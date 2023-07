Global skipsfart setter nye klimamål

Skipsfarten skal bli klimanøytral innen 2050, ifølge en avtale mellom medlemmene i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO). – Et gjennombrudd, sier Norges klimaminister.

Medlemmene i FNs sjøfartsorganisasjon IMO fastsetter nye klimamål. Dette er et illustrasjonsbilde av containerskipet Majestic Maersk ved kai i Spania.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Det har vært flere uker med forhandlinger i London om avtalen.

Fredag ble medlemmene i Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) enige om en ambisjon om klimanøytral skipsfart innen 2050. I tillegg skal det gjøres store utslippskutt innen 2030 og 2040.

– Avtalen er et gjennombrudd for omstillingen av skipsfarten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en melding.

Generalsekretær Kitack Lim i IMO.

Generalsekretær Kitack Lim i IMO er også svært fornøyd.

– Vedtaket om IMOs klimagasstrategi for 2023 er en monumental utvikling for IMO og åpner et nytt kapittel mot å avkarbonisere maritim sektor, sier Lim ifølge en melding.

– Det er på mange måter et utgangspunkt for arbeidet, som trenger å intensiveres enda mer i årene og tiårene foran oss. Men med den reviderte strategien som dere nå har blitt enige om, har vi en klar retning, en felles visjon og ambisiøse mål for å veilede oss til å levere det verden forventer av oss, sier han.

– Et lyspunkt

Klima- og miljødepartementet omtaler avtalen som en historisk beslutning.

– Det er et lyspunkt i klimakrisen vi opplever at det nå er full enighet i IMO både om klimamål og oppfølging. Jeg er tilfreds med arbeidet som er gjort i FNs sjøfartsorganisasjon, hvor Norge har hatt en aktiv rolle med å lede klimaforhandlingene, sier Eide.

Ifølge Klima- og miljødepartementet skal internasjonal skipsfart redusere sine totale utslipp med 20–30 prosent innen 2030, sammenlignet med 2008-nivå. Mellom fem og ti prosent av energien brukt i skipsfarten skal være nullutslipp i 2030.

Innen 2040 skal utslippene kuttes med 70–80 prosent sammenlignet med 2008, opplyser departementet.

Det ble også vedtatt endringer i IMO-retningslinjer som skal hindre begroing på skipsskrog og spredning av fremmede marine arter, opplyser departementet.