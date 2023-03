Norwegian Crystals med storkontrakt – vil skape 420 nye jobber i Glomfjord

EU-aktør går tyngre inn på eiersiden i det norske solenergiselskapet, etter mandat om å hente hjem solcelleindustri til Europa.

Bilde er av fabrikken til Norwegian Crystals i Glomfjord i Nordland.

Norwegian Crystals har inngått en storkontrakt med et større europeisk selskap, hvor avtalen har en ramme på 18,7 milliarder kroner.

Det skjer etter at Innoenergy, som er et av EUs virkemidler for utvikling av energisektoren, har økt sitt eierskap i selskapet. Fra før av eide EU-aktøren 10 prosent av selskapet.

– Innoenergy fikk i desember EU-mandatet til å gjenoppbygge 30 gigawatt innenlandsk EU-produksjon. I den sammenheng har Norwegian Crystals i Glomfjord det beste grunnlaget for å være en sentral aktør i denne strategiske industriplanen, sier sjefen i Innoenergy, Diego Pavia.

EUs energikommissær Kadri Simson har tidligere sagt at de er «villig til å gjøre det som trengs for å få dette til». I dag er produksjonskapasiteten på rundt 8 gigawattimer, ifølge Reuters.

Skal utvide kapasiteten

Norwegian Crystals er en av tre norske solindustriselskaper, og produserer monokrystallinsk silisium til wafere. Det skjer i ledd to i verdikjeden av solcellepaneler.

Gjennom den ferske kontrakten skal Norwegian Crystals produsere over en 5–8 års periode, med levering allerede planlagt å starte i 2024. Kontrakten vil bidra til å gjenåpne selskapets fabrikk i Glomfjord i Meløy kommune i Nordland.

– Denne kontrakten representerer et viktig, strategisk langsiktig samarbeid og kommersiell plattform for fremtiden, sier Norwegian Crystals-sjef Gøran Bye, som legger til at de håper dette vil gjøre at selskapet kan gå fra 80 til 500 jobber.

Administrerende direktør i Norwegian Crystals, Gøran Bye.

Selskapet planlegger nemlig også å utvide kapasiteten til fabrikken i Glomfjord fra de 0,5 såkalte gigawatt-peak (GWp) til 6 gigawatt-peak. Det indikerer hvor mange watt et solcelleanlegg kan levere når sola skinner.

Til det europeiske selskapet de nå har inngått en bindende avtale med skal Norwegian Crystals levere 3 GWp.

Finansiering må på plass

Ifølge Norwegian Crystals ligger det en konvertibel finansieringsfasilitet i avtalen med Innoenergy som skal bidra til å utvide kapasiteten.

Men Innoenergy skal også bidra til en pågående kapitalinnhenting for å få dette til. Bye sier til DN at de vil trenge rundt 3,6 milliarder kroner for å få til utvidelsen.

Målet er at dagens aksjonærer skal beholde mest mulig av eierskapet og at halvparten av dette skal være egenkapital, ifølge Bye.

Både investor Arne Blystad og sveitsutflytter Tor Ueland Kolstad er inne på eiersiden, ifølge DN.

Norwegian Crystals er også i dialog med den europeiske kunden om kostnadsreduserende tiltak. Ifølge DN skal det dreie seg om hvem som skal ta risikoen for en eventuell kostnadsøkning på innsatsfaktoren polysilisium.

Permitterte ansatte

Rec Solar og Norsun er de to andre solindustriselskapene i Norge. Førstnevnte, som opererer som første ledd i verdikjeden av solcellepaneler, har stengt ned produksjonen og permittert sine ansatte siden september i fjor, grunnet høye strømpriser.

I et lengre intervju med E24 i desember hadde Rec Solar-sjef Jan Enno Bicker et håp om at nettopp drivkreftene i EU ville bidra til å få myndighetene i Norge til å være med å berge selskapet.