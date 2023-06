Finansrådgiver: «Grønne» investorer har bedt om å få unngå Norge

EU-landene kutter behandlingstid på grønne industriprosjekter og USA legger milliarder på bordet i subsidier. Selv om «alt ligger til rette», oppleves Norge å gå i motsatt retning, mener finansrådgiver og advokat.

RÅDGIR: Simon Clement-Davies har jobbet som finansrådgiver i britiske Augusta Investment Management i en årrekke, som rådgir investorer om fornybar energi i hele Europa.

Kritikken har haglet mot regjeringens grunnrenteskatt på vindkraft, og flere aktører har varslet stans i investeringer i Norge etter at skatteforslaget ble lagt på bordet.

Finansrådgiver Simon Clement-Davies og forretningsadvokat Kjetil Hardeng opplever at investorene skygger unna Norge.

– Vi har vært i dialog med flere store investorer vi ikke kan navngi, men som har sagt «vær så snill å gi oss noe annet enn Norge» på grunn av dette skatteforslaget, sier Clement-Davies.

– Investorene vi snakker med, både norske og utenlandske, tar dette med i sine beregninger. Og flere og flere signaliserer at de heller vil gjøre sine investeringer i Sverige, Finland eller de baltiske landene, sier Hardeng.

Hardeng er forretningsadvokat i Haavind, har flere investorer på kundelisten og legger til rette for grønne transaksjoner i Norge.

– Vanvittig press på utbygging

Bekymringene øker i store deler av norsk næringsliv for det flere opplever som større og større forskjeller i rammeverk og betingelser i Norge kontra EU-landene.

– For investorer er det utydelig hva vi ønsker å oppnå, sier Fornybar Norges Brussel-utsendte, Niklas Kalvø Tessem.

Niklas Kalvø Tessem er sjef for interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Fornybar Norges Brusselkontor.

I vår ble EU-landene enige om å kollektivt kutte ned betraktelig på konsesjonsbehandlingen for utbyggingen av fornybar energi.

I såkalte «fornybar energi-områder fornybar energi-områderområder som er spesielt egnet for utbygging av fornybar energi, som ikke vil bli betydelig miljøpåvirket av det. », skal myndighetene bruke kun ett år på konsesjonsbehandling, og utenfor skal det ta toppen to år før aktuelle utbyggere skal få svar.

I tillegg kan myndighetene erklære at fornybare energiprosjekter har «overordnet offentlig interesse», og dermed få forrang ved eventuelle interessekonflikter.

Dette ble fremforhandlet gjennom det som er den tredje revisjonen av det såkalte Fornybardirektivet, hvor landene også ble enige om å oppjustere andelen fornybar energi EU skal ha innen 2030 fra 32 til 42,5 prosent.

I 2021 fikk EU til sammenligning 22 prosent av sin energi fra fornybare kilder.

– Det kommer til å bli et helt vanvittig press på utbygging i EU-landene, sier Tessem.

Håper på bredt forlik

Det er en kjensgjerning at USA har satt inn nådestøtet for å tiltrekke seg grønne investeringer med sin milliardsubsidiepakke Inflation Reduction Act (IRA).

Selv om «alt ligger til rette», oppleves Norge å gå i motsatt retning, spesielt etter regjeringens skatteforslag, mener Clement-Davies og Hardeng.

THE BLUES BROTHERS: Forretningsadvokat Kjetil Hardeng (t.v.) og Simon Clement-Davies, kalte seg selv The Blues Brothers under et Fornybar Norge-seminar i mai, og forklarte hvordan de de siste månedene har ledet an i vindkraft-lobbyens kamp mot grunnrenteskatt.

De to har de siste månedene stått i bresjen for å samle vindkraftbransjen i kampen mot grunnrenteskatten. I midten av mai besluttet regjeringen å utsatte iverksettelsen av skatten til 2024.

Men som Fredrik Norell i verdens største forvalter Blackrock understreket under et Fornybar Norge-seminar i mai, så skaper det ny uforutsigbarhet at en endelig avgjørelse drar ut i tid.

– Til og med uten grunnrenteskatt er det ikke rett frem å bygge et infrastrukturprosjekt i dag. Sverige og Finlands energibehov er også stort, og det å ikke gjøre noe er ikke et alternativ. For å kunne akselerere trenger vi nå klarhet, sa Norell.

