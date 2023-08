Flom, tørke og massive pengetap: El Niño returnerer til Sør-Amerika

El Niño varmer opp Humboldtstrømmen utenfor Peru og Ecuador. Dette gjør at fisk migrerer bort fra det som normalt er et av verdens mest produktive fiskeriområder.

I Ecuador er det frykt for at så mye som 50.000 hektar kan gå tapt for bananbønder. Også sukkerproduksjonen er under trussel og er utsatt.