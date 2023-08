Vurderer å kutte i årlig CO₂-fangst for å redde Klemetsrud-anlegget

Fange mindre CO₂ enn planlagt og flytte utskipningen av CO₂-en bort fra Oslo havn. Det er to mulige løsninger som vurderes for få realisert det pausesatte fangstanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen og daværende byråd for næring og eierskap, Victoria Evensen, la i fjor frem et investeringsanslag for anlegget på Klemetsrud på 5 milliarder kroner. Måneder senere økte anslaget til 8 milliarder.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

26. april i år trakk byrådet i Oslo og kommunens datterselskap Hafslund Oslo Celsio i nødbremsen. Da ble byggingen av Oslos planlagte anlegg for karbonfangst på Klemetsrud stoppet.

Det skjedde etter at nye anslag for investeringskostnadene viste tallet 8 milliarder kroner, mot 5 milliarder kroner, som det var like før.

Nå jobber prosjektorganisasjonen for anlegget for å prøve å kutte kostnadene. Dette arbeidet skal ende opp med ny beslutning neste sommer.

Da må Oslo kommune, staten og de private minoritetseierne i Celsio bli enige om de skal bygge anlegget likevel – eller skrinlegge hele prosjektet.

E24 kan nå fortelle at det vurderes både å kutte kostnadene ved å nedskalere fangstanlegget og ved å flytte utskipningshavnen bort fra Oslo.

Karbonfangst- og lagring i Norge Staten satser ca. 20 milliarder kroner på tre prosjekter som samlet utgjør en norsk storsatsing på CO₂-fangst og lagring som kalles Langskip

Ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo var planen at det skulle fanges opp mot 400.000 tonn CO₂ i året fra 2026. Det blir nå i beste fall ett år forsinket.

Ved Heidelberg Materials’ (tidligere Norcem) sementfabrikk i Brevik skal det også fanges 400.000 tonn CO₂ hvert år. Her skulle oppstart, etter planen, skje i 2024. Det er utsatt til tidligst våren 2025.

All fanget CO₂ skal sendes med spesialbygde tankskip til en terminal i Øygarden utenfor Bergen.

Selskapet Northern Lights (som eies av Equinor, Shell og Total Energies) skal sende CO₂-en i rør til lagring 2600 meter under havbunnen i Nordsjøen. Vis mer

Fra Oslo til Brevik?

CO₂-en som skal fanges på Klemetsrud, skal etter planen bli skipet til Øygarden utenfor Bergen. Der skal den så sendes i rør ned under havbunnen.

– Vi ser blant annet på alternative logistikk- og havneløsninger. Det er flere måter å få CO₂-en til Øygarden. Det er alternative havner i Oslofjorden.

Det fremholder Truls Jemtland, som er kommunikasjonssjef for karbonfangst i Hafslund Oslo Celsio.

Celsio har hatt store problemer med å finne et egnet sted for utskipning i Oslo havn. Dette er noe av det som har sendt anslagene for investeringskostnadene til himmels.

Én mulig løsning som nå vurderes, er å kjøre CO₂-en i vogntog ned til Brevik i Telemark. Der bygger Heidelberg Materials (tidligere Norcem) sin utskipningshavn for Norges andre store fangstanlegg for CO₂. En slik felles havn vil temmelig sikkert redusere investeringen kraftig. Til gjengjeld vil det kreve langt flere vogntog på veiene.

Jemtland understreker at det jobbes med flere alternative havner langs Oslofjorden, uten at konkrete steder nevnes.

Si opp Technip-kontrakten?

Ifølge Celsio står totalentreprise-kontrakten med selskapet Technip Energies for ca. 70 prosent av investeringskostnadene på Klemetsrud.

Økte råvarekostnader og svekket norsk valutakurs har bidratt til at investeringsanslaget sprakk med 60 prosent på noen få måneder.

Hvis prosjektet skal ha noe som helst håp om å kutte investeringene med 3 milliarder kroner igjen, må det gjøres langt mer enn å flytte havn.

Etter hva E24 får opplyst fra informert hold, ligger det an til at kontrakten med det franske selskapet enten må sies opp eller reforhandles kraftig.

Det blir ingen CO₂-fangst på Klemetsrud fra 2026. Men kanskje fra 2027–2028, dersom man lykkes med å redusere de anslåtte milliardoverskridelsene.

Fange mindre CO₂ pr. år?

Professor og senterleder for Prosjekt Norge ved NTNU, Bjørn Andersen, forteller at all erfaring viser at jo lenger man har kommet i planleggingen av et prosjekt, desto vanskeligere er det å kutte kostnader.

– Dette gjelder med mindre du gjør dramatiske kutt i omfang og funksjonalitet, sier Andersen.

Men hvis man er villig til å kutte i omfanget, kan det fortsatt være mange kroner å hente. – Tommelfingerregelen er at de første 80–90 prosentene av ytelsen et prosjekt skal levere krever halvparten av investeringsbudsjettet. De siste 10–20 prosentene koster de neste 50 prosentene.

E24 får bekreftet fra Celsio at dersom de ikke klarer å kutte nok kostnader innenfor anleggets planlagte størrelse, så kan det bli aktuelt å foreslå å bygge et mindre anlegg.

– Vurderinger av størrelsen på fangstanlegget (fangstkapasiteten) er også under vurdering, heter det fra Celsios kommunikasjonssjef.

Frem til nå har planen vært å fange 400.000 tonn CO₂ i året.

Under halvparten av mengden CO2 som er planlagt fanget i året på Klemetsrud, stammer fra fossile kilder. Resten er fra organisk materiale som trevirke, papp/papir og matrester.

Klimamål i fare

Bystyret i Oslo har vedtatt å kutte kommunens CO₂-utslipp med 95 prosent innen 2030. Uten et fangstanlegg på Klemetsrud er disse ambisjonene trolig helt umulig å nå.

Tanken har vært at dette anlegget alene skal redusere Oslos CO₂-utslipp med 15–17 prosent.

I det rødgrønne byrådets klimabudsjett for 2023 heter det at Klemetsrud alt i 2026 skal stå for nær halvparten av kuttene det året. Det skjer ikke. Hvis de som styrer Oslo i 2024 tar en beslutning om bygge, vil fangstanlegget aller tidligst stå ferdig i 2027. Dette enten det bygges i den planlagte størrelsen eller som et mindre anlegg.

– Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Jobben med å justere veien til målet har startet, og vi har frem til sommeren 2024 til å komme frem til alternativene som realiserer anlegget, heter det fra Celsio.