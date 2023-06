SV varsler grønn industri-seier: – Et tydelig signal til oljeselskapene

Budsjettpartnerne Ap, Sp og SV er enige om at oljenæringen skal elektrifisere seg selv.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes

Saken oppdateres...

Regjeringspartiene og SV har kommet til enighet om revidert nasjonalbudsjett, etter å ha forhandlet i tre uker.

SV har jobbet for miljøseiere i forhandlingene, og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener de har fått det.

Men flere av de grønne industrisatsingene SV har fått regjeringspartiene med på, kommer først til høsten og våren igjen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

Enighet om elektrifisering av sokkelen

SV har blant annet blitt enige med regjeringspartiene om følgende:

«Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2024 legge frem tiltak for å elektrifisere offshore-installasjoner ved hjelp av havvind for å kutte klimagassutslipp».

– Det har vært uenighet om vi skal få oljenæringen til å elektrifisere seg selv, men nå er vi enige om at det skal skje, sier Fylkesnes.

Han sier at SV og regjeringspartiene har vært uenige om virkemidlene.

– Det er ikke så avgjørende for SV. Det viktigste er at det skjer og at plattformene ikke skal elektrifiseres med kraft fra land.

– Dette er et tydelig signal til alle oljeselskapene om at det å vrake flytende havvindprosjekter er lite klokt, sier Fylkesnes.

– Ikke bare tilskuer

Regjeringens budsjettpartner har også presset på for et ordentlig svar til USAs grønne industripakke Inflation Reduction Act (IRA) og EUs Net Zero Industry Act. Det mener Fylkesnes at de har fått regjeringen med på, men det skjer altså først til høstens budsjett.

– Det er et vendepunkt at vi er enige om at vi nå skal svare skikkelig på IRA og Net Zero Industry Act slik at Norge blir en del av det grønne skiftet og ikke bare tilskuer, sier Fylkesnes til E24.

I statsbudsjettet for 2024 må nemlig regjeringen fremme forslag om konkurransedyktige tiltak for å sikre grønne industrietableringer i Norge.

«Tiltakene skal inkludere langsiktige og fleksible virkemidler, som lån, garantier, risikokapital, samt utvidet bruk av dagens næringsrettede virkemiddelapparat», står det i enigheten med SV.

Opplever forståelse for grønn investeringsbank

Fylkesnes sier at det var svært viktig å få inn ordet «konkurransedyktige» i enigheten.

– Her må regjeringen komme opp med tiltak som gjør at Norge er konkurransedyktig på nye grønne industrietableringer, sier Fylkesnes.

– Dere ville på forhånd kreve at regjeringen skulle starte arbeidet med en grønn investeringsbank. I stedet er enigheten mye bredere og kanskje mindre konkret. Er det noe å rope hurra for?

– Jeg tror dette kan bli enda bedre. Vi ble enige med regjeringen om å se på dette i en større sammenheng. Vi kommer til å samarbeide med dem om en større respons. I tillegg opplever vi at det er forståelse for en grønn investeringsbank, sier Fylkesnes.

– Men nå må man vente til høsten igjen. Er ikke det for sent?

– Vi har dårlig tid. Så vi kommer til å ha tett samarbeid med regjeringen fremover for å sikre at signalene blir sendt ut så tidlig som mulig, sier Fylkesnes.

Større garantiandel for byggelån

I årets reviderte nasjonalbudsjett har SV fått regjeringen med på å utvide garantiandelen Eksportfinansiering Norge (Eksfin) kan gi til byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs til 75 prosent.

Tidligere har Eksfin kunne garantere for inntil 50 prosent av byggelånet.

– Likviditeten i verftsnæringen er utfordret, det er vanskelig å planlegge og de går fra prosjekt til prosjekt. Flere i næringen har pekt på at dette er et viktig tiltak for å få fart på ting, sier Fylkesnes.