Vindkraftutbygger i Finnmark: – Vi er klare til å levere

Ny vindkraft i Finnmark innen 2030 krever lynrask saksbehandling, men er mulig, mener utbyggere. – Må skje i høy fart, sier Harald Dirdal, som ønsker å bygge vindkraft i Lebesby.

Harald Dirdal i selskapet Grenselandet ønsker å bygge ut et stort vindkraftverk i Lebesby kommune, sammen med finske St1.

Regjeringens ja til å bruke rundt to prosent av Norges kraftforbruk på å kutte utslipp ved Equinors anlegg på Melkøya i Hammerfest har skapt mye brudulje.

Frykten er at dette vil tappe landsdelen for kraft som også trengs til annen virksomhet, og bidra til høyere strømpriser.

Melkøya skal ta i bruk kraften fra 2030, men bare hvis det har kommet på plass mer kraftproduksjon i Finnmark i tide. Hvis ikke så skal gasskraftverket på anlegget fortsette å produsere.

Regjeringen tror det kan bygges rundt 670 MW ny vindkraft i Finnmark innen 2030, gitt at det bygges ut nye kraftlinjer til Øst-Finnmark. Dette kan i så fall gi rundt 2-3 TWh strøm årlig, eller nesten like mye som Equinor skal forbruke på Melkøya.

– Må skje i høy fart

Fire større vindkraftprosjekter større vindkraftprosjekterDisse fire prosjektene har en samlet kapasitet på om lag 2.450 megawatt (MW), ifølge NVEs oversiktskart over vindkraft i Norge. Det er nok til å produsere om lag 8,5 terawattimer (TWh) strøm årlig. i Finnmark ligger for tiden til behandling i NVE. De aktuelle prosjektene er Davvi i Lebesby og Tana kommune, Laksefjorden i Lebesby, Digermulen i Gamvik og Sandfjellet i Gamvik.

E24 møter en av utbyggerne, Harald Dirdal, på en bryggekant under Arendalsuka. Hans selskap Grenselandet AS og finske St1 ønsker å bygge ut vindkraftverket Davvi på 800 MW i Lebesby kommune. Det fortsatt skje før 2030.

– Det er fullt mulig, sier Dirdal.

– Man må forutsette at NVE gir konsesjon i løpet av året til kraftlinjen fra Skaidi til Lebesby, og at det raskt gis konsesjon til de vindkraft­prosjektene som nå er til behandling. Da er det fullt mulig, sier han.

Men det skal skje mye saksbehandling og lokal forankring før kraftverket får konsesjon, og det tar tid å bygge kraftlinjene.

– Dette henger tett sammen, og dette må skje i høy fart, sier han.

– Dere er klare?

– Vi er klare til å levere.

E24 har tidligere omtalt lokale bekymringer for Davvi-prosjektets påvirkning på reindriften i området, og utfordrer Dirdal på om det er mulig å bli enige.

– Man må vurdere de reelle konsekvensene av hvert enkelt prosjekt, og så ta en avgjørelse. Det må bli opp til konsesjonsmyndighetene, sier han.

– Vanskelig å spekulere

Finnmark Kraft Finnmark KraftFinnmark Kraft eies av Finnmarkseiendommen, Varanger Kraft, Nordkyn Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Hammerfest Energi, Alta Kraftlag og Ymber og Fred. Olsen Renewables jobber med to av de aktuelle prosjektene i Finnmark, Laksefjorden og Digermulen. De er enige i at det trengs nye kraftlinjer for å rekke å få bygget ut noe før 2030. Da må også forholdet til kommunene og andre rettighetshavere avklares.

– Ikke minst reindriften, sier administrerende direktør Egon Leonhardsen i Finnmark Kraft til E24.

– Det har vært «vanskelig å få til samtaler med reinbeitedistriktene» om Laksefjorden og Digermulen, skriver dere i meldingene. Hvordan vurderer du realismen i å få til en enighet med dem?

– Det er vanskelig å spekulere høyt når vi ikke har kommet så langt at vi er i konkret dialog med reindriften. Men vi har erfaring fra andre prosjekter hvor vi har hatt en god kommunikasjon med reindriften, som ved Hamnefjellet, sier Leonhardsen.

PS! E24 har også snakket med NVE-sjef Kjetil Lund og Åslaug Haga i bransjeorganisasjonen Fornybar Norge om realismen i å få på plass mer vindkraft i Finnmark innen 2030. Deres synspunkter blir publisert i en egen sak senere.

Kan gi inntekter til kommunene: Davvi vil gi rundt 90 millioner i eiendomsskatt og produksjonsavgift til Lebesby kommune, ifølge utbyggerne

Laksefjorden og Digermulen er også ventet å gi rundt 90 millioner hver i eiendomsskatt og produksjonsavgift til kommunen

St1 som vil bygge ut Sandfjellet anslår 150 millioner i inntekter til kommunen, med litt andre forutsetninger enn de andre Vis mer

– Må gå i rekordfart

Finnmark Kraft regner med å bruke ett år på prosjektering og to år på byggingen av et eventuelt vindkraftverk.