Fredrik Norell, som jobber for verdens største forvalter Blackrock, deltok på Fornybar Norges finansseminar i mai.

Clement-Davies og Hardeng berømmer regjeringen for utsettelsen.

– Vi tror at grundigere vurderinger vil vise at det ikke er en grunnrente på eksisterende vindkraft og at skatten derfor bør revurderes, noe som vil være i tråd med innspillene fra industrien, sier de to.

Nå håper de på et bredt forlik på Stortinget i høst, når regjeringen etter planen skal legge frem skatteforslaget på nytt.

Ikke for sent

Nettopp fordi så mange nå konkurrerer om de grønne investeringene, mener Clement-Davies og Hardeng at argumenter som at «dette vil roe seg med tiden» og «Norge vil alltid tiltrekke seg investorer», ikke holder vann nå.

– Vi jobber med flere vindkraftprosjekter og det trengs kritisk store summer for at de skal gjennomføres, sier Clement-Davies og peker på de «astronomiske» summene som kreves for å nå de høye ambisjonene både Norge og verden har for fornybar energi.

Clement-Davies advarer mot det som skjedde i Spania i 2012. Da kuttet spanske myndigheter i subsidiene til vind- og solkraftindustrien.

– Da smalt døren igjen for hele sektoren i fem år. Det var i prinsippet ingen investeringer i fornybar energi i Spania til 2017, sier Clement-Davies.

– Mener dere at det er for sent for Norge nå?

– Nei, absolutt ikke. En del skade er gjort, vi har jobbet med investeringer som er satt fullstendig på vent. Men kommer de frem til et bredt forlik og reglene ikke endres midtveis, så tror jeg det er mulig å rette opp i, sier Hardeng.

Forretningsadvokat Kjetil Hardeng har flere investorer på kundelisten og legger til rette for grønne transaksjoner i Norge.

Men de to understreker på ny at skatten også må være nøytral og ikke gjelde vindkraftanlegg som allerede er bygget.

– Vi har lært en lekse i Norge

– Det kan nå bli et voldsomt utbyggingsres i EU, men kanskje vil det slå tilbake på EU-landene, med folkelig motstand, som i Norge?

– Vi har lært en lekse i Norge. Folk jeg jobbet med fra utlandet var imponert over at konsesjonsrundene gikk i en rasende fart og man kunne starte å bygge innen et år. Men så kom tilbakeslaget. Jeg er litt bekymret for at det EU gjør er litt som det vi gjorde for fem år siden, og så vil det kanskje slå hardt tilbake senere, sier Hardeng.

– Dere snakker om politisk risiko. Spørsmålet er jo om nettopp det EU legger opp til nå vil kunne føre til en større politisk risiko i EU-landene på sikt?

– Jeg mener at du overdriver kontrasten her. Vi jobber over hele Europa. Vi ser ikke at en plutselig og utbredt offentlig bekymring for fornybar energi vil dukke opp, sier Clement-Davies, som tror at mange i de europeiske landene tenker annerledes etter å ha sett konsekvensen av avhengigheten av russisk gass.

– Vi har akkurat samme fokus som EU

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier at regjeringen vil legge til rette for å få opp investeringene i vindkraft på land, og sier han ønsker et bredt forlik på Stortinget om skatten.

Han er ikke bekymret for at investorene er «skremt bort» fra Norge.

– Jeg tror investorene kommer dit hvor de kan investere og få avkastning på pengene sine. Vi har akkurat det samme fokus som EU, med raske og gode behandlingsprosesser, sier Aasland.

LOKALDEMOKRATIET: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ønsker ikke sette frister for konsesjonsbehandling, da han ikke ønsker å parkere lokaldemokratiet.

Men han vil ikke sette noen konsesjonsbehandlingsfrister, slik EU har gjort.

– Det er ikke aktuelt, for vi vil gjøre dette sammen med kommunene. Vi skal legge til rette for at ting kan gå raskt, men ikke på en måte som parkerer lokaldemokratiet.

– Om det ikke blir et bredt forlik, vil det uansett komme grunnrenteskatt på vindkraft?

– Nei, jeg vil ikke konkludere noe før vi konkluderer. Nå går Finansdepartementet gjennom høringsuttalelsene og vi skal få på plass en god analyse og komme med et godt forslag når vi legger det frem, sier Aasland.