VARMT: Sierra Boyera reservoaret i søndre Spania er blitt et bilde på varmebølgen i Europa. Reservoaret er nå på 0,01 % kapasitet.

Europa varmes opp raskest av alle

Vi må være ærlige på at ikke alt blir som det en gang var.

Espen Barth Eide Klima- og miljøminister (Ap)

Uttørkede åkre og tomme vannmagasiner i Spania, flommer i Tyskland og reinbeitekrise på Finnmarksvidda er alle vitnesbyrd om den samme ubehagelige sannheten: Klimakrisen er her, nå.

De som trodde klimakrisen først ville merkes langt fra våre breddegrader, tok sørgelig feil. Tvert imot har oppvarmingen på vårt kontinent allerede økt ca. dobbelt så mye som det globale gjennomsnittet. Også vi europeere må stålsette oss for nok en sommer der varmerekordene faller, en etter en.

Dette minner oss om at det er stadig mindre plass igjen i atmosfæren for ytterligere fossile utslipp, om vi skal holde oppvarmingen innenfor tolererbare rammer.

Det finnes ingen viktigere oppgave for vår generasjon enn å enn å snu denne utviklingen.

Vi må legge om fra fossil til fornybar energiproduksjon, og bruke energi smartere.

Vi må avkarbonisere industri, transport, bygg, anlegg og landbruk.

Vi må lære oss å bruke ressursene om igjen i en sirkulær økonomi.

Og vi må slutte å se på naturen som et kredittkort uten grense.

Gjennom arbeidet i FNs klimakonvensjon har vi satt oss mål om å begrense oppvarmingen av kloden til 1,5 grader, mens vi i naturavtalen har satt oss mål om å beskytte 30 % av alt hav og land samt å restaurere 30 % forringet natur innen 2030.

Det er bra. For et felles, globalt målbilde, forankret i et felles, faglig kunnskapsgrunnlag, er svært viktig for klimapolitikkens legitimitet. Men dette er likevel først og fremst viljeserklæringer som så må følges opp med konkret handling.

Det mest ambisiøse og gjennomarbeidede eksempelet på slik konkret innsats for faktisk å nå klima- og naturmålene finner vi i Europas grønne giv og den såkalte klar for 55-pakken. Dette er en storstilt, helhetlig plan for hvordan hele den europeiske økonomien skal omstilles til en fornybar, sirkulær og naturpositiv fremtid.

Det aller meste av denne er nå ferdig behandlet og vedtatt i EU.

Norge er tett involvert i dette arbeidet.

For det første er mye av det som kommer EØS-relevant. EU-regelverk vi allerede har sluttet oss til, skal oppdateres.

For det andre har Norge i 15 år nå vært fullt integrert i EUs kvotesystem , selve gullstandarden for internasjonal karbonprising. Kvotesystemet strammes nå ytterligere til for å bli enda mer effektivt, samtidig som det utvides til nye sektorer, herunder til skipsfarten.

For det tredje har Norge og Island inngått en omfattende klimaavtale med EU, der vi slår fast at vi skal nå klimamålene våre i nært samarbeid gjennom et felles, gjensidig forpliktende klimabudsjetterings- og rapporteringssystem.

Dette nære samarbeidet blir nå styrket ytterligere, etter at Regjeringen i nylig inngikk en Grønn Allianse med EU.

Arbeidet med dette ble initiert fra norsk side i fjor, ut fra et ønske om å ta mer aktivt del den grønne industrireisingen som Europa nå satser så tungt på.

Den dreier seg om raskere utrulling av fornybar energi, batterier, utslippsfri transport, kritiske råvarer og nullutslippsteknologi i industrien. Når fossil energi og tilhørende teknologi etter hvert skal fases ut, må nye løsninger inn i stedet.

Å ta aktivt del i utviklingen av disse, dette er god næringspolitikk. Særlig i en tid der globaliseringen har gått i revers på grunn av tiltagende geopolitiske spenninger. Det europeiske markedet blir derfor bare enda viktigere for Norge.

Av samme grunn blir Norge også enda mer interessant for EU. Vi besitter kritiske råvarer, kompetanse og industrielle miljøer som blir stadig mer etterspurt, både fordi den grønne omstillingen krever det og fordi Europa ønsker å bli mindre avhengige av land som Russland og Kina.

Det var da også de grønne industriaspektene av den grønne alliansen som fikk mest oppmerksomhet da president i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, og statsminister Jonas Gahr Støre underskrev den i Brussel mandag 24. april.

Alliansen trekker likevel opp perspektiver også utover dette: Den slår også fast at vi skal samordne oss enda tettere opp mot de globale prosessene, herunder i FNs klimaarbeid. Vi skal styrke samarbeidet om internasjonal klimafinansiering og annen bistand til raskere omstilling i utviklingsland, øke innsatsen mot avskoging og naturtap, samarbeide om å få slutt på plastforurensning, samt å arbeide for å bedre verdenshavenes helse.

Alliansen skal også inspirere til økt samarbeid om forskning og kunnskapsutvikling om veien til en mer bærekraftig fremtid.

Det er jo ikke slik at vi europeere har vår egen klimakrise.

Kloden har én atmosfære, og det er menneskenes samlede innsats fremover som avgjør om vi lykkes i å snu utviklingen. Suksess på det globale plan forutsetter imidlertid at noen går foran og etter hvert trekker feltet med seg.

Når rike industriland går systematisk til verks for å finne de løsningene som må til i sine egne økonomier, vil det også bety at teknologien blir bedre, mer tilgjengelig og stadig rimeligere også for de fattigere landene. Det har vært tilfellet med vindmøller, solceller og elbiler.

Den omstillingen vi må igjennom for å løse denne historiske oppgaven er formidabel. Den blir krevende, og vi politikere må være ærlige på at ikke alt blir som det en gang var.

Slik er det nå en gang med eksistensielle kriser. Evnen til å ta tydelige valg, prioritere bruken av knappe ressurser samt til å sikre en god fordeling av goder og byrder blir avgjørende.

Det blir imidlertid svært mye lettere å lykkes når vi samarbeider med våre mest nærstående land. På denne måten omstiller vi ikke bare våre egne, men også hverandres økonomier.

Et tett, forpliktende og langsiktig samarbeid om å nå noen tydelig formulerte og omforente mål gir også langt større forutsigbarhet for alle skal være med på og, bidra til, denne reisen. Det være seg næringsliv, investorer, forbrukere, sivilsamfunn og myndigheter på alle nivåer

