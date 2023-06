Åpner for brems i strømeksporten: – Vil gjelde i ekstreme situasjoner

Regjeringen har åpnet for å begrense strømeksporten i krisetilfeller, og sender nå et forslag på høring. – Må sikre viktige samfunnsfunksjoner, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Olje- og energiminister Terje Aasland sender nå ut på høring et forslag som skal gi mulighet for å begrense strømeksporten i kritiske situasjoner. Bildet er fra et besøk i København nylig.

Norske strømkunder har opplevd noen krevende år med skyhøye priser.

For å avhjelpe situasjonen blar regjeringen opp strømstøtte på anslagsvis 77 milliarder for 2022 og 2023. Men staten har også høyere ekstrainntekter på strøm enn det den gir i støtte.

Regjeringen har i tillegg utredet hva som kan gjøres for å unngå kriser og strømrasjonering i fremtiden. Så langt har den landet på at det viktigste tiltaket er å sikre tilstrekkelig med vann i norske vannmagasiner.

Regjeringen foreslår nå en styringsmekanisme som skal sikre forsyningssikkerheten og gjøre det mulig å bremse strømeksporten i kritiske tilfeller. Forslaget sendes nå på høring, med frist 8. september.

Allerede i august i fjor varslet regjeringen at den planla en slik mekanisme.

– På det tidspunktet sto vi i en krevende situasjon med fare for rasjonering. Det er fortvilende å sitte i den situasjonen uten verktøy til å kunne håndtere utfordringene, sier olje- og energiminister Terje Aasland til E24.

– Jeg satt faktisk på hytta en natt og laget en skisse, og det er noe av det som nå er konkretisert og utarbeidet i detalj. Vi måtte ha mulighet til å kunne følge opp forsyningssikkerheten i krevende situasjoner, sier Aasland.

– Får nå et verktøy

Regjeringen la frem hovedtrekkene i mekanismen i januar i år. Målet er at den skal tre i kraft før vinteren.

– Jeg vil ha dette på plass så raskt som mulig. Dette krever både forskrifts- og lovendringer og må innom Stortinget. Det er klokt at Stortinget får vurdere helheten i dette forslaget, sier Aasland.

– Får vi en tilsvarende situasjon som i fjor med lav fylling og risiko for rasjonering så får vi nå et verktøy til å kunne håndtere det, sier han.

Kritiserer ikke kraftprodusentene

Den nye mekanismen skal gi energimyndighetene mulighet til å gripe inn i kraftsystemet på et tidligere tidspunkt enn i dag.

Ordningen gir mulighet til å innføre sterkere virkemidler trinn for trinn hvis forsyningssituasjonen tilsier det.

Regjeringen skal kunne pålegge Statnett å begrense strømeksporten, men bare i ekstreme tilfeller og hvis det er nødvendig av hensyn til forsyningssikkerheten.

Det skal også mye til før myndighetene pålegger produsentene å holde igjen på vannet. Slike inngripende tiltak forutsetter at det er reell fare for knapphet på energi, og at produsentene av vannkraft vurderer risikoen annerledes enn myndighetene.

– Er disse grepene et signal om at myndighetene ikke stoler på at vannkraftprodusentene holder igjen på vannet når det er nødvendig?

– Nei, det er det ikke. Vannkraftprodusentene responderte på vår kommunikasjon i fjor om å holde igjen vann. Men jeg står ansvarlig, og regjeringen har ansvar for at vi klarer å utnytte tilgjengelig kraftproduksjon i anstrengte tider. Vi må sikre viktige samfunnsfunksjoner. Da trenger vi dette verktøyet, sier Aasland.

Dette er virkemidlene regjeringen foreslår: I en krevende kraftsituasjon kan myndighetene pålegge kraftprodusentene å rapportere om produksjon og prognoser for magasinfylling, og kreve innsyn i strategiene deres for å disponere vannet

Forverres kraftsituasjonen og ekstraordinære forhold kan gi knapphet på energi, kan myndighetene gripe inn overfor produsentene og rasjonere kraften

Ved kraftrasjonering vil det være mulig å pålegge Statnett å begrense strømeksporten av hensyn til forsyningssikkerheten. Dette kan gjøres før man pålegger norske bedrifter og husholdninger å redusere forbruk – avhengig av situasjonen Regjeringen foreslår en rekke endringer i lover og forskrifter: Ny formålsbestemmelse i vassdragsreguleringsloven om produsentenes ansvar for å samlet bidra til forsyningssikkerheten for kraft Hjemmel i energiloven til å formalisere rapporteringsordning for vannkraftprodusenter i kraftrasjoneringsforskriften Ny bestemmelse i vassdragsreguleringsloven og forskrift om internkontroll som stiller krav om at produsentene utarbeider strategier for å ivareta forsyningssikkerheten Presisering i energilovforskriften om at energimyndighetene kan gripe inn produsentenes disponering i ekstraordinære situasjoner når det kan bli knapphet på energi. Tydeliggjøring av at det av hensyn til forsyningssikkerheten kan fastsettes begrensninger på utenlandsforbindelsene i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi Vis mer

– Vil gjelde i ekstreme situasjoner

– Kravet om å spare vann vil gjelde i ekstreme situasjoner?

