Vindkraftsaken splitter bygda

HØYANGER (E24): Hydros ønske om å bygge vindkraft har blitt den heteste valgkampsaken i Høyanger. Hjørnesteinsbedriften advarer om at arbeidsplasser står i fare om de ikke får tak i mer kraft.

Malene Emilie Rustad

Petronelle Halvorsen (foto)

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Hydro står for 180 arbeidsplasser i en bygd med rundt 3900 innbyggere. Nå vil de bygge vindkraft på et av Høyangers fjell for å sikre rimelig kraft til anlegget.

Det setter bygda i en skvis.

På den ene siden står naturvernere som frykter tap av biologisk mangfold. På den andre industriarbeidere som frykter tap av arbeidsplasser.

– Jeg frykter at hele samfunnet her står på spill, sier ordfører Petter Sortland (Ap).

I SPAGATEN: Ordfører Petter Sortland (Ap) sier han står i en «helvetes spagat». Han er opptatt av natur, men frykter fraflyttingen vil fortsette om Hydro ikke får tak i mer kraft.

De siste årene har det blitt født færre og færre barn. Folketallet synker. Ungdommen flytter ut. På tyve år har nærmere 1000 arbeidsplasser forsvunnet.

Sortland kjører hybridbilen sin bort til et nedlagt industriområde som skal få nytt liv. Et lite pilotanlegg i regi av Hydro med 20 nye ansatte gir håp. I den nedlagte bilfelgfabrikken skal resirkulering av aluminium bli det neste store.

– Jeg pleier å si det at «hoster Hydro, så harker Høyanger». Når Hydro sier de trenger mer kraft, så tror jeg på dem, sier Sortland.

Selv er han ikke direkte tilhenger av vindkraft.

– Hadde jeg ikke hatt denne jobben og dette ansvaret for lokalsamfunnets utvikling, så hadde jeg sikkert sittet med en gul vest og demonstrert.

Debatt

På eldresenteret er det folksomt. I dag arrangeres det nemlig politisk debatt i regi av pensjonistlaget. Seks partier stiller i lokalvalget: Arbeiderpartiet, som «alltid» har hatt makten, Høyre, SV, Rødt, Senterpartiet og Industri- og næringspartiet.

Bare de to første vil konsekvensutrede vindkraft. De fire siste er imot.

På senteret er det satt ut kjeks, duer, twist og kaffe. Hvit- og gråhårede sitter på rekke og rad mellom furuvegger dekket av svart-hvitt-bilder og flagg.

Vindkraftanlegget og fremtiden til Hydro preger store deler av debatten. Tidligere Arbeiderparti-mann Kjartan Longva, også kalt Kong Kjartan, sier bygda trenger kraft. Helst atomkraft, og egentlig ikke vindkraft. Men hva som helst, så lenge han slipper å rasjonere strøm.

– Jeg gir faen i om det blir bygget ut vindkraft. Jeg vil ha hjemmepleie, sier han.

Solveig Løvik Norevik fra Høyanger Pensjonstlag rister på hodet.

– Det er altfor mye snakk om vindkraft. Det blir tunnelsyn, mener hun.

Fakta om Høyanger og vindkraft Høyanger kommune ligger i Vestland fylke, og har rundt 3900 innbyggere. Folketallet har falt fra rundt 5000 på 80-tallet. Hydro, Statkraft og Bilfinger er store aktører i bygda. Andre næringer er jordbruk, kommunearbeid, oppdrett, detaljhandel og servicenæring. Høyanger er én av fem kommuner der Hydro produserer aluminium. Verket i Høyanger er Hydros minste. Høyanger har ingen vindkraft per nå, men hele 15 mindre kraftverk. To vindkraftanlegg er foreslått. Det ene av Hydro med Eviny og Zephyr som partnere. Det andre er foreslått av Fred. Olsen Renewables. Mens Arbeiderpartiet og Høyre er positivt innstilt til Hydros vindkraftanlegg og ønsker å gå videre med en konsekvensutredning, er Rødt, SV, SP og INP mot dette. Etter en eventuell konsekvensutredning, vil saken komme tilbake til kommunen for endelig beslutning – hvor kommunen må bestemme om de vil sette av areal til dette. Vis mer

Frykter nedleggelse

Et steinkast unna eldresenteret, ligger Hydros aluminiumsverk. Næringsområdet tar opp nærmest halve bygda, med smelteverk, støperi og det administrative.

