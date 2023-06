Uenige om kjøtt og klima: – Feilspor

Miljøorganisasjoner er uenige om kjøttets rolle i klimadebatten. – Det er noen som prøver å redusere forbruksspørsmål til individuelle valg.

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet overrakte i dag en oppdatert klimarapport med 85 tiltak til klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). De store utslippskuttene trengs særlig i industri, olje og transportsektoren, men rapporten trekker også frem tiltak som redusert inntak av kjøtt og redusert matsvinn.

Miljødirektoratet mener det er mulig for Norge å nå egne klimamål for 2030, men sier at det krever omfattende og raske tiltak.

Fredag la direktoratet frem en ny klimarapport klimarapportrapporten heter «Klimatiltak i Norge mot 2030: Oppdatert kunnskapsgrunnlag om utslippsreduksjonspotensial, barrierer og mulige virkemidler» med 85 ulike tiltak. Så å si alle disse må gjennomføres for å nå målene, sier direktoratet. Regjeringens mål er å kutte norske utslipp med 55 prosent innen 2030.

– Det er mulig å nå målene. Men vi legger heller ikke skjul på at det er veldig krevende. Det forutsetter veldig rask utvikling av mye ny politikk, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet til E24.

Hun håper at rapportens forslag om redusert kjøttforbruk ikke tar all plass i debatten.

– Jeg håper at både media, samfunnet og politikerne våre diskuterer de store grepene som vil kutte mye utslipp, og at ikke manges irritasjon over kostholdsråd skygger for diskusjonen, sier Hambro.

Tiltakene: Mindre kjøtt, mer elektrifisering Dette er noen av grepene i rapporten: Jordbruk: folk må følge kostrådene om maks 500 gram rødt og bearbeidet kjøtt per uke. Dette kan kreve redusert husdyrproduksjon og økt produksjon av vegetabilsk mat. I tillegg må matsvinnet reduseres

Industrien: Økt bruk av fangst og lagring av CO₂, økt bruk av hydrogen og økt bruk av biomasse, forbud mot fossil fyring

Oljebransjen: enda flere installasjoner må elektrifiseres (noe som krever mye kraft og er omstridt)

Transport: alle nye lastebiler må bli elektriske eller gå på biogass innen 2030, mer bruk av avansert biodrivstoff i sjøfarten

Avfallsbransjen: må øke bruken av fangst og lagring av CO₂

Det må også fanges CO₂ direkte fra luften (direct air capture, eller DAC) Vis mer

Hambro trekker frem en rekke ulike tiltak som kan gi store utslippskutt.

– Karbonfangst og -lagring kan bli stort, sier hun.

– Direkte fangst av CO 2 fra luften (DAC) kan gi mange tonn kutt, og det kan bli mange tonn gjennom elektrifisering i industrien, oljesektoren og transportsektoren, sier hun.

Dette er de ti største tiltakene som kan ha største effekt på utslippene i 2030, ifølge Miljødirektoratets rapport.

Vil ha industritiltak

Bellona-leder Frederic Hauge er fornøyd med at Miljødirektoratets rapport gir fangst og lagring av CO₂ en større rolle enn tidligere rapporter. Han har lenge jobbet for å øke bruken av dette virkemiddelet.

– Rapporten sier at de største tiltakene er av teknisk karakter, altså CO₂-fangst og -lagring og elektrifisering, men at vi alle også må være med på personlige endringer, så dette med mat og så videre må ha en plass, sier Hauge.

– Men det er jo veldig fort det som politikerne ønsker å sette fokus på, ditt og mitt moralske, personlige ansvar, som vi absolutt har, mens det nå er de store strukturelle endringene som bør være debatten, sier Bellona-lederen.

Bellona-leder Frederic Hauge.

– Ikke det som monner

Zero-leder Sigrun Aasland vil helst diskutere de store industritiltakene.

– Jeg er litt bekymret for at dekningen og debatten om det som har blitt lagt frem veldig fort handler om individuelle valg, om kjøtt, om hjemmekontor, om sykling, sier Aasland.

– Det er viktige tiltak, men det er ikke det som monner når vi skal kutte de store utslippene. Da må vi ta tak i elektrifisering, karbonfangst og hydrogen, og hvordan industrien, transportsektoren og ikke minst petroleumssektoren kutter utslipp, sier hun.

Miljøstiftelsen Zero finansieres hovedsakelig av næringslivet, inkludert selskaper som Asko, Posten, Kongsberg Gruppen, Nye Veier og Å Energi.

Zero-leder Sigrun Aasland.

– Et feilspor

Leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender avviser at forbruket av kjøtt, klær og flyreiser handler om individuelle valg.

