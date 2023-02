Eksperter uenige om fjerning av vindturbiner på Fosen: – Strømprisene vil gå opp

Dersom Fosen-vindkraft rives, vil det kunne få konsekvenser for kraftmarkedet, mener NTNU-professor Magnus Korpås. Men spesialrådgiver Torstein Bye i SSB mener klima ikke kan overstyre natur og menneskerettigheter.

I november 2021 konkluderte Høyesterett med at konsesjonsvedtaket om vindparkene på Fosen var ugyldig.

I to døgn har aktivister stengt ned Olje- og energidepartementet i protest mot vindkraftanleggene på Fosen.

I november 2021 konkluderte en enstemmig høyesterettsdom: Vindkraftanlegget krenker samenes rett til kulturutøvelse, og strider derfor med menneskerettighetene.

Dermed blir konsesjonene slått ugyldige. Over 500 dager senere har regjeringen ennå ikke tatt stilling til hva som skal gjøres.

Nå krever demonstrantene at regjeringen handler i saken. De er helt tydelige i sitt krav: Vindturbinene må tas ned.

Professor i elkraftteknikk ved NTNU, Magnus Korpås, mener det vil ha konsekvenser for kraftproduksjonen i Trøndelag.

– Vindkraftanleggene produserer rundt to terawattimer i året. Det er vel nært opptil hele Trondheims strømforbruk. Tar man bort et vindkraftanlegg som er bygget, tar man i prinsippet bort strømproduksjon som kan dekke hele Trondheim kommune, sier Koråps.

Strømprisene kan øke

Han peker også på batterifabrikken som planlegges i Orkland kommune, hvor tidligere Morrow-direktør Terje Andersen leder selskapet.

Korpås sier kraftproduksjonen på Fosen tilsvarer hele strømforbruket til denne fabrikken.

– Jeg tviler på at den blir bygget dersom det ikke blir bygget ny vindkraft på kort sikt i Trøndelag. Hvis man river ned i stedet for å bygge, blir den i hvert fall ikke bygget, sier Korpås.

I tillegg vil en eventuell riving kunne påvirke strømprisene.

– Et annet poeng er at strømprisene vil gå opp. De vil kanskje ikke gå opp på to terawattimer alene, men med tanke på alt annet som planlegges som skal bruke strøm fremover med tanke på klimaomlegging, så vil det ha stor betydning for strømprisene at vi tar ned vindkraftverk i stedet for å bygge det.

Fakta om saken: I 2021 avviste Høyesterett en erstatningssak knyttet til vindkraftverkene Storheia og Roan på Fosen, fordi konsesjonsvedtaket var ugyldig

Reindriften har krevd at turbinene skal fjernes

Roan eies av Trønderenergi og Stadtwerke München, mens Storheia eies av Fosen Vind DA, hvor Statkraft er blant eierne

Utbyggingskostnaden kan anslås til 5,7 milliarder kroner, hvis man legger til grunn investeringskostnader på 10,5 millioner kroner per megawatt inkludert nettilknytning, slik Thema Consulting har gjort i tidligere anslag

Roan og Storheia har en samlet kapasitet på 543,6 megawatt (MW) og samlet kraftproduksjon er anslått til 1,9 terawattimer (TWh) årlig. Total kraftproduksjon i Midt-Norge (prisområde NO3) var 28 TWh i fjor, ifølge Volue Insight

Midt-Norge har normalt et lite kraftunderskudd. Statnett og regionale nettselskaper har i tillegg mottatt søknader om nytt forbruk på omtrent 5.000 MW, en tredobling av dagens forbruk i regionen, men det er bare søkt om 300 MW ny produksjon

Kraftverkene krever store mengder utstyr. Da den siste av de 80 turbinene på Storheia vindkraftverk var montert i 2019 hadde det gått 640 spesialtransporter med deler fra Monstad kai til Storheia, ifølge Fosen Vind Vis mer

– Vanskelig å bygge vindkraft

Han peker på konsekvensene denne saken kan ha på lang sikt.

– Et annet spørsmål er hva dette vil ha å si for mulig utbygging av vindkraftverk og kraftledninger andre stedet i fjellet, spesielt i de nordlige delene av landet. Denne saken kan gjøre det vanskelig å bygge vindkraft på land hvor det blåser fremover, sier Korpås og legger til:

– Denne saken vil ha store konsekvenser for kraftsituasjonen. Både i Trøndelag isolert og en eventuell ekstraeffekt på fremtidige utbygginger.

Kan bety riving

Tidligere fagdirektør, og nåværende spesialrådgiver, Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå (SSB) har vært kritisk til utbygging av anlegget helt siden saken var oppe for søknad. Han og professor Steinar Strøm ved UiO konkluderte med at utbyggingen var samfunnsøkonomisk ulønnsom.

Han påpeker at den siste tiden tatt i betraktning, ikke minst krigen i Ukraina, så vil prosjektet antageligvis være lønnsomt dersom kraftprisene holder seg.

– Men, samfunnsøkonomisk lønnsomhet kan ikke vurderes ut fra prisen i enkeltår – det er prisen over hele levetiden som er avgjørende. Det er høyst uklart hvordan kraftprisene vil utvikle seg fremover, sier Bye.

Han synes demonstrasjonene er høyst berettiget.

– Hva mener du er riktig av regjeringen å gjøre?

– I dag: stoppe anlegget i utredningsperioden, de har jo gitt en ulovlig konsesjon, det vil legge press på raske utredninger og en rask avgjørelse, og vil delvis gjenopprette rettstilstanden. Så kan beslutningen om eventuell ny konsesjon eller riving tas i neste omgang avhengig av hva utredningen viser. Det er stor sannsynlighet for at det betyr rivning, men det gjenstår å se.

– De som lager problemet

Bye sier at alle brudd på rettstilstanden vil medføre kostnader for den som har brutt disse.

– I et demokrati vil kostnaden ved brudd på rettstilstanden, ikke minst fra det offentliges side, kunne være prohibitive og overgå alle andre kostnader ved dette.

Han peker på at det på kort sikt ikke har vært kraftmangel i Midt-Norge, men at denne landsdelen har eksportert kraft til Sør-Norge.

Han tror ikke en eventuell nedbygging i Fosen vil ha stor påvirkning på konsumentene.

– Prisene i sør har i denne perioden vært i stor grad bestemt av utlandet og noen skranker på import så betydningen av prisen for Sør-Norge ville antagelig vært marginale, men noe mer import fra utlandet ville antagelig vært konsekvensen. Prisene i Midt-Norge vil antagelig vært noe høyere, men for konsumentene begrenset på grunn av strømstøtten, sier han og legger til:

– Det er alltid noen konsekvenser av å nå noen politiske mål – det minst kostnadskrevende er at de som lager problemet må betale. Her synes jeg egentlig demonstrantene har en fornuftig tilnærming – klima kan ikke overstyre natur og menneskerettigheter.