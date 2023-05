Slik vil Equinor bruke pengebingen på over 500 mrd.

Equinor sitter på over 500 milliarder kroner i kontanter etter solide overskudd. Mye skal tilbakeføres til eierne og dekke kommende skatteregninger, men selskapet kan også lukte på nye oppkjøp.

Equinor har tjent godt i det siste, og pengene går til tilbakekjøp, utbytter og skatt, og muligens også noen nye oppkjøp. Dette bildet er fra et besøk på Troll A-plattformen i mars. Fra venstre: EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, statsminister Jonas Gahr Støre, Nato-sjef Jens Stoltenberg og Equinor-sjef Anders Opedal.

I seks kvartaler på rad har Equinor levert justerte driftsresultater på over 10 milliarder dollar – langt over det som var vanlig i tidligere år.

Høydepunktet var tredje kvartal, hvor gassprisene toppet seg og justert resultat tikket inn på hele 24,3 milliarder dollar (249 milliarder kroner med datidens kurs).

De gode resultatene vil også komme eierne til gode. Staten er største eier med et direkte eierskap på 67 prosent, mens Folketrygdfondet (Statens pensjonsfond Norge) er nest største eier med 3,3 prosent.

Etter planen skal Equinor betale utbytter og kjøpe tilbake aksjer fra eierne for 17 milliarder dollar (rundt 180 milliarder kroner) i løpet av 2023.

– Det er en økning fra et veldig høyt nivå også i fjor, det var på 13,6 milliarder dollar, sier finansdirektør Torgrim Reitan i Equinor til E24.

Equinors finansdirektør Torgrim Reitan.

– Veldig ekstraordinært år

De forventede utbetalingene til eierne i 2023 er tidenes høyeste, bekrefter Reitan.

– Det kommer jo som et resultat av et veldig ekstraordinært år i fjor. Alt det som går på det ekstraordinære utbyttet og de ekstraordinære tilbakekjøpene er knyttet til penger som vi allerede har tjent, sier han.

I første kvartal betaler Equinor ut 0,9 dollar per aksje i utbytte, hvorav 0,3 dollar per aksje er ordinært utbytte og resten ekstraordinært utbytte. I tillegg skal selskapet kjøpe tilbake aksjer for seks milliarder dollar i år.

– Hva kan true disse 17 milliardene – vi så i 2020 at tilbakekjøpsprogrammet ble avsluttet?

– De 17 milliardene, de ligger fast, sier Reitan.

– Vi har en veldig sterk balanse, vi har en gjeldsgrad som er langt på minussiden og en veldig stor kontantbeholdning, sier han.

Gjeldsgraden er gjelden som andel av selskapets sysselsatte kapital. Equinors gjeldsgrad var på minus 52 prosent ved utgangen av første kvartal, mens den var på minus 23,9 prosent ved utgangen av fjoråret. Equinor har som mål at gjeldsgraden skal ligge på 15–30 prosent over tid, og dagens nivåer er svært uvanlige.

Mye penger i kassen

– Hvor mye penger sitter dere på nå?

– Kontantbeholdningen vår er på over 50 milliarder dollar. Det er en vesentlig mengde, sier Reitan.

Ifølge kvartalsrapporten hadde Equinor til sammen 52,5 milliarder dollar (561 milliarder kroner) i kontanter og det selskapet omtaler som finansielle investeringer ved utgangen av første kvartal.

– Så må vi minne oss på og huske at vi hadde tidenes beste resultat i fjor, men så er det ikke mer enn to år før det da vi hadde tidenes dårligste resultat. Og da hadde vi en gjeldsgrad som lå over guidingen vår, den lå på over 30 prosent da, sier Reitan.

– Så vi har en voldsom volatilitet som vi er nødt til å håndtere fremover. Det er veldig viktig for oss å være forberedt på stor volatilitet og mye urolighet i markedet. Derfor kommer vi til å kjøre med en konservativ og sterk balanse, sier han.

Skatt, utbytter og tilbakekjøp

Teoretisk sett har Equinor nok kontanter til å kjøpe både DNB (markedsverdi på om lag 288 milliarder) og Telenor (markedsverdi på om lag 178 milliarder) og likevel ha penger igjen.

Men en god del av Equinors kontanter er satt av til utbytter, tilbakekjøp av aksjer og skatt som skal betales i andre kvartal, påpeker Reitan. Equinor gjorde bare én skatteinnbetaling i Norge i første kvartal.

– I neste kvartal så vil kontantstrømmen se helt annerledes ut. Da skal vi ha to skattebetalinger, og i tillegg skal vi betale myndighetene for tilbakekjøpene i fjor. Det er nesten fire milliarder dollar. Så er det tilbakekjøp av aksjer og kontantutbytte, sier finansdirektøren.

– Så vi forventer 17 milliarder dollar i utbetalinger i neste kvartal, knyttet til skatt og kapitaldistribusjon, legger Reitan til.

– Hva blir gjeldsgraden da?

– Det får vi se, det avhenger av priser og så videre, sier Reitan.

– Det er klart, vi betaler veldig mye mer ut i neste kvartal. Det vi sier er at vi planlegger med en negativ kontantstrøm gjennom året som helhet. Det er jo fordi at vi kommer inn i året med en balanse som er svært, svært, svært solid, sier han.

Equinor opplyste torsdag at selskapet skal gjøre to skatteinnbetalinger på til sammen 108 milliarder kroner i andre kvartal. Dette er de to innbetalingene som gjenstår for det finansielle året 2022.

Kan kjøpe mer

Equinors pengebinge gir rom for ytterligere oppkjøp. I første kvartal kjøpte selskapet Suncor Energy UK for rundt ni milliarder kroner, noe som økte selskapets eierandel i det britiske feltet Buzzard og i Rosebank, som ennå ikke er bygget ut.

I fjor kjøpte Equinor danske BeGreen Solar og britiske Triton Power Holdings Ltd, som eier gasskraftverket Saltend Power Station.

– Er det flere oppkjøp i horisonten?

– Oppkjøp og salg er jo en integrert del av strategien vår, så det vil vi fortsette å gjøre, sier Reitan.

– Vi kommer til å gjøre noen nedsalg i områder som er mindre strategisk viktige for oss. Og så vil vi gjøre oppkjøp innen områder som blir viktige i fremtiden, både innen fornybar og lavkarbon, men også innenfor noen av de viktigste geografiene for olje og gass. Vi har norsk sokkel, Storbritannia, USA og Brasil som de viktigste geografiene vi fokuserer på, sier finansdirektøren.