– Det vil gjelde i ekstreme situasjoner. Skulle vi om et år eller to eller tre få en situasjon med lite tilsig i magasinene og der vannkraftprodusentene kjører hardt i en periode hvor forholdene ikke skulle tilsi det, så vil vi kunne gripe inn, sier Aasland.

– Og hva skal til for at myndighetene stanser eksporten?

– Dette må vurderes ut fra den totale situasjonen. Vi kan stå overfor helt ulike situasjoner i årene fremover. Det er energimyndighetene som må vurdere faren for rasjonering, og eventuelt sette inn tiltak før det blir rasjonering, sier statsråden.

– Det er viktig med symmetri i handelen med utlandet og at vi har mulighet til å importere når vi trenger det. Er det krevende å få import er det naturlig å ha mulighet til å begrense eksporten, legger Aasland til.

Mener forslaget er lovlig

Regjeringen mener at forslaget ikke er i strid med Grunnloven, inkludert paragraf 97 som sier at ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.

Det er heller ikke i strid med eksisterende og kommende EU-regler, mener Aasland.

– Vi kan ikke se at dette strider mot noe innen EØS. Vi mener forsyningssikkerhet er en nasjonal interesse, og at vi kan gjøre tiltak for å sikre den. Vi har et magasinbasert vannkraftsystem, og jeg er trygg på at dette verktøyet er innenfor reglene, sier Aasland.

Tappet magasinene mye høsten 2021 Grepene som nå skal på høring kommer i kjølvannet av erfaringene fra høsten 2021. Da steg kraftprisene i Europa i opptakten til Ukraina-krigen, og norske produsenter av vannkraft produserte mye og tappet raskt ned magasinene. På dette tidspunktet trodde mange at prisene ville falle etter hvert. «Prisforventninger i kraftmarkedet var med på å forsterke den raske nedtappingen av magasinene i sørlige Norge høsten 2021», skriver regjeringen i høringsnotatet. «Høsten 2021 var prisene høyere på høsten enn hva markedet forventet at prisen ville være til vinteren. Alt annet likt var det da rasjonelt for produsentene å produsere mer på høsten, noe som bidro til den raske nedgangen i magasinfyllingen i de sørlige prisområdene i Norge», skriver regjeringen. Dette ble endret av opptakten til og utbruddet av krigen i Ukraina, ifølge høringsnotatet. «Situasjonen i kraftmarkedet ble enda mer usikker og prisene steg ytterligere utover 2022» skriver Olje- og energidepartementet. Regjeringen venter større usikkerhet i markedet i Europa fremover. Årsaken er kraftig redusert tilgang på russisk gass, og omstillingen til et kraftsystem som er mer avhengig av varierende sol- og vindkraft. Utredninger underbygger ifølge regjeringen at det er en økt sårbarhet for uventede hendelser i det norske kraftsystemet. De nye grepene skal sikre at systemet ivaretas, og ikke blir opp til den enkelte kraftprodusentens vurderinger. «Per i dag har ikke konsesjonærene enkeltvis et ansvar for den samlede forsyningssikkerheten i Norge, men summen av alle konsesjonærenes disponering av reguleringer og overføringer er avgjørende for god forsyningssikkerhet», skriver regjeringen i høringsnotatet. «En ny formålsbestemmelse som angir at formålet med loven er at vannkraftressursene skal utnyttes til det beste for allmennheten, samt en spesifisering om at reguleringer og overføringer samlet skal bidra til en god forsyningssikkerhet i Norge, vil tydeliggjøre den rollen den enkelte konsesjonær har for å bidra til forsyningssikkerheten», skriver den. Vis mer

– Har god trygghet

Regjeringen mener at rapporteringsordningen som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innførte i juli 2022 bidro til at produsentene viste større årvåkenhet og sparte på vannet gjennom høsten i fjor.

Nå skal rapporteringen formaliseres ytterligere.

– Det er nyttig å kunne se rapporteringen og produksjonen av vannkraft i sammenheng, og viktig at energimyndighetene kan gripe inn hvis det blir nødvendig, sier Aasland.

I juni 2023 er det omtrent normalt med vann i vannmagasinene, påpeker han.

– Akkurat nå har vi god fyllingsgrad i magasinene, og den øker uke for uke. Jeg tror vi har god trygghet for den kommende vinteren, men vi kan ikke risikere å havne i slike situasjoner som det vi har opplevd de siste årene, sier Aasland.

– Noe av grunnen til at vi trenger en slik styringsmekanisme er at økt forbruksvekst i økende grad vil bli dekket med uregulerbar kraft uregulerbar kraftelvekraft, solkraft og vindkraft produserer når det er mye vann i elvene, når solen skinner og når vinden blåser. Denne produksjonen kan i liten grad reguleres. Produksjonen av kraft fra større vannmagasiner kan i mye større grad planlegges ut fra når behovet er størst, og omtales derfor gjerne som «regulerbar». Det vil utfordre den regulerbare vannkraften, og gjøre vannkraften viktigere for Norges forsyningssikkerhet, sier han.

I år med normale værforhold vil det normalt komme tilsig til norske magasiner som tilsvarer en produksjon på rundt 137 terawattimer (TWh) vannkraft per år. I tillegg produseres det rundt 17 TWh vindkraft årlig og 2,5 TWh termisk kraft. Til sammen 157 TWh. Strømforbruket i Norge i et vanlig år er for tiden på om lag 140 TWh, men i fjor var det noe lavere.