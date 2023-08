Gruvekartlegging møter motstand: – Da må noen slutte med reindrift

Kingsrose Mining ønsker å kartlegge mineraler i Porsanger. Reineierne selv sier gruvedrift kan føre til tapt inntekt. Saken ble sendt til næringsdepartementet i fjor. Der har den stått siden.

Sametinget og Reinbeitedistrikt 14A har gått imot forslaget om kartlegging av gruvevirksomhet i deler av distriktet i Porsanger. Her er rein i Karasjok, som grenser til reinbeitedistriktet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Kingsrose har i lengre tid undersøkt mulighetene for mineraldrift i Porsanger. Selskapets geologer mener det er store forekomster i området av både nikkel, kobber og kobolt.

Dette er mineraler som er viktig for det grønne skiftet. Både kobber og kobolt er på EUs liste over såkalte kritiske råmaterialer kritiske råmaterialerEU har skrevet ned en rekke mineralbaserte råmaterialer som de mener er særlig kritiske for europeisk industri og næringsutvikling, såkalte «Critical Raw Materials» (CRM). En råvare er «kritisk» dersom den har stor økonomisk betydning, samtidig som det er forsyningsrisko knyttet til den. , mens nikkel er på EUs liste over strategiske råmaterialer strategiske råmaterialer"Strategiske" råvarer refererer til ressurser hvor den nåværende produksjonen er vanskelig å øke og hvor etterspørselen forventes å vokse betydelig på lang sikt. Dette kan være på grunn av de grønne og digitale overgangene, samt forsvarsbehov..

Etter å ha gjennomført «en del» geofysiske undersøkelser, har selskapet hatt et ønske om å starte prøveboring. Da er det behov for tillatelse fra flere aktører.

Reinbeitedistriktet og Sametinget er høringsinstanser, og har rett til å si nei, noe de gjorde i august i fjor.

Da ble saken sendt videre for å behandles i Nærings- og fiskeridepartementet. Året senere er saken fortsatt der.

Behandling av mineralspørsmål i Finnmark Sentralt i behandling av mineralsaker i Finnmark finner man minerallovens §17.

I tredje ledd gjøres det klart at særskilt tillatelse kan avslås dersom hensynet til samiske interesser taler imot at søknaden innvilges.

Ved vurderingen skal det legges vesentlig vekt på hensynet til samisk kultur, reindrift, næringsutøvelse og samfunnsliv. Innvilges søknaden, kan det settes vilkår for å ivareta disse hensynene. Vis mer

Ønsket om kartlegging i Porsanger har møtt stor motstand fra samiske interesser. Her fra en Kingsrose-kartlegging i Rana.

Les også Samerådet om Fosen-aksjonene: – En kamp unge ikke skal behøve å ta

Reindriftshensyn

– Sametinget begrunner sin vurdering med at i søknaden fra Kingsrose Mining er ikke mulige konsekvenser utredet slik at undersøkelsesarbeidene kunne tillates, sier Maja Kristine Jåma i Sametingsrådet

Jåma poengterer også at det er planer om kraftlinjeutbygging og økt militær tilstedeværelse som vil påvirke områdene.

– Summen av ulempene til berørt samisk reindrift kan derfor bli høy.

Per John Anti i Reinbeitedistrikt 14A stemmer i, og sier til E24 at hvis selskapet finner noe under undersøkelsene sine så vil det «bli et kjør».

Selv om det kun er snakk om kartlegging, er frykten stor for hva konsekvensene vil være hvis kartleggingen viser store ressurser.

– Vi kommer til å miste hele vestsiden av distriktet, et område som er veldig viktig, sier Anti.

– Reindriften vil bli den store taperen. Starter det aktivitet der, da må noen slutte med reindrift, fordi det ikke vil være inntekt.

Sametinget valgte å si nei til kartlegging av mineraler i Porsanger i august i fjor. Maja Kristine Jåma har pratet med E24 om hvorfor.

«Ikke saklig»

Isak Berntsen, som er ansvarlig for Kingsrose sin aktivitet i Norge, sier til E24 at det er «mulig gruvedrift vil ha implikasjoner for reindriften».

– Men, det er ikke saklig å ta stilling til konsekvenser av gruvedrift, når spørsmålet er om konsekvenser for kartlegging. Kartleggingsprosessen vil ta minimum 5 år.

Kingsrose mener at prøveboringen ikke vil sette avtrykk i terrenget, da boreriggen vil løftes inn på fjellet av helikopter og settes på gummimatter.

– Det har hele tiden, og i den opprinnelige søknaden, vært avklart at dette skulle gjennomføres på en tid da reindriften ikke bruker området, men er på beite mange mil unna, sier Berntsen.

– Argumentasjonen til Sametinget er her å snakke om et kirurgisk komplisert inngrep, når saken handler om vi skal få lov til å ta en blodprøve og et røntgenbilde.

Ansvarlig for Kingsrose sin aktivitet i Norge, Isak Berntsen, mener Sametingets argumentasjon ikke holder opp.

Redd for politiske konsekvenser

Berntsen sier at det kun vært sporadiske møter mellom Kingsrose Norge og departementet, uten at dette har ført til noe.

Kingsrose har fått “noen ekstra måneder” av departementet til å dokumentere alle sider og konsekvenser av til kartleggingen, slik at man får «et grundigere beslutningsgrunnlag».

Denne rapporten vil trolig overleveres i slutten av neste uke, opplyser Kingsrose-sjefen.

Berntsen mener det er den politiske ledelsen i departementet som gjør at prosessen drar ut.

– Vi opplever at Næringsdepartementet med politisk ledelse har unnlatt å ta stilling til søknaden, som en konsekvens av Fosen-saken og påfølgende mediedekning, sier han.

– Som næringsaktør skulle vi ønske mer forutsigbarhet og større åpenhet.

Les også Thunberg: – Later som vi skal redde planeten

Næringsdepartementet sier Kingsrose ikke «har grunnlag» for uttalelsene sine om frykt for en ny Fosen-sak. Her fra Fosen-protestene den 3. juni i år i Oslo.

Ingen normal behandlingstid

Dette slår departementet tilbake på.

– Det er ikke grunnlag for å hevde dette. Departementet håndterer flere krevende saker som berører forholdet mellom mineralaktivitet og samiske rettigheter og interesser, sier Nærings- og fiskeridepartementet.

– En viktig grunn til at sakene tar tid, er at det i mange saker er krevende å få på plass et godt faktagrunnlag, opplyses det videre.

Departementet sier at «det er få slike saker», og at det derfor ikke er noen ordinær behandlingstid.

– Det er likevel ikke slik at saken har ligget «i bero» i departementet i denne perioden. Departementet opplyste til selskapet i oktober 2022 at saken ville bli behandlet så raskt det lot seg gjøre, men at departementet har stor saksmengde og derfor lengre saksbehandlingstid enn vanlig.

– Fra januar 2023 har det vært en betydelig kontakt mellom departementet, Reinbeitedistrikt 14A, Sametinget og Kingsrose for å sikre nødvendige avklaringer, avsluttes det fra departementet.