologier i andre land som blant annet USA, Island og Storbritannia», skrev Miljødirektoratet. Direktoratet har foreslått at staten kan innføre en støtte (omvendt CO₂-avgift) på 2.000 kroner for hvert tonn aktørene fjerner. «En statlig garantert inntekt i 10 år vil gi forutsigbarhet for virksomhetene, være enkel å administrere og legge til rette for en hensiktsmessig prosjektgjennomføring sett fra prosjekteiers ståsted», skrev direktoratet. I tillegg bør aktørene få selge karbonfjerningskreditter til bedrifter i det frivillige karbonmarkedet, mente Miljødirektoratet. Ekstrainntekter for salg av slike kreditter kan bidra til å utløse prosjekter som krever mer støtte enn 2.000 kroner tonnet, påpekte direktoratet. Vis mer

Dyr og umoden teknologi

Direkte CO₂-fangst fra luften er dyrt. Teknologien kan være lønnsom ved mellom 3.500 og 6.500 kroner tonnet, men kostnadene er usikre, ifølge beregninger fra Sintef og Vista Analyse, oppgir Miljødirektoratet i et notat.

Dette er blant de dyreste dyresteI Miljødirektoratets rapport er for eksempel avansert biodrivstoff omtalt som et av de dyreste tiltakene som er utredet, med en tiltakskostnad på 4.500-6.500 kroner per tonn av de 85 klimatiltakene som Miljødirektoratet utredet i rapporten «Klimatiltak i Norge mot 2030» i juni.

Selskapet Climeworks regner med at kostnaden for fangst av CO₂ fra luften kan falle til 500 dollar tonnet i 2025, eller om lag 5.300 kroner tonnet, og videre til rundt 3.000 kroner tonnet i 2030 og 2.000 kroner tonnet i 2035, skriver CNBC.

Miljødirektoratet har foreslått et støttenivå på 2.000 kroner tonnet. Det er usikkert hvor mye mer aktørene kan få ved å selge karbonkreditter i et frivillig marked i tillegg.

– Hvordan skal dere få utløst slike anlegg?

– Dette må utredes, sier Haltbrekken.

– Det er en høy pris, men skal vi klare å nå 1,5-gradersmålet så er det denne typen tiltak vi må gjennomføre. Og kostnadene av å ikke gjennomføre slike tiltak vil bli enda høyere, sier han.

Krever mye kraft

Men det å støvsuge CO₂ fra luften krever mye kraft.

«Et anlegg som fanger en million tonn CO₂ per år er på størrelse med et stort kjemisk prosessanlegg og kan ha behov for flere TWh TWhterawattime. Norge forbruker rundt 140 TWh per år energi», skriver Miljødirektoratet i et notat.

– Kraftbehovet KraftbehovetSintef og Vista Analyse anslår at det å fange 15 millioner tonn CO2 per år med denne teknologien kan kreve mellom 22 og 63 terawattimer (TWh) strøm per år. Det ville i så fall føre til en betydelig økning i Norges strømforbruk, som for tiden er på om lag 140 TWh. er også noe som en slik utredning bør vurdere, sier Haltbrekken.

Vil forlenge oljealderen

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) er åpen for å støtte teknologier som kan fange CO 2 fra luften, men Frp har så langt ikke landet på hvor mye støtte som bør gis.

– Det er utfordringer med denne teknologien, både når det gjelder kostnader og kraftbehovet. Men vi er åpne for å få fangst av CO 2 fra luften inn i et system hvor det belønnes fra statens side, sier Halleland til E24.

– Kan vi lykkes med denne teknologien så kan vi kanskje fortsette med olje- og gassproduksjon enda lenger, og fortsette med en hverdag som er likere den vi har i dag, og ikke så annerledes fra i dag som det enkelte ønsker, sier han.

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp).

Vurderer anlegg i Norge

Også i Norge er det planer om å fange CO₂ fra luften. Equinor-deleide Northern Lights tilbyr lagring av CO₂ på norsk sokkel, og inngikk i 2021 en avtale med Climeworks om å se på mulighetene for et fullskala prosjekt her.

– Hvor realistisk er det å få på plass et slikt anlegg innen 2030 her i Norge?

– Det er svært realistisk i den forstand at teknologien eksisterer, og det er interesse her i Norge. Opptil flere aktører ønsker å etablere seg i tilknytning til våre lagerfasiliteter. Spørsmålet nå er hvilke markedsbetingelser de kan få, sier forretningsutvikler Aslak Hellestø i Northern Lights til E24.

Lageret skal kunne ta mot 1,5 millioner tonn CO₂ i året, og denne kapasiteten er solgt ut. Northern Lights jobber med å utvide kapasiteten til mellom fem og syv millioner tonn i året etter hvert.

– Hvilken støtte trengs for å utløse anlegg for fangst fra luft, slik det ligger an nå?

– Vi ønsker en god modell for tilbyderne av denne teknologien, men har ikke tatt stilling til modell eller støttenivå. Men vi mener at tilbyderne i tillegg må kunne selge kreditter for utslippskutt til selskaper i det frivillige markedet, for å sikre en tilleggsinntekt som kan bidra til å utløse satsinger, sier Hellestø.