Tre kommuner anmeldt for miljøkriminalitet

Ulovlige naturinngrep og arealendringer har et betydelig omfang i Norge, mener Økokrim i en fersk rapport.

Tre kommuner er anmeldt for ulovlige naturinngrep, eller tiltak.

Det viser en fersk rapport fra Økokrim.

Ulovlige naturinngrep kan gjerne være to ting, at man endrer et område uten tillatelse, eller at noe endres utover det som det er gitt tillatelse til.

Ulovlige naturinngrep kan også gjelde brudd på aktsomhetsplikten aktsomhetspliktenPlikt til å vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense helseskade eller miljøforstyrrelse.

En av anmeldelsene gjelder spørsmålet om hvorvidt en kommune satte i gang ulovlige tiltak før gyldig tillatelse hadde blitt gitt, og før kommunen hadde vurdert de gjeldende hensynene og kravene som stilles i lovverket for å gripe inn i slike områder.

– Slike tillatelser skal vurderes og gis i forkant av at inngrep utføres for å vurdere hvilke konsekvenser inngrepet har for natur- og miljø og det er kommunens oppgave å forvalte dette, sier Hans Tore Høviskeland, førstestatsadvokat og avdelingsleder ved Økokrims miljøkrimavdeling, til E24.

I to av tre saker gjelder også inngrep i naturreservater, forteller førstestatsadvokaten.

– Dette kan samlet utgjøre en «grov overtredelse», sier Høviskeland.

Naturreservat er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven og er vernet fordi det er områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, og kan også ha særlig betydning for biologisk mangfold.

Førstestatsadvokat og avdelingsleder ved Økokrims miljøkrimavdeling, Hans Tore Høviskeland.

Hva er ulovlige naturinngrepshandlinger? Byggetiltak

Etablering av veier

Graving

Sprengning

Uttak- og deponering av masser i naturen

Terrengendringer

Inngrep i våtmark

Hogst

Ulovligheter i strandsonen utgjør særlig et problem

Det er stor variasjon i tiltakene, både i type og alvorlighetsgrad, opplyser Økokrim Vis mer

Kommunene har vært «på begge sider av bordet»

En likhet for alle sakene er at kommunen som er mistenkt også eier området hvor inngrepene har skjedd.

Økokrim sier inngrepene kommunene har gjort har ført til «forurensing med tungmetaller, ødeleggelse og sterk reduksjon av habitat for truet og nær truede arter og sårbar natur».

Inngrepene har blitt gjort på områder som kommunene ønsker å utvikle eller vedlikeholde, og kan ha ført til økonomisk gevinst.

Økokrim er videre kritisk til dobbeltrollen kommunen får når den «sitter på begge sider av bordet» i bestemmelsesprosessen, og de tror at dette sannsynligvis øker risikoen for lovbrudd.

– Kommunen har en dobbeltrolle når den står som grunneier og har et økonomisk insentiv for utvikling av eiendommen, og samtidig er ansvarlig planmyndighet, sier Hans Tore Høviskeland.

– Det blir en «bukken og havresekken»-situasjon som oppstår når kommunen sitter på begge sider av bordet, fortsetter han.

Det at kommuner blir anmeldt for å ikke overholde det regelverket de selv er satt til å forvalte «er spesielt egnet til å svekke tilliten til offentlig forvaltning i samfunnet», mener Høviskeland videre.

Flere av sakene gjelder inngrep i naturreservater, opplyser Økokrim.

«Uopprettelige skader»

Økokrim opplyser også om mange lovbrudd som ikke er knyttet til kommuner, men næringsdrivende og privatpersoner.

Blant annet er et selskap anmeldt for «omfattende» ulovlige inngrep i et naturreservat.

Skadene som er påført er uopprettelige, ifølge Økokrim.

Privatpersoner står for flesteparten av lovbruddene. Mange av disse er i tilknytning til fritidsboliger. Også her er det i tilfeller snakk om omfattende og naturødeleggende inngrep.

Særlig strandsonen er gjenstand for flere lovbrudd. Ofte er dette også knyttet til fritidsboliger, slik som utbygging av brygge, støpning av grunnmur, oppføring av solcelleanlegg og sprenging og boring i fjell og svaberg.

Særlig mye lovbrudd skjer i strandsonen, og er utført av privatpersoner, sier Økokrim.

Vanskelig å oppdage

Nedbygging av natur, slik som skjer når det for eksempel gjøres naturinngrep, er en viktig årsak til store klimagassutslipp.

87 prosent av artene som er truet i Norge er truet nettopp fordi deres leveområder er endret, forteller Økokrim.

En av hovedårsakene for naturinngrepene er det økte energibehovet, og ønsket om mer vindkraft og vannkraft. Slike inngrep kan ofte føre til tap av verdifull natur.

Samtidig forteller Økokrim at slike lovbrudd er vanskelig å oppdage. De skjer gjerne i avsidesliggende områder, og myndighetene er ofte avhengig av tips fra tilfeldige som oppdager potensielle lovbrudd og melder de inn.