Widerøe inngår intensjonsavtale for opptil 50 utslippsfrie helikoptere

Helikopterfly er det nye tiltaket til Widerøe i arbeidet for nullutslipp i luftfarten.

Slik ser det nye flyet ut.

Intensjonsavtalen er for opptil 50 elektriske helikopterfly og er inngått med Eve Air Mobility.

Flyene er særlig egnet for å knytte mindre øysamfunn sammen med byer i området, og beskrives av Widerøe i en pressemelding som «et effektivt alternativ sammenlignet med andre transportformer». Videre er det heller ikke ventet at flytypen vil være avhengig av like mye infrastruktur som vil være tilfellet med større fly.

– Vi ser frem til et enda tettere samarbeid med Eve i årene som kommer, sier Andreas Aks, administrerende direktør i Widerøe Zero AS.

Flyene er et ledd i Widerøe sitt arbeid for en utslippsfri luftfart i Norge. I mars ble det klart at Widerøe Zero hadde blitt tildelt forskningsmidler tilegnet til å finne driftskonsepter for både helikopterfly, slik som flytypen de nå har en avtale på, og for ni-seters fly.

Widerøe opplyser at det utvidede samarbeidet med Eve vil akselerere dette forskningsarbeidet og se nærmere på hvorvidt et slikt konsept vil kunne egne seg for Norge.

Avtalen ble offentliggjort under Paris Air Show, hvor Eve selv stiller for første gang etter å ha blitt et børsnotert selskap. Selskapet har allerede i juni annonsert et samarbeid med United Airlines for å bringe nullutslippsruter til San Fransisco området.

Håper å være klare til 2027

Eve Air Mobility, som er et datterselskap av Embraer, har en plan på at flyene skal være sertifisert og klare for passasjertrafikk i 2027.

– Det utvidede partnerskapet bygger på en tidligere avtale signert mellom Eve og Widerøe Zero i 2021 på FNs klimakonferanse (COP26), som hadde som mål å utvikle Urban Air Mobility operasjoner i Skandinavia, sier Andre Stein, Co-CEO i Eve.

Parallelt med Eve-samarbeidet opplyser Widerøe at de også arbeider med å finne nullutslippsfly-alternativ som kan opereres på det norske kortbanenettet.

Avtalen innebærer også en service- og driftspakke, samt implementering av Eve’s Urban Air Traffic Management programvareløsning.

– Denne ekstra intensjonsavtalen forsterker vår forpliktelse til å introdusere bærekraftige, trygge og rimelige by-flyreiser til regionene. Sammen vil vi drive det grønne skiftet og legge grunnlaget for et mer tilgjengelig transportsystem for skandinaviske samfunn, fortsetter Andre Stein.

Flyene er planlagt klare til 2027.

Nullutslipp før 2030

Widerøe Zero er eid av Widerøe AS, og jobber mot sitt mål om å introdusere nullutslippsflytjenester før 2030.

Widerøe Zero sine oppgaver er knyttet til alle utfordringene man finner i de regulatoriske, kommersielle og finansielle områdene knyttet til kjøp og drift av nullutslippsfly.

Dette er særlig relevant for Norge, hvor kortere flyreiser er en viktig del av tilbudet. For slike reiser er det allerede eksisterende nullutslippsteknologi tilgjengelig opplyser Widerøe.