Åtte energitradere løslatt etter nesten to måneder i varetekt

De danske energitraderne har sittet i varetekt siktet for ulovlig markedsmanipulasjon.

E24 har tidligere meldt at traderne, som alle nekter straffskyld, er tiltalt for å ha skaffet selskapet de jobbet for for et tresifret millionbeløp ved omfattende manipulasjon av prisene i strømmarkedet. Dette skal ha skjedd ved å handle strøm med seg selv på tvers av prisområder.

Fredag ble de åtte siktede, som består av tre direktører og fem ansatte, løslatt, opplyser deres forsvarsadvokater, ifølge den danske avisen Berlingske. Alle de åtte er fortsatt siktet i saken.

– Vi er glade for at en løslatelse endelig har funnet sted og at denne uholdbare situasjonen er sluttet, sier advokat Hans Jakob Folker fra advokatfirmaet Kromann Reumert, som representere de tre direktørene.

Representanten for en av fem ansatte, advokat Jan Schneider, sier at hans klient er «utrolig glad for å ha blitt løslatt».

Det var politiet som besluttet løslatelse av de siktede.

– NSK (National enhed for særlig kriminalitet red.anm.) har de siste ukene gjennomført en rekke etterforskningsskritt. På nåværende tidspunkt vurderer NSK at fortsatt varetektsfengsling ikke lenger er av betydning for etterforskningen, og derfor er de løslatt, skriver NSK til Berlingske.

Dette skal de ha gjort

Ifølge dansk politi skal de siktede i perioden fra mars 2021 til mars 2023 lagt inn handelsordrer og gjennomført handler på vegne av selskapet som kunne gi uriktige eller villedende signaler om tilbud og etterspørsel eller prisen på strøm.

Ifølge politiet skulle denne aktiviteten sikre eller forsøke å sikre at prisene lå på et kunstig nivå. Selskapet handlet ifølge siktelsen systematisk strøm med seg selv som motpart.

Selskapet kjøpte strøm i ett prisområde samtidig som det solgte tilsvarende mengde strøm i et annet prisområde, slik at hele eller store deler av overføringskapasiteten mellom prisområdene ble opptatt.

Dette førte til, eller var egnet til å føre til, en prisforskjell mellom prisområdene, påpeker politiet. Dette utnyttet de siktede ved å selge strøm i det området hvor prisen var kunstig høy og kjøpe strøm i det området hvor prisen var kunstig lav.

Dette medførte ifølge siktelsen at selskapet og de ansatte indirekte oppnådde en uberettiget fortjeneste som oppgis til et tresifret millionbeløp i danske kroner. Det betyr minst 155 millioner norske kroner, gitt dagens kurs.