Fabrikksjef Ann Synnøve Øygård frykter for arbeidsplassene dersom Hydro ikke får tak i mer rimelig kraft.

VIL BYGGE KRAFT: Hydros fabrikksjef Ann Synnøve Øygård sier at anlegget ikke lenger vil være lønnsomt dersom de ikke får signert en ny rimelig kraftavtale innen 2030.

– Vi er avhengig av konkurransedyktige priser. Det er det som har gjort Norge i stand til å drive med aluminiumsproduksjon, sier hun.

Bekymringen har ført Hydro inn i lokalvalgkampen. Hydro-toppsjef Hilde Merete Aasheim var tidligere i august ute i E24 med kronikken «Kommunene avgjør fremtiden til norsk industri», der hun ba kommunepolitikere ta ansvar og stille arealer til rådighet.

Det er rundt 35 grader inne i den store fabrikkhallen med små elektrolyseovner. Hovedtillitsvalgt Lars Kjetil Skeie står og passer på. Han har jobbet ved Hydro Høyanger i 30 år og sier flere av de ansatte er bekymret for hva som vil skje dersom selskapet ikke skaffer en ny og rimelig kraftavtale. Samtidig er også flere av de ansatte skeptiske til vindkraft på land.

– Jeg var i utgangspunktet veldig mot vindkraft og disse karene som stikker av med penger til blant annet Cayman Islands. Men dette som foreslås nå er av delvis statseide selskaper. Skal vi ha industri, så må vi vel ha dette, sier han.

forrige



fullskjerm neste KJEMPER FOR ARBEIDSPLASSER: – Det er en kjempeutfordring med forgubbing i denne kommunen. Ungdom med utdanning forsvinner ut, sier hovedtillitsvalgt Lars Kjetil Skeie. 1 av 3 Foto: Petronelle Halvorsen / E24

Skeie forteller at Hydro har mistet 500 arbeidsplasser på ti år, og at flere ansatte ikke har troen på at vindkraft kan redde det resterende anlegget.

– Vindkraftsaken preger valget. Vi har hatt en Ap-ordfører i hundre år, men jeg er ikke sikker på at de holder denne gang, sier han.

En betent debatt

Aluminiumsverket i Høyanger kommune er Hydros minste i Norge. Det gjør det godt skodd for pilotprosjekter som resirkulert aluminium, men også sårbart med tanke på produksjon og arbeidsplasser.

– Dersom vi ikke får mer kraft så er det vanskelig å si hva vi vil gjøre, sier Øygård.

Alt fra kraftavtaler med Statkraft til kjernekraft blir diskutert.

– Kan dere gjøre noe for å få ned strømbruken?

– Ja, og det gjør vi hele tiden. Men det er begrenset med prosessforbedringer.

FJELLNÆRT: I en dal omgitt av ruvende fjell ligger Høyanger kommune.

Fabrikksjefen gjentar at det ikke spiller noen rolle hvor kraften kommer fra, men at vindkraftanlegget som er foreslått er hva Hydro ser er mulig innen 2030.

På spørsmål om hvordan det er å stå tydelig på ja-siden til vindkraft, sier Øygård at saken er svært betent.

– Jeg deltar ikke i Facebook-debatter, for å si det sånn.

– Total rasering av natur

Veien opp til Høyangers ruvende fjell er smal. Små vann, hus og hytter pryder det grønne området. Oppe ved et fiskevann breier to representanter fra SV ut om den sårbare naturen. Tanja Strandheim og Jan Leon Hole er bekymret for hva som vil skje med dyrelivet og nærnaturen dersom vindkraften settes opp.

– Vi står ovenfor en biologisk mangfoldskrise, sier Strandheim.

