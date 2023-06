Russland har fått tillatelse til å lete etter mineraler utenfor Svalbard

Mens regjeringen åpner for mineralutvinning på havbunnen i nord, har den russiske båten «Professor Moltsjanov» satt i gang undersøkelser ved Svalbard.

MINERALJAKT: Den russiske båten «Professor Moltsjanov» gjennomfører årlige havforskningstokter langs iskanten, ifølge utenriksdepartementet.

Den russiske båten «Professor Moltsjanov» har fått tillatelse til å lete etter mineraler i norske havområder øst for Svalbard i perioden 10. juni til 10. juli i år.

Det kommer frem av dokumenter E24 har fått innsyn i.

Båten, som flere ganger har utført undersøkelser ved Svalbard, opereres av det russiske instituttet for geologi og mineralressurser i St. Petersburg. Tillatelsen ble gitt av det norske Olje- og energidepartementet, og gjelder vitenskapelige undersøkelser av naturforekomster på den norske kontinentalsokkel.

– Fartøyet gjennomfører årlige havforskningstokter langs iskanten. Det skal ikke gjøre undersøkelser i norsk territorialfarvann, og det skal ikke legge til havn i Norge. Årets tokt foregår ved Kvitøya, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet.

Regjeringen ønsker mineralutvinning

Tirsdag denne uken kom nyheten om at regjeringen ønsker å åpne et område på havbunnen for kommersielle gruveaktører. Området strekker seg over 281.000 kvadratkilometer i Grønlandshavet og Barentshavet.

Forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) mener regjeringens åpning kan føre til en rekke problemstillinger.

– Spesielt innen den juridiske dimensjonen om hvem som kan foreta seg hva og hvor. Hvis man beveger seg til andre deler som Norge ikke eier, men som er en del av Norges økonomiske sone, kan det bli tautrekking, for eksempel rundt Svalbard, sa han til E24 tirsdag.

Kartet viser områdene regjeringen nå ønsker å åpne for gruvedrift.

Rundt en tredjedel av området regjeringen vil åpne opp (se kartet over) overlapper med kontinentalsokkelen og fiskerivernsonen rundt Svalbard.

Godzimirski trekker frem at det fortsatt er strid rundt tolkningen av hva Svalbardtraktaten SvalbardtraktatenEtter første verdenskrig ble Norge tildelt suverenitet gjennom Svalbardtraktaten, som ble signert i 1920. Over 40 stater har i dag signert, inkludert Russland og Kina. egentlig sier. NUPI-forskeren mener at en mineralnæring til havs både kan styrke og svekke Norges posisjon.

– Dersom Norge finner mineraler som andre kommer til å trenge, kan det styrke interessen for å være med på å beskytte Norge. Vi er et lite land og har en nabo som har brukt mye militærmakt, har Godzimirski uttalt til E24.

Tar prøver av havbunnen

Undersøkelsene Russland nå får lov til å gjennomføre, gjelder innsamling av løse masser på overflaten av havbunnen ved bruk av boksboremaskiner boksboremaskineret verktøy som kan brukes for å undersøke havbunnen.. Tillatelsen gjelder ikke bruk av utstyr som har ekkolodd eller videoutstyr.

Forskningssjef Frithjof Moy i Havforskningsinstituttet forklarer at boksboremaskiner, etter hans opplysninger, er prøvetakingsutstyr som brukes til å ta prøver av gjørme (sedimenter) på havbunnen.

– Med dette utstyret kan de ta prøver av de 30 til 50 øverste centimeterne av sedimentene på havbunnen for å se om det er spor etter interessante mineraler eller radioaktive stoffer som uran, sier han.

SVALBARD-TOKT: «Professor Moltsjanov» eies av Det meteorologiske instituttet i Arkhangelsk, ifølge det norske utenriksdepartementet. Her fra en tokt ved Svalbard i 2006.

Russerne får med andre ord lov til å ta noen spadestikk av havbunnen øst for Svalbard. Havforskningsinstituttet bruker samme type prøvetakingsutstyr i nasjonal kartlegging av havbunnen, opplyser Moy.

Sier søknader gir oversikt

E24 har stilt Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet en rekke spørsmål om hvorfor den russiske båten har fått tillatelse, om hvorfor russerne ønsker å gjennomføre undersøkelser i nettopp dette området og hvordan det passer inn i bildet med Russlands krigføring i Ukraina.

– Vi er fullt klar over trusselbildet i nord, sier Guri Solberg i Utenriksdepartementet.

– Med søknadene vi mottar får vi oversikt over de russiske forskningstoktenes seilingsruter, utstyr, osv. Samtidig foregår det svært mye maritim aktivitet i norske havområder vi ikke har mulighet til å kontrollere etter havretten, sier hun.

I tillatelsen fra Olje- og energidepartementet står det at forskningsbåten skal sende ukesrapporter fra feltarbeidet til departementet samt fiskeridirektoratet og Forsvarets operative hovedkvarter.

Kartet under viser Kvitøya, området ved Svalbard hvor den russiske forskningsbåten får lov til å operere i år.

På spørsmål om utenriksdepartementer har juridisk grunnlag for å si nei til de russiske undersøkelsene, svarer Solberg at Norge står fritt til å nekte havforskning på norsk territorium.

– Når det gjelder forskning utenfor territorialfarvannet er mulighetene til å avslå søknader svært begrenset. Det kan for eksempel være dersom det i realiteten ikke er snakk om ren vitenskapelig forskning, men å fiske, utnytte andre ressurser eller drive kartlegging av ressurser. Dette er havområder som ikke er en del av norsk territorium, men hvor Norge som kyststat har noen begrensede rettigheter etter havretten, sier Solberg.

Videre sier hun at regjeringens hovedoppgave er å ivareta norske interesser og at det er godt kjent at aktivitet som i utgangspunktet er lovlig, kan bli utnyttet til formål som kan skade vår nasjonale sikkerhet.

– Dette arbeider norske myndigheter – Forsvaret, Etterretningstjenesten og Politiets – med å forebygge og forhindre. Samtidig er det også en norsk kjerneinteresse å opprettholde respekten for havretten og øvrig internasjonal rett.

To grunner til regjeringens åpning

Ida Soltvedt Hvinden ved Fridtjof Nansens Institutt har forsket på geopolitiske utfordringer ved gruvedrift på havbunnen, og peker på to drivere for at regjeringen åpner opp for mineralvirksomhet på havbunnen:

Man ønsker å sikre forutsigbar tilgang til mineraler i en geopolitisk kontekst. I dag har Kina nærmest monopol på en rekke kritiske metaller.

Det er stor etterspørsel etter mineraler globalt på grunn av befolkningsvekst, velstandsøkning og omstilling til et lavutslippssamfunn.

E24 har stilt Olje- og energidepartementet spørsmål om mineralutvinning på havbunnen i nærheten av Svalbard er del av en større sikkerhetsstrategi for å beskytte Norge.

I en e-post skriver kommunikasjonsrådgiver Eivind Windingstad Stensrud «nei».

– Nei, som det fremgår av stortingsmeldingen er avgrensningen av området som foreslås åpnet gjort på bakgrunn av geofaglige vurderinger, justert for et område i sør som ikke ble foreslått åpnet nå etter høringsinnspill fra fiskeriinteresser.