Klare for å gi mer penger til Klemetsrud-anlegget

Det er et bredt politisk flertall i Oslo for å skyte inn ytterligere kommunale penger i det pausesatte karbonfangstanlegget på Klemetsrud. Men ingen vil forplikte seg før de ser at også staten bidrar mer.

Oslos store prestisjeprosjekt for CO₂-fangst ved forbrenningsanlegget på Klemetrud er satt på pause.

Det skjedde brått i vår. Da ble det beregnet en kostnadssmell på hele 3 milliarder kroner over det tidligere investeringsanslaget på 5 milliarder kroner.

Nå har utbygger Hafslund Oslo Celsio frem til sommeren 2024 med å prøve å finne måter å kutte kostnadene igjen.

Oslo kommune har hittil lovet å bidra direkte med ca. 2,2 milliarder kroner til investeringen på Klemetsrud. I tillegg kommer enda større milliardbidrag til investering og drift gjennom kommunens datterselskap Hafslund.

Neste år er det ventet at politikerne i det nye bystyret i Oslo får tre valg:

Satse nye kommunale penger for å dekke inn de delene av milliardoverskridelsene som Celsio ikke klarer å kutte.

Gå for et mindre fangstanlegg som (kanskje) kan bygges innenfor det opprinnelige investeringsanslaget på 5 milliarder kroner.

Skrinlegge hele prosjektet.

En spørrerunde E24 har gjort blant byens politikere, viser at det er et svært bredt flertall for å bidra med mer penger til fangstanlegget fremfor å satse på et mindre anlegg. Dette vel og merke hvis også staten bidrar mer.

Høyre vil ha spleiselag

– Vi i Høyre ønsker ikke å redusere ambisjonene om å kutte 95 prosent av Oslos klimautslipp innen 2030. Derfor er vi i utgangspunktet positive til at prosjektet videreføres. Men vi må først få regningen på bordet. Vi må se hva staten og de private investorene vil bidra med, før vi kan ta endelig stilling.

Det sier Eirik Lae Solberg som overtar som byrådsleder i Oslo i høst, dersom de siste meningsmålingene viser seg å treffe.

– Hvis arbeidet som nå gjøres av Celsio viser at den økonomiske støtten til prosjektet må økes, så mener vi at staten, kommunen og de private investorene må få til et spleiselag, sier han.

– Men vi er positive til å videreføre prosjektet, også om det blir en ekstra kostnad for Oslo kommune.

Omtrent det samme svarer en rekke av partiene.

Byråd for næring og eierskap, Rina Mariann Hansen (Ap), skriver følgende i en e-post til E24:

– Dersom selskapet konkluderer med at det er behov for økte investeringsmidler så er jeg trygg på at regjeringen, eierne og Oslo kommune i tråd med inngåtte avtaler vil sette seg ned for å finne en løsning for prosjektet.

Tolker Vestre-sitat som løfte

MDGs 5.-kandidat til Oslo bystyre, Einar Wilhelmsen, er i dag finansbyråd i Oslo. Han sitter på kommunens pengesekk.

– Oslo kommune har ingen egen pengepresse i kjelleren på rådhuset, så dersom mer økonomisk støtte blir nødvendig så skulle jeg ønske at også staten tok sin del. Så jeg er veldig glad for at næringsministeren nå åpner døren for at staten skal ta mer ansvar i et intervju i Dagsavisen, svarer Wilhelmsen i en e-post.

I artikkelen i Dagsavisen fra 23. august, som Wilhelmsen viser til, sa næringsminister og nestleder i Ap, Jan Christian Vestre, følgende om det pausesatte fangstanlegget: «Det kommer til å bli realisert.»

Vestres partifelle, nåværende byrådsleder Raymond Johansen fulgte opp: «Jeg er helt sikker».

Ingen av dem gikk inn på hvordan dette skal skje eller hva staten i så fall vil bidra med.

Står på mål om 95 % kutt

Bystyret i Oslo har vedtatt å kutte kommunens CO₂-utslipp med 95 prosent innen 2030. Uten et fangstanlegg på Klemetsrud er dette trolig helt umulig å nå.

Tanken har vært at anlegget alene skal redusere Oslos CO₂-utslipp med 15–17 prosent.

De fleste partiene er svært opptatt av å nå målet om 95 prosent. De er ikke innstilt på å nedskalere anlegget og slik kutte investeringskostnaden, dersom det medfører at målet ikke nås.

– Nei, vi må ha fullskalarensing, svarer SV.

– Det er ikke et alternativ for Venstre å senke ambisjonene om kommunens CO₂-utslipp innen 2030, heter det fra Oslo Venstre.

Rødt er imidlertid åpen for å nedskalere anlegget hvis alternativet er at kommunen må ta brorparten av ekstraregningen for et fullskala-anlegg.

– Svaret på det kan være ja hvis valget står mellom intet fangstanlegg eller en ekstra stor regning for Oslo kommune som skal betales av Oslos befolkning. Men det er noe vi må vurdere når utredningen av kostnadsreduserende tiltak er gjennomført, svarer Rødts Siavash Mobasheri.

Frp: – Vi advarte

Kun tre partier, der det er usikkert om to av dem i det hele tatt får noe sete i bystyret, ønsker å skrinlegge prosjektet. Dette uansett hvor mye kostnader Celsio klarer å kutte. Det er Frp, Industri og næringspartiet (INP) og Folkets parti.

– Fremskrittspartiet heier på teknologiutvikling, men vi er imot at byrådet med støtte fra blant annet Høyre har brukt, og etter alt å dømme vil fortsette å bruke, store summer av innbyggernes penger på karbonfangst på Klemetsrud.

Det svarer Frps nye førstekandidat til Oslo bystyre, Magnus Birkelund.

– Frp advarte tidlig mot sannsynligheten for store kostnadssprekker i prosjektet, som nå dessverre er blitt en realitet, fortsetter han.

– Vi i INP mener at all karbonfangst og lagring er symbolpolitikk. Vi vil ikke støtte noen forslag om et slikt prosjekt, skriver INPs førstekandidat Inger Thorbjørnseni en e-post, og legger til:

– Vi må i større grad i Oslo vurdere kost/nytte ved prosjekter.