Prosjektet Hydro har foreslått, består av rundt 50 vindturbiner. Hole er også bekymret for alt veiarbeidet som må til for å få opp turbinene.

– Det blir en total rasering av natur, sier Hole.

FRYKTER TAP AV NATUR: Tanja Strandheim og Jan Leon Hole representerer SV og er svært bekymret for vindkraftanlegget Hydro foreslår.

Både Hole og Strandheim er medlemmer av Motvind, en gruppe som engasjerer seg sterkt mot å stanse vindkraftutbygging. De lokale SVerne kjemper nå mot å stanse en konsekvensutredning av det foreslåtte anlegget. De frykter en utredning vil sette i gang utbyggingsprosessen.

Hole mener Høyanger har bidratt mer enn nok til kraftproduksjon: I kommunen ligger det 15 vannkraftverk.

– Skal lille Høyanger være den som avgir natur for at alle andre skal elektrifisere? spør Hole.

En kamp om bygdas fremtid

Tilbake på eldresenteret går debatten unna.

Rødt mener eksport av kraft må reguleres og holdes igjen. En dame roper ut om et gammelt posthus og sier at det er tanngarden i Høyanger og at vi har rasert nok.

En debatt om offentlige toaletter drar ut. Representanten fra Industri- og næringspartiet (INP) jobber i Hydro og vil ha mer næringsutvikling, men ikke vindkraft. En dame som holder en enslig rosa rose med INP-lapp på, klapper heftig.

Ordføreren forteller at hele 93 personer har søkt på Hydros 10 utlyste stillinger tilknyttet det nye resirkuleringsanlegget. En dame i salen hever brynene og gir tommel opp til nabokvinnene på samme rad.

forrige



fullskjerm neste LOKALVALGKAMP: Seks partier stiller. Fra venstre: Jan Erik Dregelid (INP), Tanja Strandheim (SV), Einar Ove Rysjedal (Rødt), Hroar Holm Carlsen ( Høyre), Geir Helge Østerbø (Sp) og ordfører Petter Sortland (Ap) 1 av 3 Foto: Petronelle Halvorsen / E24

De ulike partiene har ulike løsninger på hva som kan hindre fraflytting og forgubbing.

– Er det ikke folk her, så er det ikke penger til velferd. Hydro må ekspandere, og vi må få til utslippsfri aluminium. Vi har sagt ja til en konsekvensutredning av vindkraft fordi vi ønsker å få alle fakta på bordet, sier Hroar Holm Carlsen fra Høyre.

– De unge her kommer tilbake på grunn av tilknytning, og da særlig til natur. SV er mot vindkraft og konsekvensutredning, sier Tanja Strandheim fra SV.

Ikke all verdens med inntekter

Nede i sentrum forteller ordfører Petter Sortland at han har regnet på det: Inntektene fra vindkraften vil ikke være all verdens. Det vil gi rundt 10 millioner kroner i eiendomsskatt årlig, og rundt 2 millioner i produksjonsavgift.

Likevel utgjør det noe for en kommune som sliter økonomisk. Og Sortland mener det er nødvendig å i alle fall undersøke om vindkraften bør bygges.

MYE PÅ SPILL: Ordfører Petter Sortland (Ap) bekymrer seg for bygdas fremtid.

Slik vindkraftanlegget er foreslått nå, vil rundt 30 prosent av anlegget ligge innenfor Høyangers grense, mens 70 prosent vil tilfalle Sunnfjord kommune. Det samme skjer med fordelingen av inntektene.

– Hva skjer dersom dere sier ja og Sunnfjord kommune sier nei?

– Ja, da kan det vel hende at Hydro tar en nøyere titt på området på Høyangers side, sier Sortland.

Det er fortsatt uavklart hva som vil skje med vindkraften i Høyanger. Det viktigste, slik ordføreren ser det nå, er å få på plass en konsekvensutredning slik at de kan få «alle fakta på bordet».

Om få uker går lokalbefolkningen til urnene for å stemme på det partiet de mener har de beste løsningene for Høyanger. Det kan avgjøre bygdas fremtid.

Les også Hydro: Kraftbehovet er alvor