Oljefondet støtter klimakrav mot Exxon og Chevron

Klimaaktivist mener Oljefondet burde gjort det samme med europeiske oljegiganter.

STEMMER FOR: Oljefondsjef Nicolai Tangen og Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse, mener at amerikanske Chevron og Exxon ikke har ambisiøse nok klimamål i dag.

Oljefondet kommer til å stemme for forslag om at de amerikanske oljegigantene Exxon Mobil og Chevron skal vedta mål om utslippskutt ved bruk av oljen og gassen de produserer.

Det fremgår av Oljefondets stemmeoversikt. De to selskapene har generalforsamling neste onsdag.

Forslaget er fremmet av klimaaktivistgruppen «Follow This», ifølge Financial Times.

Den nederlandske grupperingen mener at oljegigantene må ta ansvar for utslipp ikke bare i produksjonsfasen, men også i fasen der oljen og gassen forbrennes. Dette kalles «scope 3» på fagspråket og står ifølge konsulentselskapet Wood Mackenzie for 80 til 90 prosent av verdens klimagassutslipp fra olje og gass.

Overrasket over Oljefondet

Follow This har fremmet lignende klimaforslag til generalforsamlingene i de europeiske selskapene BP, Shell og Total også.

Her endte Oljefondet med å stemme mot.

Follow This-grunnlegger Mark van Baal sier til FT at han er glad for at Oljefondet støtter forslagene overfor Exxon og Chevron, men at han var overrasket over at de ikke gjorde det samme med BP, Shell og Total.

OVERRASKET: Nederlandske Mark van Baal hadde håpet at Oljefondet ville stemme for Follow This’ forslag overfor europeiske oljeselskaper også.

– Fondet har et enormt ansvar. I praksis sier de til Shell, BP og Total at de ikke trenger å kutte utslippene sine dette tiåret. Vi forventer at de endrer standpunkt til neste år.

Tror ikke på scope 3

Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse i Oljefondet, har forklart til FT at det er en forskjell på hvordan amerikanske og europeiske selskaper ser på «scope 3»-utslipp.

– Exxon tror ikke på verdien av å sette mål for scope 3. Vi mener selskapet burde gjøre det. Chevron mener vi at ikke er ambisiøse nok. Både BP og Shell har bra scope 3-mål, sier hun til avisen.

IKKE AMBISIØSE NOK: Carine Smith Ihenacho i Oljefondet skal neste uke stemme for mer ambisiøse klimamål hos Exxon og Chevron.

Det er ikke van Baal enig i. Han mener BP og Shells løfter for 2050 er tomme.

Ihenacho understreker at Oljefondet ikke stemmer ut fra noen politisk overbevisning, men at de mener klimarisiko utgjør finansiell risiko.

Equinor med ambisjoner

Equinor fulgte i 2020 etter aktører som blant annet Repsol og Shell, og satt mål som inkluderer også kundens utslipp, altså scope 3. Selskapet har en ambisjon om karbonintensitet på netto null innen 2050, inkludert scope 3.

Enkelte aktører har ment at Equinor burde gjort enda mer, og at de mangler klare mål for hvordan scope 3-utslipp skal reduseres.

– På kort sikt, inntil et marked for hydrogen og karbonfangst- og lagring er etablert, vil absolutte utslippsmål som omfatter sluttbrukers utslipp kun oppnås ved å selge eller stenge ned lønnsom olje- og gassproduksjon, og dermed flytte de indirekte utslippene fra sluttbruk til andre produsenter. Et slikt fokus vil heller ikke gi hensiktsmessige incentiver til selskaper som ønsker å investere i nye energiformer, sa pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor til E24 tidligere i år.