– Det er noen som prøver å redusere forbruksspørsmål til individuelle valg. Det er et feilspor, mener jeg. Det handler om politikk, sier hun.

Hun mener for eksempel at økt kjøttforbruk i Norge skyldes politikk for å øke kjøttproduksjonen, og at butikkene får lov til å lokke med billig kjøtt. Hun mener også at det er for billig å fly.

– Nå må vi få på plass en politikk som gjør tog billigere og fly dyrere, gjør det billigere å velge frukt og grønt og dyrere å spise den mest forurensende maten, og gjør det mer attraktivt å dele bil enn å bruke privatbil. Hvis du går inn i den politikken, så ser du at her er det mange gode tiltak som kan gi deg og meg en morsommere og bedre hverdag, sier hun.

Riise mener at rapporten kan bli et viktig verktøy.

– Dette er et kjempeviktig grunnlag for klimapolitikken for Norge fremover. Jeg håper jo vi får se konkurranse fra partiene, som vil plukke de tiltakene som de liker best. Nå trenger vi rett og slett å gjøre alt på alle områder samtidig, sier Riise.

Framtiden i våre henders leder Anja Bakken Riise.

– Mye dyrere å ikke gjennomføre

Regjeringen gir mye støtte til klimatiltak, blant annet til CO₂-renseprosjektet Langskip, og mange industribedrifter ønsker statsstøtte til sine klimatiltak.

Samtidig har flere klimaprosjekter støtt på utfordringer og blitt forsinket og dyrere. Dette gjelder blant annet CO₂-fangst på avfallsanlegget på Klemetsrud og sementfabrikken i Brevik. Regningen for havvind sør i Nordsjøen har også økt kraftig.

– Blir det grønne skiftet altfor dyrt?

– For det første er det jo mye dyrere å ikke gjennomføre det, både fordi vi ikke får stagget klimakrisen, men også fordi vi fort blir hengende etter i konkurransen med andre land som gjør dette her. Begge disse argumentene tilsier at dette må vi bare få gjort, sier klima- og miljøminister Eide.

– Ny teknologi er dyr på dag én, og mye billigere når du har fått mye erfaringer og har fått volumene opp, sier han.

Han viser også til at det finnes andre tiltak enn subsidier.

– Vi kan øke prisen på utslipp, for eksempel. Vi kan kan stille krav om at enkelte ting ikke lenger er lov, vi kan gi gunstigere lån til grønne tiltak. Så det er mange andre tiltak enn bare penger, påpeker Eide.

På pressekonferansen fredag ville han ikke love at alle de 85 tiltakene i Miljødirektoratets rapport vil bli gjennomført.

– Vi må enten gjennomføre disse eller tilsvarende effektive tiltak, sa Eide.

Dette er noen tiltakene i ikke-kvotepliktig sektor (som avfall, transport og jordbruk) som kan gi mest klimakutt samlet sett over perioden 2021–2030, ifølge Miljødirektoratets rapport.

– Mye mer kraft

Den viktigste barrieren for å nå klimamålene er kraft, påpeker Miljødirektoratet i sin rapport. Det trengs 34 terawattimer (TWh) mer kraft innen 2030 enn i 2021 hvis alle tiltakene skal realiseres og Norge skal være i nærheten av å nå egne klimamål, anslår direktoratet.

Energikommisjonen foreslo nylig et mål om 40 TWh ny kraft innen 2030, i tillegg til 20 TWh energieffektivisering. Norge har i dag et kraftoverskudd på 15–20 TWh.

– Vi kommer til å trenge mye mer kraft. Det kan vi ikke snakke bort, sa Eide under pressekonferansen fredag.

Det bygges for tiden ut relativt lite ny kraftproduksjon. Hvis klimamålene skal nås, kan Norge risikere økt importavhengighet og potensielt høye strømpriser. Hvordan Norge skal skaffe mer kraft, det har ikke Miljødirektoratet vurdert.

– Virkemidlene for økt kraftproduksjon har ikke vært tema for denne rapporten, sa Hambro på pressekonferansen.

– Fryktelig vanskelig

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen mener det ikke er mulig å nå klimamålene uten å redusere veksten.

– Hvis vi skal ha business as usual med full gass på olje og gass, full gass på annen industri, full gass på økonomisk vekst, så blir dette fryktelig vanskelig å nå, sier han.

– Det er det de har utredet, at da trenger vi 85 tiltak og masse politikk. Men hvis vi klarer å redusere tempoet i samfunnet, redusere fokuset på økonomisk vekst, redusere veksten i oljenæringen, så har vi et mye større handlingsrom. Det er dessverre ikke tilstrekkelig addressert i denne rapporten, at det går an å ha en annen og mindre vekstfokusert vei til målet, sier Gulowsen.