– Dette betyr at konsesjonsprosessen må gå i rekordfart, sier Leonhardsen.

– Får vi de forutsetningene vi trenger, skal vi nok klare det. Men da må vi ha endelig konsesjon minst 3-4 år før 2030. Og da forutsetter vi en ekstremt rask detaljering og prosjektering.

Normalt går det 6-7 år fra en melding er sendt til NVE og frem til kraftverket er i drift. Noen ganger har det gått raskere, men da har gjerne grunneiere, kommuner og andre rettighetshavere vært enige på forhånd.

– I Finnmark kan man ikke regne med at reindriften er udelt positiv, og dermed må man regne med en del runder for å få avklaringer. Får du ikke til enighet på forhånd, så ser jeg ikke for meg at disse prosessene kan gjennomføres på rekordtid, sier Leonhardsen.

Det er ikke lett å kutte svinger i saksbehandlingen rundt kraftprosjekter. Da Energikommisjonen nylig anbefalte et mål om hele 40 TWh ny kraftproduksjon innen 2030, svarte NVE med å omtale dette som lite realistisk. Prosessene i slike saker må være grundige, og det er nødvendig med lokal forankring, påpekte NVE.

– Dette handler i realiteten om å få til raskere behandling i NVE. Disse prosessene er jo laget for å sikre bedre lokal forankring. Da er det vanskelig å sette på altfor mye fart uten at det skaper nye utfordringer, sier Leonhardsen.

– Meget skeptisk

Niilas Beaska er parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund i Sametinget og engasjerte seg mot omstridt vindkraft på Fosen under demonstrasjonene i Oslo tidligere i år. Han er bekymret over at regjeringen ønsker rask utbygging av vindkraft i Finnmark.

– Hvis vi har Fosen-saken som bakteppe, hvor staten skyndte seg for mye og ga forhåndstiltredelse forhåndstiltredelseDet er mulig å bygge ut et anlegg etter at eiendom er ekspropriert, men før det er utmålt erstatning, ved å søke staten om samtykke til forhåndstiltredelse. Det er vanlig praksis å få samtykke, fordi den alminnelige interessen av å komme i gang med arbeidet veier tungt., så skapte det store problemer og førte til en dom i Høyesterett. Jeg har ikke tro på å bruke slike forhåndstiltredelser. Og når man har det travelt som man har med disse prosjektene, så kan det gå galt. Jeg er meget skeptisk til dette hastverket, sier Beaska til E24.

– Er det noen av disse prosjektene som er mer realistiske å få til en enighet om enn andre?

– Alle disse fire prosjektene fire prosjekteneDavvi i Lebesby og Tana kommune, Laksefjorden i Lebesby, Digermulen i Gamvik og Sandfjellet i Gamvik er meget problematiske. De er så store, de går rett inn i reinbeiteland.

– Så du tror det er umulig å bli enige om disse prosjektene?

– Jeg tror det kan bli veldig vanskelig. Det bør også komme på plass uavhengige utredninger i disse sakene. Utredningene i mange saker kan fremstå som bestillingsverk, sier han.

– Det har vært manglende reindriftsfaglig kompetanse, som ikke har gitt et riktig bilde av prosjektet. Det er et problem når utbygger skal diktere hvem som skal stå for disse utredningene. Når staten nå i tillegg skal skynde på prosjektene så det skal gjøres så fort som mulig, så er det alarmerende.

Niilas Beaska er parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund i Sametinget. Bildet er tatt på Nasjonalmuseet. Kunstverket i bakgrunnen er «Pile o’ Sápmi Supreme» av Máret Ánne Sárá, som består av 400 reinskaller gjennomboret av kulehull.

– Vel gjennomtenkt

Det er meldt inn flere vindprosjekter i Finnmark som ikke er til aktiv behandling til NVE akkurat nå, som Nordkyn, Vilgesrassa, Snefjord, Skjøtningsberg og Bjørnevatn. Disse kan potensielt bli aktuelle hvis kraftnettet i regionen forsterkes ytterligere.

Det er i dag en rekke vindkraftverk i drift i Finnmark. Disse er Dønnesfjord, Havøygavlen, Kjøllefjord, Raggovidda og Hamnefjell. Disse er betydelig mindre enn noen av de vindprosjektene som nå er under planlegging i området, som Davvi og Sandfjellet.

Noen peker på at vindkraft ikke leverer strøm hele tiden, og dermed ikke kan sikre Melkøyas forbruk. Davvi-utbygger Harald Dirdal viser til at det er mye vannkraft i det nordnorske prisområdet som kan balansere vindkraften. Blant annet ligger det store vannkraftverk som Svartisen i området.

– Regjeringens plan er solid, vel gjennomtenkt og i realiteten den eneste realistiske løsningen, sier Dirdal.