Vi kan ikke si nei til alt

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug svarer den 23. august på mitt innlegg om industriens behov for mer kraft til konkurransedyktig priser. Det er et godt og oppklarende innlegg.

Ola Sæter Leder for Hydros aluminiumsverk

Marhaug sier seg enig i at industrien har behov for mer kraft, og at det stramme kraftmarkedet vi nå går inn i, er en alvorlig utfordring for Hydro og industrien i Norge. Samtidig tydeliggjør Marhaug at hun og Rødt i alle tilfeller er mot utvikling av vindkraft. Det er et ærlig standpunkt, men det er også et standpunkt som etter mitt syn vanskelig lar seg forene med å ville opprettholde og utvikle norsk industri.

All ny kraftutvikling påvirker naturen og skaper dilemmaer. Derfor må vi gå skrittvis fram, gjøre grundige og faglige konsekvensutredninger, og ha tett dialog med lokalsamfunnene og interessentene som påvirkes av kraftutvikling. Skal vi ta naturhensynene på alvor, kan vi ikke si ja til alle kraftutviklingsprosjekter. Men vi kan heller ikke si nei til alt.

Marhaugs kraft-nei er ærlig, men det vil være bra om Rødts energipolitiske talsperson også er tydelig på hva konsekvensene standpunktet hennes blir. I innlegget sitt 23. august hevder Marhaug at Energikommisjonen har funnet løsninger som gjør mer vind- og vannkraftutvikling overflødig. Det er, med respekt å melde, helt feil. Er det en ting Energikommisjonen er overtydelige på, er det behovet for at Norge de neste årene utvikler mye mer vindkraft og vannkraft, samtidig som vi energieffektiviserer og legger til rette for havvind på sikt.

Her er vi ved kjernen: I enhver kraftdebatt er det noen som løfter fram teoretiske muligheter som skal gjøre alle vanskelige valg overflødige. For noen er dette kjernekraft. Andre har nevnt bølgeenergi, geotermisk kraft, eller et utømmelig potensial for energieffektivisering i bygg. I teorien kan alle kriser løses kostnadsfritt.

Men industrien vår er ikke teori. Aluminiumsverkene på Vestlandet og industrisamfunnene over hele landet er levende, ledende hjørnesteinsbedrifter som leverer lavkarbon-metaller og mineraler verden trenger for å lykkes med det grønne skiftet.

Det jeg som leder for Hydros aluminiumsverk har behov for, er ikke teoretiske muligheter eller alternativer som er så dyre at de knekker ryggen på industriens betalingsevne. Industrien trenger konkrete kraftavtaler til en pris som industrien kan betale, og industrien trenger de nå. I 2030 går over 5 TWh av Hydros lange kraftavtaler ut. Vindkraftpausen Stortinget vedtok i 2019, og usikkerheten som har vært om rammevilkår de siste årene, har allerede utsatt arbeidet med å utvikle ny kraft i Norge. Nå kan vi ikke vente lenger.

Hydro skal snu alle steiner for å få inn mer kraft. Vi skal oppgradere vannkraftverkene våre, fortsette å energieffektivisere våre aluminumsverk, og vi skal bidra til å utvikle havvind som kan gi vesentlig mer fornybar energi i det lengre bildet. Men Norge og industrien trenger også kraft fram mot og etter 2030. Derfor finnes det ingen snarveier. Vil vi ha industri må vi også ha kraftutbygging, og ta de vanskelige debattene og valgene som følger med.